TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 10 Mart 2021 Çarşamba EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

TRT EBA TV, üzerinden öğrencilerin derslerin geri kalmamaları için ders yayınları yapıyor. EBA TV ders yayınları binlerce öğrenci tarafından takip ediliyor.

Ortaokul öğrencileri hangi saatlerde kendi derslerinin olduğunu öğrenmek için “EBA TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TRT EBA TV ortaokul yayın akışı içerisinde 5, 6, 7 ve 8. Sınıf dersleri yer alıyor. Tüm sınıflara göre Çarşamba günü yayın akışı içerisinde dersler bulunuyor. TRT EBA günlük yayın akışı içerinde dersler 09:00'da başlıyor. Tüm gün devam eden dersler içerisinde 5, 6, 7 ve 8.sınıf müfredatına uygun dersler işleniyor. Dersler akşam 21:30’da sona eriyor.

TRT EBA TV ortaokul 10 Mart 2021 Çarşamba yayın akışı

08:50 Eba Spor 09:00ingilizce-5 Ortaokul 09:30matematik-5 Ortaokul 10:00ingilizce-6 Ortaokul 10:30din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi-6 Ortaokul 11:00ingilizce-7 Ortaokul 11:30matematik-7 Ortaokul 12:00ingilizce-8 Ortaokul 12:30din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi-8 Ortaokul 13:00arapça-7 Ortaokul 13:30ortaokul Özel Eğitim Beceri Öğretimi 14:00ingilizce-5 Ortaokul 14:30matematik-5 Ortaokul 15:00ingilizce-6 Ortaokul 15:30din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi-6 Ortaokul 15:30din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi-6 Ortaokul 16:00ingilizce-7 Ortaokul 16:30matematik-7 Ortaokul 17:00ingilizce-8 Ortaokul 17:30din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi-8 Ortaokul 18:00arapça-7 Ortaokul 18:30ortaokul Özel Eğitim Beceri Öğretimi 19:00ingilizce-5 Ortaokul 19:30matematik-5 Ortaokul 20:00ingilizce-6 Ortaokul 20:30din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi-6 Ortaokul 21:00bizden 21:30ingilizce-7 Ortaokul 22:00matematik-7 Ortaokul 22:30ingilizce-8 Ortaokul 23:00din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi-8 Ortaokul 23:30arapça-7 Ortaokul 00:00ortaokul Özel Eğitim Beceri Öğretimi 00:30kapanış