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TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 1 Mayısıs 2021 Cumartesi EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı Cumartesi EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler ile alakalı birçok merak edilen yeni gelişmeler gündeme gelmeye devam ediyor. Biz de 1 Mayısıs 2021 Cumartesi tarihli haberimizde TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı Cumartesi EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler konusunda merak edilenleri kaleme aldık. Siz de 1 Mayısıs 2021 Cumartesi tarihli haberimizi okuyarak güncel bilgileri anında öğrenebilirsiniz.

01 Mayıs 2021 Cumartesi 00:01
TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 1 Mayısıs 2021 Cumartesi EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
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TRT'de yayınlanan EBA TV, koronavirüs salgınından dolayı yaşadığımız bu pandemi sürecinde uzaktan eğitim sisteminde derslerin öğrencilere ulaşımını sağladı. Bu sayede öğrenciler derslerinden geri kalmamış oldu. EBA TV ders yayınları milyonlarca öğrenci tarafından takip edilmekte.

Ortaokul öğrencileri kendi derslerine katılım sağlayabilmek için derslerinin hangi saatlerde olduğunu öğrenmek istiyorlar. Bunun içinde “EBA TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyorlar.

TRT EBA TV ortaokul yayın akışı içerisinde 5, 6, 7 ve 8.sınıfların dersleri yer alıyor. EBA TV Cumartesi yayın akışı içerisinde ilk ders saat 10'da Türkçe ile başlıyor. Tüm ortaokul sınıf kademelerinin derslerinin yer aldığı cumartesi günü yayın akışı akşam 21:40’de sona eriyor. Gün içerisinde de belli saatlerde yayınlara ara veriliyor.

TRT EBA TV ortaokul 24 Nisan Cumartesi yayın akışı

 

TRT EBA TV ortaokul canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ




Son Güncelleme: 01.05.2021 00:01
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Anahtar Kelimeler:
Yayın AkışıOrtaokulCumartesiTrt Eba Tv
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