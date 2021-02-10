TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 10 Şubat 2021 Çarşamba EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

TRT EBA TV, üzerinden öğrencilerin derslerin geri kalmamaları için ders yayınları yapıyor. EBA TV ders yayınları binlerce öğrenci tarafından takip ediliyor.

Ortaokul öğrencileri hangi saatlerde kendi derslerinin olduğunu öğrenmek için “EBA TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TRT EBA TV ortaokul yayın akışı içerisinde 5, 6, 7 ve 8. Sınıf dersleri yer alıyor. Tüm sınıflara göre Çarşamba günü yayın akışı içerisinde dersler bulunuyor. TRT EBA günlük yayın akışı içerinde dersler 09:00'da başlıyor. Tüm gün devam eden dersler içerisinde 5, 6, 7 ve 8.sınıf müfredatına uygun dersler işleniyor. Dersler akşam 21:30’da sona eriyor.

TRT EBA TV ortaokul 10 Şubat 2021 Çarşamba yayın akışı

08.50 EBA SPOR



09.30 MATEMATİK Geometrik Örüntü Kuralı

10.00 HS TÜRKÇE-5

10.20 HS MATEMATİK-5

10.40 HS İNGİLİZCE-5

11.00 HS TÜRKÇE-6

11.20 HS MATEMATİK-6

11.40 HS İNGİLİZCE-6

12.00 HS TÜRKÇE-7

13.00 LGS HAZIRLIK TÜRKÇE-8

13.20 LGS HAZIRLIK MATEMATİK-8

13.40 LGS HAZIRLIK İNGİLİZCE-8

14.00 TASARIM BECERİ ATÖLYELERİ

16.00 HS TÜRKÇE-5 (Tekrar)

16.20 HS MATEMATİK-5 (Tekrar)

16.40 HS İNGİLİZCE-5 (Tekrar)

17.00 HS TÜRKÇE-6 (Tekrar)

17.20 HS MATEMATİK-6 (Tekrar)

17.40 HS İNGİLİZCE-6 (Tekrar)

18.00 HS TÜRKÇE-7 (Tekrar)

18.20 HS MATEMATİK-7 (Tekrar)

18.40 HS İNGİLİZCE-7 (Tekrar)

19.00 LGS HAZIRLIK TÜRKÇE-8

19.20 LGS HAZIRLIK MATEMATİK-8

19.40 LGS HAZIRLIK İNGİLİZCE-8

20.00 TASARIM BECERİ ATÖLYELERİ

22.00 ÖĞRETMENLER ODASI 09.00 SOSYAL BİLGİLER Çevremizdeki Teknolojik Ürünleri Sınıflandırma09.30 MATEMATİK Geometrik Örüntü Kuralı10.00 HS TÜRKÇE-510.20 HS MATEMATİK-510.40 HS İNGİLİZCE-511.00 HS TÜRKÇE-611.20 HS MATEMATİK-611.40 HS İNGİLİZCE-612.00 HS TÜRKÇE-713.00 LGS HAZIRLIK TÜRKÇE-813.20 LGS HAZIRLIK MATEMATİK-813.40 LGS HAZIRLIK İNGİLİZCE-814.00 TASARIM BECERİ ATÖLYELERİ16.00 HS TÜRKÇE-5 (Tekrar)16.20 HS MATEMATİK-5 (Tekrar)16.40 HS İNGİLİZCE-5 (Tekrar)17.00 HS TÜRKÇE-6 (Tekrar)17.20 HS MATEMATİK-6 (Tekrar)17.40 HS İNGİLİZCE-6 (Tekrar)18.00 HS TÜRKÇE-7 (Tekrar)18.20 HS MATEMATİK-7 (Tekrar)18.40 HS İNGİLİZCE-7 (Tekrar)19.00 LGS HAZIRLIK TÜRKÇE-819.20 LGS HAZIRLIK MATEMATİK-819.40 LGS HAZIRLIK İNGİLİZCE-820.00 TASARIM BECERİ ATÖLYELERİ22.00 ÖĞRETMENLER ODASI

22.45 KAPANIŞ