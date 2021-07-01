TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 1 Temmuz 2021 Perşembe EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

TRT EBA TV, her hafta yayınladığı derslerle öğrencilerin uzaktan eğitim sürecinde derslerinden geri kalmamasını sağlıyor. EBA TV yayınlarını binlerce öğrenci takip ediyor.
Öğrenciler hangi derslerin ne zaman yayınlandığını ve kendi derslerinin saatini kaçırmamak adına “EBA TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.
TRT EBA TV ortaokul yayın akışı içerisinde 5, 6, 7 ve 8.sınıfların dersleri yer alıyor. Müfredata göre yayınlanan dersler tüm gün devam ediyor. EBA TV ortaokul Perşembe günü yayın akışı aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Diğer ders programlarına erişmek için link; https://www.eba.gov.tr/#/anasayfa
TRT EBA TV ortaokul 1 Temmuz 2021 24 Haziran Perşembe yayın akışı
08.50 TBA SPOR Sabah Sporu
09.00 TÜRKÇE-5 Metin Türleri
09.30 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-5 Ünite Değerlendirmesi
10.00 TÜRKÇE-6 Millî Kültürümüz
10.30 MATEMATİK-6 Veri Analizi / Açıklık ve Aritmetik Ortalama
11.00 TÜRKÇE-7 Şiir Bilgisi , Şiir Yazma
11.30 5-6-7-8 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE Hayatın İçinden (Adres Tarifi)
12.00 TÜRKÇE-8 Paragrafta Anlam Soru Çözümü
12.30 MATEMATİK-8 Pisagor Bağıntısı
13.00 ARAPÇA-8 Yaz Tatili 2
13.30 TÜRKÇE Resimleri Gösterilerek Çeşitli Türde Anlatıları Dinledikten Sonra İlgili Sorulara Cevap Verme
14.00 TÜRKÇE-5 (Tekrar) Metin Türleri
14.30 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-5 (Tekrar) Ünite Değerlendirmesi
15.00 TÜRKÇE-6 (Tekrar) Millî Kültürümüz
16.00 TÜRKÇE-7 (Tekrar) Şiir Bilgisi , Şiir Yazma
16.30 5-6-7-8 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE (Tekrar) Hayatın İçinden (Adres Tarifi)
17.00 TÜRKÇE-8 (Tekrar) Paragrafta Anlam Soru Çözümü
17.30 MATEMATİK-8 (Tekrar) Pisagor Bağıntısı
18.00 ARAPÇA-8 (Tekrar) Yaz Tatili 2
18.30 TÜRKÇE (Tekrar) Resimleri Gösterilerek Çeşitli Türde Anlatıları Dinledikten Sonra İlgili Sorulara Cevap Verme
19.00 TÜRKÇE-5 (Tekrar) Metin Türleri
19.30 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-5 (Tekrar) Ünite Değerlendirmesi
20.00 TÜRKÇE-6 (Tekrar) Millî Kültürümüz
20.30 MATEMATİK-6 (Tekrar) Veri Analizi / Açıklık ve Aritmetik Ortalama
21.00 ÖĞRETMENLER ODASI Rüştü REÇBER
21.30 TÜRKÇE-7 (Tekrar) Şiir Bilgisi , Şiir Yazma
22.00 5-6-7-8 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE (Tekrar) Hayatın İçinden (Adres Tarifi)
22.30 TÜRKÇE-8 (Tekrar) Paragrafta Anlam Soru Çözümü
23.00 MATEMATİK-8 (Tekrar) Pisagor Bağıntısı
23.30 ARAPÇA-8 (Tekrar) Yaz Tatili 2
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