TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 12 Ocak 2021 Salı EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

TRT EBA TV, pandemi sürecinde öğrencilerin derslerinden geri kalmaması adına haftanın her günü ders içerikleri yayınlıyor. Binlerce öğrenci EBA TV üzerinden yayınlanan dersler takip ediyor.
EBA TV, 2020 yılın yapılan açıklamalarda en çok aratılan site oldu. Ortaokul öğrencileri kendi derslerinin saatini öğrenmek ve derslerini kaçırmamak için “EBA TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.
TRT EBA TV ortaokul yayın akışı içerisinde Salı günü dersler hafta içi her gün olduğu gibi EBA Spor eğitimiyle başlıyor. Salı günlük yayın akışı içerisinde 5, 6, 7 ve 8.sınıfların dersler müfredata göre aktarılıyor. EBA TV ortaokul Salı günü yayınları içerisinde 5, 6, 7 ve 8.sınıfların dersleri yer alıyor.
TRT EBA TV ortaokul 12 Ocak 2021 Salı yayın akışı
08:50 EBA SPOR
09:00 SOSYAL BİLGİLER-5 ORTAOKUL
09:30 FEN BİLİMLERİ-5 ORTAOKUL
10:00 SOSYAL BİLGİLER-6 ORTAOKUL
10:30 FEN BİLİMLERİ-6 ORTAOKUL
11:00 SOSYAL BİLGİLER-7 ORTAOKUL
11:30 FEN BİLİMLERİ-7 ORTAOKUL
12:00 İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-8
12:30 FEN BİLİMLERİ-8 ORTAOKUL
13:00 ARAPÇA-6 ORTAOKUL
13:30 ÖZEL EĞİTİM TÜRKÇE
14:00 ÖZEL EĞİTİM FEN BİLİMLERİ
15:00 SOSYAL BİLGİLER-5 ORTAOKUL
15:30 FEN BİLİMLERİ-5 ORTAOKUL
16:00 SOSYAL BİLGİLER-6 ORTAOKUL
16:30 FEN BİLİMLERİ-6 ORTAOKUL
17:00 SOSYAL BİLGİLER-7 ORTAOKUL
17:30 FEN BİLİMLERİ-7 ORTAOKUL
18:00 İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-8
18:30 FEN BİLİMLERİ-8 ORTAOKUL
19:00 ARAPÇA-6 ORTAOKUL
19:30 ÖZEL EĞİTİM TÜRKÇE
20:00 ÖZEL EĞİTİM FEN BİLİMLERİ
20:30 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE
21:00 ÖĞRETMENLER ODASI
21:45 Kapanış
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