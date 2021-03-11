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TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 11 Mart 2021 Perşembe EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı Perşembe EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler haberinin yayınlanmasının ardından birçok kişi haberin güncel ayrıntıları hakkında merağa kapıldı. ile ilgili güncel gelişmelere yer verdiğimiz 11 Mart 2021 Perşembe günü yayınlanan haberimizi hemen okuyarak, en yeni ayrıntılardan önce siz haberdar olun!

11 Mart 2021 Perşembe 00:01
TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 11 Mart 2021 Perşembe EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
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TRT EBA TV, her hafta yayınladığı derslerle öğrencilerin uzaktan eğitim sürecinde derslerinden geri kalmamasını sağlıyor. EBA TV yayınlarını binlerce öğrenci takip ediyor.

Öğrenciler hangi derslerin ne zaman yayınlandığını ve kendi derslerinin saatini kaçırmamak adına “EBA TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TRT EBA TV ortaokul yayın akışı içerisinde 5, 6, 7 ve 8.sınıfların dersleri yer alıyor. Müfredata göre yayınlanan dersler tüm gün devam ediyor. EBA TV ortaokul Perşembe günü yayın akışı aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Diğer ders programlarına erişmek için link; https://www.eba.gov.tr/#/anasayfa

TRT EBA TV ortaokul 11 Mart 2021 Perşembe yayın akışı

00.00 BECERİ ÖĞRETİMİ (Tekrar) Giyinme Becerileri-3 EBA İzle TRT İzle *
  08.50 TBA SPOR Sabah Sporu    
  09.00 TÜRKÇE-5 Deyimler ve Atasözleri    
  09.30 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-5 Hz. Lokman’dan (a.s.) Öğütler    
  10.00 TÜRKÇE-6 Edat, Bağlaç, Ünlem    
  10.30 MATEMATİK-6 Cebirsel İfadeler / Verilen Bir Sözel İfadeye Uygun Cebirsel İfade ve Bir Cebirsel İfadeye Uygun Sözel İfade Yazma    
  11.00 TÜRKÇE-7 Soru Çözümü    
  11.30 5-6-7-8 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE Sağlıklı Yaşam Organlar-Fiziksel Özellikler    
  12.00 TÜRKÇE-8 Cümlede Anlam    
  12.30 MATEMATİK-8 Doğrusal Denklemler / Doğrusal İlişki İçeren Gerçek Hayat Durumlarının Denklemi, Tablosu ve Grafiği    
  13.00 ARAPÇA-8 Çevrenin Önemi 1    
  13.30 TÜRKÇE Metin Anlama    
  14.00 TÜRKÇE-5 (Tekrar) Deyimler ve Atasözleri    
  14.30 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-5 (Tekrar) Hz. Lokman’dan (a.s.) Öğütler    
  15.00 TÜRKÇE-6 (Tekrar) Edat, Bağlaç, Ünlem    
  15.30 MATEMATİK-6 (Tekrar) Cebirsel İfadeler / Verilen Bir Sözel İfadeye Uygun Cebirsel İfade ve Bir Cebirsel İfadeye Uygun Sözel İfade Yazma    
  16.00 TÜRKÇE-7 (Tekrar) Soru Çözümü    
  16.30 5-6-7-8 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE (Tekrar) Sağlıklı Yaşam Organlar-Fiziksel Özellikler    
  17.00 TÜRKÇE-8 (Tekrar) Cümlede Anlam    
  17.30 MATEMATİK-8 (Tekrar) Doğrusal Denklemler / Doğrusal İlişki İçeren Gerçek Hayat Durumlarının Denklemi, Tablosu ve Grafiği    
  18.00 ARAPÇA-8 (Tekrar) Çevrenin Önemi 1    
  18.30 TÜRKÇE (Tekrar) Metin Anlama    
  19.00 TÜRKÇE-5 (Tekrar) Deyimler ve Atasözleri    
  19.30 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-5 (Tekrar) Hz. Lokman’dan (a.s.) Öğütler    
  20.00 TÜRKÇE-6 (Tekrar) Edat, Bağlaç, Ünlem    
  20.30 MATEMATİK-6 (Tekrar) Cebirsel İfadeler / Verilen Bir Sözel İfadeye Uygun Cebirsel İfade ve Bir Cebirsel İfadeye Uygun Sözel İfade Yazma    
  21.00 YETİŞKİN KUŞAĞI - ÖĞRETMENLER ODASI Mustafa KESER    
  21.30 TÜRKÇE-7 (Tekrar) Soru Çözümü    
  22.00 5-6-7-8 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE (Tekrar) Sağlıklı Yaşam Organlar-Fiziksel Özellikler    
  22.30 TÜRKÇE-8 (Tekrar) Cümlede Anlam    
  23.00 MATEMATİK-8 (Tekrar) Doğrusal Denklemler / Doğrusal İlişki İçeren Gerçek Hayat Durumlarının Denklemi, Tablosu ve Grafiği    
  23.30 ARAPÇA-8 (Tekrar) Çevrenin Önemi 1

 

TRT EBA TV ortaokul canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ



Son Güncelleme: 11.03.2021 00:01
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