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TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 12 Mart 2021 Cuma EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

Türkiye gündeminde yer aldığı günden bu yana oldukça dikkat çeken TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı Cuma EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler haberinin güncel ayrıntıları da basına aktarılmaya devam ediyor. TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı Cuma EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler ile ilgili gelişmeleri siz de hemen Mart 12 Cuma tarihli haberimizi okuyarak güncel gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

12 Mart 2021 Cuma 00:01
TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 12 Mart 2021 Cuma EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
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TRT EBA TV, pandemi nedeniyle eğitime verilen arada öğrencilerin derslerin geri kalmaması için dersleri ekranlara getiriliyor. TRT EBA TV ders yayınları milyonlarca öğrenci tarafından takip ediliyor.

Ortaokul öğrenciler EBA TV yayınlarında kendi derslerinin ne zaman olduğunu öğrenmek için “EBA TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TRT EBA TV ortaokul Cuma yayın akışı içerisinde 5, 6, 7 ve 8.sınıfların derslerine yer veriyor. EBA TV günlük yayın akışı sabah 09:00’da İngilizce dersi ile başlıyor. Cuma günü yayın akışında Fen Bilimleri, Kuran-ı Kerim, gibi derslerin yanı sıra Tasarım Atölyeleri, İşaret Dili ile Özel Eğitim Beceri Öğretimi dersleri yer alıyor.

TRT EBA TV ortaokul 5 Mart 2021 Cuma yayın akışı

 

TRT EBA TV ortaokul canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ



Son Güncelleme: 12.03.2021 00:01
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EbaDersEğitimYayın AkışıOrtaokulCumaTrt Eba Tv
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