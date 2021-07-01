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TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 1 Temmuz 2021 Perşembe EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

Yazarlarımız tarafından çeşitli ayrıntılarıyla kaleme alınan TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı Perşembe EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler haberi, gündemde yer almaya devam ediyor. Siz de yeni gelişmeler hakkında merak ettiklerinizi öğrenmek için 01.07.2021 tarihli haberimize göz atabilirsiniz.

01 Temmuz 2021 Perşembe 00:01
TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 1 Temmuz 2021 Perşembe EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
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TRT EBA TV, her hafta yayınladığı derslerle öğrencilerin uzaktan eğitim sürecinde derslerinden geri kalmamasını sağlıyor. EBA TV yayınlarını binlerce öğrenci takip ediyor.

Öğrenciler hangi derslerin ne zaman yayınlandığını ve kendi derslerinin saatini kaçırmamak adına “EBA TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TRT EBA TV ortaokul yayın akışı içerisinde 5, 6, 7 ve 8.sınıfların dersleri yer alıyor. Müfredata göre yayınlanan dersler tüm gün devam ediyor. EBA TV ortaokul Perşembe günü yayın akışı aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Diğer ders programlarına erişmek için link; https://www.eba.gov.tr/#/anasayfa

TRT EBA TV ortaokul 1 Temmuz 2021  24 Haziran Perşembe yayın akışı

00.00 BECERİ ÖĞRETİMİ (Tekrar) Kişisel Temizlik Becerileri (El-Yüz Yıkama) 

08.50 TBA SPOR Sabah Sporu

09.00 TÜRKÇE-5 Metin Türleri

09.30 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-5 Ünite Değerlendirmesi 

10.00 TÜRKÇE-6 Millî Kültürümüz

10.30 MATEMATİK-6 Veri Analizi / Açıklık ve Aritmetik Ortalama 

11.00 TÜRKÇE-7 Şiir Bilgisi , Şiir Yazma 

11.30 5-6-7-8 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE Hayatın İçinden (Adres Tarifi)

12.00 TÜRKÇE-8 Paragrafta Anlam Soru Çözümü 

12.30 MATEMATİK-8 Pisagor Bağıntısı 

13.00 ARAPÇA-8 Yaz Tatili 2 

13.30 TÜRKÇE Resimleri Gösterilerek Çeşitli Türde Anlatıları Dinledikten Sonra İlgili Sorulara Cevap Verme

14.00 TÜRKÇE-5 (Tekrar) Metin Türleri 

14.30 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-5 (Tekrar) Ünite Değerlendirmesi

15.00 TÜRKÇE-6 (Tekrar) Millî Kültürümüz 

15.30 MATEMATİK-6 (Tekrar) Veri Analizi / Açıklık ve Aritmetik Ortalama

16.00 TÜRKÇE-7 (Tekrar) Şiir Bilgisi , Şiir Yazma 

16.30 5-6-7-8 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE (Tekrar) Hayatın İçinden (Adres Tarifi) 

17.00 TÜRKÇE-8 (Tekrar) Paragrafta Anlam Soru Çözümü 

17.30 MATEMATİK-8 (Tekrar) Pisagor Bağıntısı 

18.00 ARAPÇA-8 (Tekrar) Yaz Tatili 2 

18.30 TÜRKÇE (Tekrar) Resimleri Gösterilerek Çeşitli Türde Anlatıları Dinledikten Sonra İlgili Sorulara Cevap Verme 

19.00 TÜRKÇE-5 (Tekrar) Metin Türleri 

19.30 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-5 (Tekrar) Ünite Değerlendirmesi

20.00 TÜRKÇE-6 (Tekrar) Millî Kültürümüz 

20.30 MATEMATİK-6 (Tekrar) Veri Analizi / Açıklık ve Aritmetik Ortalama

21.00 ÖĞRETMENLER ODASI Rüştü REÇBER 

21.30 TÜRKÇE-7 (Tekrar) Şiir Bilgisi , Şiir Yazma 

22.00 5-6-7-8 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE (Tekrar) Hayatın İçinden (Adres Tarifi) 

22.30 TÜRKÇE-8 (Tekrar) Paragrafta Anlam Soru Çözümü 

23.00 MATEMATİK-8 (Tekrar) Pisagor Bağıntısı

23.30 ARAPÇA-8 (Tekrar) Yaz Tatili 2

TRT EBA TV ortaokul canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ


Son Güncelleme: 01.07.2021 00:01
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OrtaokulEbaYayın AkışıPerşembeTrt Eba Tv
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