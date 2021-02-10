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TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 10 Şubat 2021 Çarşamba EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

Gündeme geldiği günden bu yana basın bülteninde ilk sıralarda yer alan TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı Çarşamba EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler ile ilgili en güncel bilgileri sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. 10 Şubat 2021 Çarşamba tarihli haberimizde kalem aldığımız en yeni ayrıntıları inceleyerek TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı Çarşamba EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler hakkında güncel bilgileri öğrenebilirsiniz.

10 Şubat 2021 Çarşamba 00:01
TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 10 Şubat 2021 Çarşamba EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
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TRT EBA TV, üzerinden öğrencilerin derslerin geri kalmamaları için ders yayınları yapıyor. EBA TV ders yayınları binlerce öğrenci tarafından takip ediliyor.

Ortaokul öğrencileri hangi saatlerde kendi derslerinin olduğunu öğrenmek için “EBA TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TRT EBA TV ortaokul yayın akışı içerisinde 5, 6, 7 ve 8. Sınıf dersleri yer alıyor. Tüm sınıflara göre Çarşamba günü yayın akışı içerisinde dersler bulunuyor. TRT EBA günlük yayın akışı içerinde dersler 09:00'da başlıyor. Tüm gün devam eden dersler içerisinde 5, 6, 7 ve 8.sınıf müfredatına uygun dersler işleniyor. Dersler akşam 21:30’da sona eriyor.

TRT EBA TV ortaokul 10 Şubat 2021 Çarşamba yayın akışı

08.50   EBA SPOR
09.00   SOSYAL BİLGİLER    Çevremizdeki Teknolojik Ürünleri Sınıflandırma        
09.30   MATEMATİK    Geometrik Örüntü Kuralı        
10.00   HS TÜRKÇE-5    
10.20   HS MATEMATİK-5      
10.40   HS İNGİLİZCE-5     
11.00   HS TÜRKÇE-6        
11.20   HS MATEMATİK-6   
11.40   HS İNGİLİZCE-6    
12.00   HS TÜRKÇE-7       
13.00   LGS HAZIRLIK TÜRKÇE-8
13.20   LGS HAZIRLIK MATEMATİK-8  
13.40   LGS HAZIRLIK İNGİLİZCE-8
14.00   TASARIM BECERİ ATÖLYELERİ          
16.00   HS TÜRKÇE-5 (Tekrar)   
16.20   HS MATEMATİK-5 (Tekrar)       
16.40   HS İNGİLİZCE-5 (Tekrar)    
17.00   HS TÜRKÇE-6 (Tekrar)   
17.20   HS MATEMATİK-6 (Tekrar)    
17.40   HS İNGİLİZCE-6 (Tekrar)    
18.00   HS TÜRKÇE-7 (Tekrar)    
18.20   HS MATEMATİK-7 (Tekrar)      
18.40   HS İNGİLİZCE-7 (Tekrar)     
19.00   LGS HAZIRLIK TÜRKÇE-8
19.20   LGS HAZIRLIK MATEMATİK-8
19.40   LGS HAZIRLIK İNGİLİZCE-8
20.00   TASARIM BECERİ ATÖLYELERİ              
22.00   ÖĞRETMENLER ODASI
22.45   KAPANIŞ
TRT EBA TV ortaokul canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ


Son Güncelleme: 10.02.2021 00:01
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OrtaokulYayın AkışıçarşambaTrt Eba Tv
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