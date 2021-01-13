TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 13 Ocak 2021 Çarşamba EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

TRT EBA TV, üzerinden öğrencilerin derslerin geri kalmamaları için ders yayınları yapıyor. EBA TV ders yayınları binlerce öğrenci tarafından takip ediliyor.
Ortaokul öğrencileri hangi saatlerde kendi derslerinin olduğunu öğrenmek için “EBA TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.
TRT EBA TV ortaokul yayın akışı içerisinde 5, 6, 7 ve 8. Sınıf dersleri yer alıyor. Tüm sınıflara göre Çarşamba günü yayın akışı içerisinde dersler bulunuyor. TRT EBA günlük yayın akışı içerinde dersler 08:50’de başlıyor. Tüm gün devam eden dersler içerisinde 5, 6, 7 ve 8.sınıf müfredatına uygun dersler işleniyor. Dersler akşam 21:30’da sona eriyor.
TRT EBA TV ortaokul 13 Ocak 2021 Çarşamba yayın akışı
08:50 EBA SPOR
09:00 İNGİLİZCE-5 ORTAOKUL
09:30 MATEMATİK-5 ORTAOKUL
10:00 İNGİLİZCE-6 ORTAOKUL
10:30 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-6 ORTAOKUL
11:00 İNGİLİZCE-7 ORTAOKUL
11:30 MATEMATİK-7 ORTAOKUL
12:00 İNGİLİZCE-8 ORTAOKUL
12:30 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-8 ORTAOKUL
13:00 ARAPÇA-7 ORTAOKUL
13:30 ÖZEL EĞİTİM SOSYAL BİLGİLER
14:00 ÖZEL EĞİTİM-MATEMATİK
15:00 İNGİLİZCE-5 ORTAOKUL
15:30 MATEMATİK-5 ORTAOKUL
16:00 İNGİLİZCE-6 ORTAOKUL
16:30 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-6 ORTAOKUL
17:00 İNGİLİZCE-7 ORTAOKUL
17:30 MATEMATİK-7 ORTAOKUL
18:00 İNGİLİZCE-8 ORTAOKUL
18:30 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-8 ORTAOKUL
19:00 ARAPÇA-7 ORTAOKUL
19:30 ÖZEL EĞİTİM SOSYAL BİLGİLER
20:00 ÖZEL EĞİTİM-MATEMATİK
20:30 TASARIM BECERİ ATÖLYELERİ
21:00 BİZDEN
21:30 Kapanış
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