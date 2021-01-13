TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 13 Ocak 2021 Çarşamba EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

TRT EBA TV, üzerinden öğrencilerin derslerin geri kalmamaları için ders yayınları yapıyor. EBA TV ders yayınları binlerce öğrenci tarafından takip ediliyor.

Ortaokul öğrencileri hangi saatlerde kendi derslerinin olduğunu öğrenmek için “EBA TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TRT EBA TV ortaokul yayın akışı içerisinde 5, 6, 7 ve 8. Sınıf dersleri yer alıyor. Tüm sınıflara göre Çarşamba günü yayın akışı içerisinde dersler bulunuyor. TRT EBA günlük yayın akışı içerinde dersler 08:50’de başlıyor. Tüm gün devam eden dersler içerisinde 5, 6, 7 ve 8.sınıf müfredatına uygun dersler işleniyor. Dersler akşam 21:30’da sona eriyor.

TRT EBA TV ortaokul 13 Ocak 2021 Çarşamba yayın akışı

08:50 EBA SPOR

09:00 İNGİLİZCE-5 ORTAOKUL

09:30 MATEMATİK-5 ORTAOKUL

10:00 İNGİLİZCE-6 ORTAOKUL

10:30 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-6 ORTAOKUL

11:00 İNGİLİZCE-7 ORTAOKUL

11:30 MATEMATİK-7 ORTAOKUL

12:00 İNGİLİZCE-8 ORTAOKUL

12:30 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-8 ORTAOKUL

13:00 ARAPÇA-7 ORTAOKUL

13:30 ÖZEL EĞİTİM SOSYAL BİLGİLER

14:00 ÖZEL EĞİTİM-MATEMATİK

14:30 TASARIM BECERİ ATÖLYELERİ

15:00 İNGİLİZCE-5 ORTAOKUL

15:30 MATEMATİK-5 ORTAOKUL

16:00 İNGİLİZCE-6 ORTAOKUL

16:30 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-6 ORTAOKUL

17:00 İNGİLİZCE-7 ORTAOKUL

17:30 MATEMATİK-7 ORTAOKUL

18:00 İNGİLİZCE-8 ORTAOKUL

18:30 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-8 ORTAOKUL

19:00 ARAPÇA-7 ORTAOKUL

19:30 ÖZEL EĞİTİM SOSYAL BİLGİLER

20:00 ÖZEL EĞİTİM-MATEMATİK

20:30 TASARIM BECERİ ATÖLYELERİ

21:00 BİZDEN

21:30 Kapanış

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