İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Emeklinin Temmuz zammı netleşiyor! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak ?
Emeklinin Temmuz zammı netleşiyor! En...
MSB'den açıklama 1 askerimiz şehit oldu
Son Dakika
MSB'den açıklama 1 askerimiz şehit...
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık sınırsız fotoğraf yedekleme olmayacak!
Son Dakika
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık...
Avrupa Birliği'nden Facebook'a rekabet soruşturması!
Avrupa Birliği'nden Facebook'a rekabet soruşturması!

TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 11 Haziran 2021 Pazar EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı Pazar EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler haberi ile ilgili olarak sıcak gelişmeler, objektif yazar kadromuzun kalemiyle yayınlanmaya devam ediyor. Hemen şimdi 11.06.2021 tarihli haberimizi okuyarak gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

11 Haziran 2021 Cuma 00:00
TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 11 Haziran 2021 Pazar EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Takip Et:

Pandemi nedeniyle okullarda yüz yüze eğitime ara verildi. Yüz yüze eğitimine verilen aranın ardından öğrenciler derslerine uzaktan eğitim modeliyle devam ediyor. Uzaktan eğitim modeli kapsamında dersler online olarak 11 Haziran 2021 Cuma TRT EBA TV üzerinden gerçekleştiriliyor.

TRT EBA TV ortaokul yayın akışı

TRT EBA TV, uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerin derslerden geri kalmaması adına canlı ders yayınları gerçekleştiriyor. Öğrenciler EBA TV sayesinde derslerinden geri kalmıyor. TRT EBA TV ortaokul ders yayınları haftalık olarak MEB müfredatına göre açıklanıyor. Öğrenciler derslerini kaçırmamak için her gün TRT EBA TV yayın akışını araştırıyor.

EBA TV, 2021 yılında ne çok aratılan sitelerden biri oldu. Ortaokul öğrencileri dersleri anında takip etmek için “11 Haziran 2021 Cuma EBA TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TRT EBA TV ortaokul 11 Haziran 2021 Cuma yayın akışı içerisinde müfredatta yer alan tüm dersler yer alıyor. Haftanın her günü belirli saatlerde yapılan dersler konulara göre ayrılıyor. Öğrenciler ders saatlerini kaçırmamak için canlı yayın akışını araştırıyor.

TRT EBA TV ortaokul yayın akışı 11 Haziran 2021 Cuma

08:50 EBA SPOR

09:00 TÜRKÇE-5 ORTAOKUL

09:30 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-5 ORTAOKUL

10:00 TÜRKÇE-6 ORTAOKUL

10:30 MATEMATİK-6 ORTAOKUL

11:00 TÜRKÇE-7 ORTAOKUL

11:30 ORTAOKUL YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE

12:00 TÜRKÇE-8 ORTAOKUL

12:30 MATEMATİK-8 ORTAOKUL

13:00 ARAPÇA-8 ORTAOKUL

13:30 ORTAOKUL ÖZEL EĞİTİM TÜRKÇE

14:00 TÜRKÇE-5 ORTAOKUL

14:30 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-5 ORTAOKUL

15:00 TÜRKÇE-6 ORTAOKUL

15:30 MATEMATİK-6 ORTAOKUL

16:00 TÜRKÇE-7 ORTAOKUL

16:30 ORTAOKUL YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE

17:00 TÜRKÇE-8 ORTAOKUL

17:30 MATEMATİK-8 ORTAOKUL

18:00 ARAPÇA-8 ORTAOKUL

18:30 ORTAOKUL ÖZEL EĞİTİM TÜRKÇE

19:00 TÜRKÇE-5 ORTAOKUL

19:30 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-5 ORTAOKUL

20:00 TÜRKÇE-6 ORTAOKUL

20:30 MATEMATİK-6 ORTAOKUL

21:00 ÖĞRETMENLER ODASI

21:30 TÜRKÇE-7 ORTAOKUL

22:00 ORTAOKUL YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE

22:30 TÜRKÇE-8 ORTAOKUL

23:00 MATEMATİK-8 ORTAOKUL

23:30 ARAPÇA-8 ORTAOKUL

00:00 ORTAOKUL ÖZEL EĞİTİM TÜRKÇE

00:30 Kapanış

11 Haziran 2021 Cuma TRT EBA TV ortaokul yayın akışı için tıklayınız…

TRT EBA TV ortaokul frekans bilgileri

TRT EBA TV 3 farklı kanaldan HD ve SD olmak üzere 6 yayın yapıyor. Bu kanallar TRT EBA TV İlkokul, TRT EBA TV Ortaokul ve TRT EBA TV Lise kanallarıdır. Her bir kanalın HD ve SD yayınları bulunmaktadır.

