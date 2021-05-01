TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 1 Mayısıs 2021 Cumartesi EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

TRT'de yayınlanan EBA TV, koronavirüs salgınından dolayı yaşadığımız bu pandemi sürecinde uzaktan eğitim sisteminde derslerin öğrencilere ulaşımını sağladı. Bu sayede öğrenciler derslerinden geri kalmamış oldu. EBA TV ders yayınları milyonlarca öğrenci tarafından takip edilmekte.

Ortaokul öğrencileri kendi derslerine katılım sağlayabilmek için derslerinin hangi saatlerde olduğunu öğrenmek istiyorlar. Bunun içinde “EBA TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyorlar.

TRT EBA TV ortaokul 24 Nisan Cumartesi yayın akışı

ortaokuliçerisinde 5, 6, 7 ve 8.sınıfların dersleri yer alıyor. EBA TVyayın akışı içerisinde ilk ders saat 10'da Türkçe ile başlıyor. Tüm ortaokul sınıf kademelerinin derslerinin yer aldığı cumartesi günü yayın akışı akşam 21:40’de sona eriyor. Gün içerisinde de belli saatlerde yayınlara ara veriliyor.

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