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TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 10 Mart 2021 Çarşamba EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

Okurlarımızın bir süredir merceği altında olan TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı Çarşamba EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler haberi ile ilgili yeni gelişmeler de basına aktarılmaya devam ediyor. Hemen şimdi 10.03.2021 tarihli haberimize göz atarak yeni ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

10 Mart 2021 Çarşamba 00:01
TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 10 Mart 2021 Çarşamba EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
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TRT EBA TV, üzerinden öğrencilerin derslerin geri kalmamaları için ders yayınları yapıyor. EBA TV ders yayınları binlerce öğrenci tarafından takip ediliyor.

Ortaokul öğrencileri hangi saatlerde kendi derslerinin olduğunu öğrenmek için “EBA TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TRT EBA TV ortaokul yayın akışı içerisinde 5, 6, 7 ve 8. Sınıf dersleri yer alıyor. Tüm sınıflara göre Çarşamba günü yayın akışı içerisinde dersler bulunuyor. TRT EBA günlük yayın akışı içerinde dersler 09:00'da başlıyor. Tüm gün devam eden dersler içerisinde 5, 6, 7 ve 8.sınıf müfredatına uygun dersler işleniyor. Dersler akşam 21:30’da sona eriyor.

TRT EBA TV ortaokul 10 Mart 2021 Çarşamba yayın akışı

 

08:50 Eba Spor

09:00ingilizce-5 Ortaokul

09:30matematik-5 Ortaokul

10:00ingilizce-6 Ortaokul

10:30din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi-6 Ortaokul

11:00ingilizce-7 Ortaokul

11:30matematik-7 Ortaokul

12:00ingilizce-8 Ortaokul

12:30din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi-8 Ortaokul

13:00arapça-7 Ortaokul

13:30ortaokul Özel Eğitim Beceri Öğretimi

14:00ingilizce-5 Ortaokul

14:30matematik-5 Ortaokul

15:00ingilizce-6 Ortaokul

15:30din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi-6 Ortaokul

16:00ingilizce-7 Ortaokul

16:30matematik-7 Ortaokul

17:00ingilizce-8 Ortaokul

17:30din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi-8 Ortaokul

18:00arapça-7 Ortaokul

18:30ortaokul Özel Eğitim Beceri Öğretimi

19:00ingilizce-5 Ortaokul

19:30matematik-5 Ortaokul

20:00ingilizce-6 Ortaokul

20:30din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi-6 Ortaokul

21:00bizden

21:30ingilizce-7 Ortaokul

22:00matematik-7 Ortaokul

22:30ingilizce-8 Ortaokul

23:00din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi-8 Ortaokul

23:30arapça-7 Ortaokul

00:00ortaokul Özel Eğitim Beceri Öğretimi

00:30kapanış

TRT EBA TV ortaokul canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ


Son Güncelleme: 10.03.2021 00:01
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Anahtar Kelimeler:
OrtaokulYayın AkışıçarşambaTrt Eba Tv
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