TRT EBA TV Ortaokul frekans bilgileri ise şu şekildedir;

HD Alış bilgileri:

Alış frekansı:12.084 MHz

Polarizasyon: Yatay (H)

Sembol oranı: 13.750

FEC: 2/3

SD Alış bilgileri:

Alış frekansı:11.916 MH

Polarizasyon: Dikey (V)

Sembol oranı: 30.000

FEC: 3/4

11 Haziran 2021 Cuma TRT EBA TV ortaokul canlı yayın

TRT EBA TV ortaokul yayın akışında Türkçe, Matematik derslerinin yanı sıra Arapça, Özel Eğitim Türkçe dersleri de gerçekleştirilecek.

11 Haziran 2021 Cuma TRT EBA TV ortaokul canlı yayın izlemek için tıklayınız…


Son Güncelleme: 11.06.2021 00:00
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
DersEğitimPazarYayın AkışıOrtaokulTrt Eba Tv
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Belediye tarafından verilen tablet yardımı başvurusu nasıl yapılır? Belediye tablet yardımı başvuru şartları?
Belediye tarafından verilen tablet yardımı başvurusu nasıl yapılır? Belediye tablet yardımı başvuru şartları?
e-Okul adrese dayalı okul sorgulama ekranı 2021
e-Okul adrese dayalı okul sorgulama ekranı 2021
BİLSEM kayıtları ne zaman başlayacak? 2021 Bilsem kayıt tarihleri açıklandı mı?
BİLSEM kayıtları ne zaman başlayacak? 2021 Bilsem kayıt tarihleri açıklandı mı?
LGS'ye girmeden lise tercihi yapılır mı? Sınavsız alan liseler var mı, hangileri?
LGS'ye girmeden lise tercihi yapılır mı? Sınavsız alan liseler var mı, hangileri?
2021 LGS puan hesaplama nasıl yapılır? LGS puan ve net hesaplama işlemleri
2021 LGS puan hesaplama nasıl yapılır? LGS puan ve net hesaplama işlemleri
Liselerde yüz yüze eğitim ne zaman, zorunlu mu?
Liselerde yüz yüze eğitim ne zaman, zorunlu mu?

Popüler Haberler

TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 11 Haziran 2021 Cuma EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 11 Haziran 2021 Cuma EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 11 Haziran 2021 Cuma EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 11 Haziran 2021 Pazar EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Bugün TRT Spor ekranlarında hangi diziler var? 11 Haziran 2021 Cuma TRT Spor yayın akışı
Fox TV 11 Haziran 2021 Cuma yayın akışı ve TV rehberi
Türkiye'de anaokulu zorunlu mu? 2021 anaokulu mecburi mi?
Bir Zamanlar Çukurova 100. bölüm fragmanı yayında! Bir Zamanlar Çukurova 100. yeni bölümde neler olacak?
Bir Zamanlar Kıbrıs yeni bölüm fragmanı izle! Bir Zamanlar Kıbrıs 10. Bölüm fragmanı izle
Kırmızı Oda 41. Bölüm Fragmanı – 11 Haziran 2021 Cuma
5 Haziran 2021 Cumartesi ATV yayın akışı: Dizi, film ve programları
Pişti programı ne zaman başlayacak? TV8 Pişti programı yayın tarihi ve sunucuları
Masumlar Apartmanı dizisi izleyiciler tarafından beğenildi mi?
ATV 10 Haziran 2021 Perşembe günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?
Google harita yer ekleme nasıl yapılır? 2021 Google harita yer ekleme ücretli mi?
Sol Yanım dizisi izlenme Oranları Nasıl? Reyting sonuçları ne durumda? Sol Yanım dizisi izlendi mi tutuldu mu?
Son Yaz 22. Bölüm Fragmanı – 11 Haziran 2021 Cuma
Camdaki Kız 9. Bölüm Özeti ve Fragmanı izle - Kanal D
Alev Alev dizisi Bülent karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Cem Sürgit kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Sol Yanım dizisi Asena kimdir? Defne Samyeli nerelidir?
Bugün Kanal 7 ekranlarında hangi diziler var? 10 Haziran 2021 Perşembe Kanal 7 yayın akışı

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.