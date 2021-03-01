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TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 1 Mart 2021 Pazartesi EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı Pazartesi EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler haberiyle ilgili olarak devam eden güncel gelişmeler, birçok okurumuzun merağını topluyor. 1 Mart 2021 Pazartesi tarihli haberimizde TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı Pazartesi EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler ile ilgili olarak gündeme aktarılan en yeni gelişmelere yer verdik.

01 Mart 2021 Pazartesi 00:02
TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 1 Mart 2021 Pazartesi EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
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TRT EBA TV, koronavirüs nedeniyle uzaktan eğitim sürecine ders yayınlarıyla destek oluyor. EBA TV yayın akışı içerisinde yer alan derslerle öğrenciler derslerinden geri kalmıyor.

2020 yılında EBA TV intenette en çok aratılan sitelerden biri oldu. Ortaokul öğrencileri hangi dersin ne zaman olduğu öğrenmek için “EBA TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TRT EBA TV ortaokul yayın akışı içerisinde müfredatta yer alan dersler bulunuyor. Bu derslerin yanı sıra sınava hazırlanan son sınıf ortaokul öğrencileri için test çözüm saatleri de yer alıyor. EBA TV ortaokul Pazartesi yayın akışında dersler sabah 08:50’de EBA Spor ile başlıyor ve gün boyunda devam ediyor. EBA TV yayın akışında son ders 21:30’da gerçekleştiriliyor.

TRT EBA TV ortaokul 1 Mart 2021 Pazartesi yayın akışı

08:50 İstiklal Marşı

08:50 EBA SPOR

09:00 ÖZEL EĞİTİM TÜRKÇE

09:30 ÖZEL EĞİTİM-MATEMATİK

10:00 HS TÜRKÇE-5

10:20 HS MATEMATİK-5

10:40 HS İNGİLİZCE-5

11:00 HS TÜRKÇE-6

11:20 HS MATEMATİK-6

11:40 HS İNGİLİZCE-6

12:00 HS TÜRKÇE-7

12:20 HS MATEMATİK-7

12:40 HS İNGİLİZCE-7

13:00 LGS HAZIRLIK TÜRKÇE

13:20 LGS HAZIRLIK MATEMATİK-8

13:40 LGS HAZIRLIK İNGİLİZCE-8

14:00 TASARIM BECERİ ATÖLYELERİ

16:00 HS TÜRKÇE-5

16:20 HS MATEMATİK-5

16:40 HS İNGİLİZCE-5

17:00 HS TÜRKÇE-6

17:20 HS MATEMATİK-6

17:40 HS İNGİLİZCE-6

18:00 HS TÜRKÇEİ-7

18:20 HS MATEMATİK-7

18:40 HS İNGİLİZCE-7

19:00 LGS HAZIRLIK TÜRKÇE-8

19:20 LGS HAZIRLIK MATEMATİK-8

19:40 LGS HAZIRLIK İNGİLİZCE-8

20:00 TASARIM BECERİ ATÖLYELERİ

22:00 ÖĞRETMENLER ODASI

22:45 Kapanış

TRT EBA TV ortaokul canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ



Son Güncelleme: 01.03.2021 00:02
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EbaDersEğitimPazartesiYayın AkışıOrtaokulTrt Eba Tv
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