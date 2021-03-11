TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 11 Mart 2021 Perşembe EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

TRT EBA TV, her hafta yayınladığı derslerle öğrencilerin uzaktan eğitim sürecinde derslerinden geri kalmamasını sağlıyor. EBA TV yayınlarını binlerce öğrenci takip ediyor.
Öğrenciler hangi derslerin ne zaman yayınlandığını ve kendi derslerinin saatini kaçırmamak adına “EBA TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.
TRT EBA TV ortaokul 11 Mart 2021 Perşembe yayın akışı
|00.00
|BECERİ ÖĞRETİMİ (Tekrar)
|Giyinme Becerileri-3
|EBA İzle
|TRT İzle *
|08.50
|TBA SPOR
|Sabah Sporu
|09.00
|TÜRKÇE-5
|Deyimler ve Atasözleri
|09.30
|DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-5
|Hz. Lokman’dan (a.s.) Öğütler
|10.00
|TÜRKÇE-6
|Edat, Bağlaç, Ünlem
|10.30
|MATEMATİK-6
|Cebirsel İfadeler / Verilen Bir Sözel İfadeye Uygun Cebirsel İfade ve Bir Cebirsel İfadeye Uygun Sözel İfade Yazma
|11.00
|TÜRKÇE-7
|Soru Çözümü
|11.30
|5-6-7-8 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE
|Sağlıklı Yaşam Organlar-Fiziksel Özellikler
|12.00
|TÜRKÇE-8
|Cümlede Anlam
|12.30
|MATEMATİK-8
|Doğrusal Denklemler / Doğrusal İlişki İçeren Gerçek Hayat Durumlarının Denklemi, Tablosu ve Grafiği
|13.00
|ARAPÇA-8
|Çevrenin Önemi 1
|13.30
|TÜRKÇE
|Metin Anlama
|14.00
|TÜRKÇE-5 (Tekrar)
|Deyimler ve Atasözleri
|14.30
|DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-5 (Tekrar)
|Hz. Lokman’dan (a.s.) Öğütler
|15.00
|TÜRKÇE-6 (Tekrar)
|Edat, Bağlaç, Ünlem
|15.30
|MATEMATİK-6 (Tekrar)
|Cebirsel İfadeler / Verilen Bir Sözel İfadeye Uygun Cebirsel İfade ve Bir Cebirsel İfadeye Uygun Sözel İfade Yazma
|16.00
|TÜRKÇE-7 (Tekrar)
|Soru Çözümü
|16.30
|5-6-7-8 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE (Tekrar)
|Sağlıklı Yaşam Organlar-Fiziksel Özellikler
|17.00
|TÜRKÇE-8 (Tekrar)
|Cümlede Anlam
|17.30
|MATEMATİK-8 (Tekrar)
|Doğrusal Denklemler / Doğrusal İlişki İçeren Gerçek Hayat Durumlarının Denklemi, Tablosu ve Grafiği
|18.00
|ARAPÇA-8 (Tekrar)
|Çevrenin Önemi 1
|18.30
|TÜRKÇE (Tekrar)
|Metin Anlama
|19.00
|TÜRKÇE-5 (Tekrar)
|Deyimler ve Atasözleri
|19.30
|DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-5 (Tekrar)
|Hz. Lokman’dan (a.s.) Öğütler
|20.00
|TÜRKÇE-6 (Tekrar)
|Edat, Bağlaç, Ünlem
|20.30
|MATEMATİK-6 (Tekrar)
|Cebirsel İfadeler / Verilen Bir Sözel İfadeye Uygun Cebirsel İfade ve Bir Cebirsel İfadeye Uygun Sözel İfade Yazma
|21.00
|YETİŞKİN KUŞAĞI - ÖĞRETMENLER ODASI
|Mustafa KESER
|21.30
|TÜRKÇE-7 (Tekrar)
|Soru Çözümü
|22.00
|5-6-7-8 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE (Tekrar)
|Sağlıklı Yaşam Organlar-Fiziksel Özellikler
|22.30
|TÜRKÇE-8 (Tekrar)
|Cümlede Anlam
|23.00
|MATEMATİK-8 (Tekrar)
|Doğrusal Denklemler / Doğrusal İlişki İçeren Gerçek Hayat Durumlarının Denklemi, Tablosu ve Grafiği
|23.30
|ARAPÇA-8 (Tekrar)
|Çevrenin Önemi 1
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Son Güncelleme: 11.03.2021 00:01