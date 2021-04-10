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TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 10 Nisan 2021 Cumartesi EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

Gündeme giriş yaptığı ilk andan itibaren okurlarımızda büyük merak uyandıran TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı Cumartesi EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler haberi, kritik gelişmeleriyle 10.04.2021 tarihli yayınımızda yer alıyor! Şimdi okuyun, merak ettiklerinizi öğrenin.

10 Nisan 2021 Cumartesi 00:00
TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 10 Nisan 2021 Cumartesi EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
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TRT'de yayınlanan EBA TV, koronavirüs salgınından dolayı yaşadığımız bu pandemi sürecinde uzaktan eğitim sisteminde derslerin öğrencilere ulaşımını sağladı. Bu sayede öğrenciler derslerinden geri kalmamış oldu. EBA TV ders yayınları milyonlarca öğrenci tarafından takip edilmekte.

Ortaokul öğrencileri kendi derslerine katılım sağlayabilmek için derslerinin hangi saatlerde olduğunu öğrenmek istiyorlar. Bunun içinde “EBA TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyorlar.

TRT EBA TV ortaokul yayın akışı içerisinde 5, 6, 7 ve 8.sınıfların dersleri yer alıyor. EBA TV Pazar yayın akışı içerisinde ilk ders saat 10'da Fen Bilimleri ile başlıyor. Tüm ortaokul sınıf kademelerinin derslerinin yer aldığı Pazar günü yayın akışı akşam 22:00’de sona eriyor. Gün içerisinde de belli saatlerde yayınlara ara veriliyor.

TRT EBA TV ortaokul 3 Nisan Cumartesi yayın akışı

00.00 Beceri Eğitimi

10.00 Türkçe 5

10.20 Matematik 5

10.40 İngilizce 5

11.00 Türkçe 6

11.20 Matematik 6

11.40 İngilizce 6

12.00 Türkçe 7

12.20 Matematik 7

12.40 İngilizce 7

13.00 Türkçe 8

13.20 Matematik 8

13.40 İngilizce 8

14.00 Türkçe 5

14.20 Matematik 5

14.40 İngilizce 5

15.00 Türkçe 6

15.20 Matematik 6

15.40 İngilizce 6

16.00 Türkçe 7

16.20 Matematik 7

16.40 İngilizce 7

17.00 Türkçe 8

17.20 Matematik 8

17.40 İngilizce 8

18.00 Türkçe 5

18.20 Matematik 5

18.40 İngilizce 5

19.00 Türkçe 6

19.20 Matematik 6

19.40 İngilizce 6

20.00 Türkçe 7

20.20 Matematik 7

20.40 İngilizce 7

21.00 Türkçe 8

21.20 Matematik 8

21.40 İngilizce 8

TRT EBA TV ortaokul canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ




Son Güncelleme: 10.04.2021 00:00
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Yayın AkışıOrtaokulCumartesiTrt Eba Tv
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