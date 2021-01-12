TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 12 Ocak 2021 Salı EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

TRT EBA TV, pandemi sürecinde öğrencilerin derslerinden geri kalmaması adına haftanın her günü ders içerikleri yayınlıyor. Binlerce öğrenci EBA TV üzerinden yayınlanan dersler takip ediyor.

EBA TV, 2020 yılın yapılan açıklamalarda en çok aratılan site oldu. Ortaokul öğrencileri kendi derslerinin saatini öğrenmek ve derslerini kaçırmamak için “EBA TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TRT EBA TV ortaokul yayın akışı içerisinde Salı günü dersler hafta içi her gün olduğu gibi EBA Spor eğitimiyle başlıyor. Salı günlük yayın akışı içerisinde 5, 6, 7 ve 8.sınıfların dersler müfredata göre aktarılıyor. EBA TV ortaokul Salı günü yayınları içerisinde 5, 6, 7 ve 8.sınıfların dersleri yer alıyor.

TRT EBA TV ortaokul 12 Ocak 2021 Salı yayın akışı

08:50 EBA SPOR

09:00 SOSYAL BİLGİLER-5 ORTAOKUL

09:30 FEN BİLİMLERİ-5 ORTAOKUL

10:00 SOSYAL BİLGİLER-6 ORTAOKUL

10:30 FEN BİLİMLERİ-6 ORTAOKUL

11:00 SOSYAL BİLGİLER-7 ORTAOKUL

11:30 FEN BİLİMLERİ-7 ORTAOKUL

12:00 İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-8

12:30 FEN BİLİMLERİ-8 ORTAOKUL

13:00 ARAPÇA-6 ORTAOKUL

13:30 ÖZEL EĞİTİM TÜRKÇE

14:00 ÖZEL EĞİTİM FEN BİLİMLERİ

14:30 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE

15:00 SOSYAL BİLGİLER-5 ORTAOKUL

15:30 FEN BİLİMLERİ-5 ORTAOKUL

16:00 SOSYAL BİLGİLER-6 ORTAOKUL

16:30 FEN BİLİMLERİ-6 ORTAOKUL

17:00 SOSYAL BİLGİLER-7 ORTAOKUL

17:30 FEN BİLİMLERİ-7 ORTAOKUL

18:00 İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-8

18:30 FEN BİLİMLERİ-8 ORTAOKUL

19:00 ARAPÇA-6 ORTAOKUL

19:30 ÖZEL EĞİTİM TÜRKÇE

20:00 ÖZEL EĞİTİM FEN BİLİMLERİ

20:30 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE

21:00 ÖĞRETMENLER ODASI

21:45 Kapanış

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