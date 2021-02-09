TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 9 Şubat 2021 Salı EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

TRT EBA TV, her hafta ders yayınlarıyla öğrencilerin eğitimlerinden geri kalmamasını sağlıyor. EBA TV yayınları milyonlarca öğrenci tarafından takip ediliyor.
Lise öğrencileri ve kendi derslerinin hangi saatlerde olduğunu ve hangi derslerin işleneceğini öğrenmek için “EBA TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.
EBA TV 2020 yılında intenette en çok aratılan site olma başarısını gösterdi. TRT EBA TV günlük yayınlarıyla uzaktan eğitim sürecinde okuldan uzak kalan öğrencilerin derslerinden geri kalmamasını sağlıyor. TRT EBA TV lise yayın akışında müfredat derslerinin yanı sıra üniversiteye hazırlanan öğrencilere etütlerde yapılıyor. EBA TV Salı yayı akışı sabah 08:50’de EBA Spor eğitimiyle başlarken 24 saat boyunca devam ediyor.
TRT EBA TV lise 9 Şubat 2021 Salı yayın akışı
00.20 Coğrafya Ayt Hazırlık
00.40 Kimya Ayt Hazırlık
01.00 Biyoloji Ayt Hazırlık
01.20 Geometri Ayt Hazırlık
01.40 Din Kültürü ve Ahlak Bİlgisi Ayt Hazırlık
01.50 Felsefe Ayt Hazırlık
02.00 Tasarım Beceri Atölyeleri
04.00 Türk Dili ve Edebiyatı-11
04.10 Matematik-11
04.30 Tarih-11
04.40 Fizik-11
04.50 Felsefe-11
05.00 Coğrafya-11
05.10 Kimya-11
05.20 İngilizce-11
05.30 Biyoloji-11
05.40 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi-11
05.50 Tenefüs
06.00 Türk Dili ve Edebiyatı-12
06.10 Matematik-12
06.30 T.C İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük-12
06.40 Fizik-12
07.00 Coğrafya-12
07.10 Kİmya-12
07.20 İngilizce-12
07.30 Biyoloji-12
07.40 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi-12
08.00 Türk Dili ve Edebiyatı Ayt Hazırlık
08.20 Matematik Ayt Hazırlık
08.40 Tarih Ayt Hazırlık
08.50 Tenefüs
09.00 Fizik Ayt Hazırlık
09.20 Coğrafya Ayt Hazırlık
09.40 Kimya Ayt Hazırlık
09.50 Eba Spor
10.00 Türk Dİli ve Edebiyatı-11
10.10 Matematik-11
10.30 Tarih-11
10.40 Fizik-11
10.50 Tenefüs
11.00 Coğrafya-11
11.10 Kimya-11
11.20 İngilizce-11
11.30 Biyoloji-11
11.40 Dİn Kültürü ve Ahlak Bİlgisi-11
11.50 Tenefüs
12.00 Türk Dili ve Edebiyatı-12
12.30 Tc İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük- 12
12.40 Fİzik-12
13.00 Coğrafya-12
13.10 Kimya-12
13.20 İngilizce-12
13.30 Biyoloji-12
13.40 Din Kültürü ve Ahlak Bİlgisi-12
13.50 Tenefüs
14.00 Türk Dili ve Edebiyatı Tyt Hazırlık
14.20 Matematik Ayt Hazırlık
14.40 Tarih Ayt Hazırlık
14.50 Tenefüs
15.00 Fizik Ayt Hazırlık
15.20 Coğrafya Ayt Hazırlık
15.40 Kimya Ayt Hazırlık
16.00 Biyoloji Ayt Hazırlık
16.20 Geometri/Problemler Ayt Hazırlık
16.40 Din Kültürü ve Ahlak Bİlgisi Ayt Hazırlık
16.50 Felsefe Ayt Hazırlık
17.00 Tasarım Beceri Atölyeleri
19.00 Türk Dİli ve Edebiyatı-11
19.10 Matematik-11
19.30 Tarih-11
19.40 Fizik-11
19.50 Felsefe-11
20.00 Coğrafya-11
20.10 Kimya-11
20.20 İngilizce-11
20.30 Bİyoloji-11
20.40 Dİn Kültürü ve Ahlak Bİlgisi-11
20.50 Tenefüs
21.00 Türk Dİli ve Edebiyatı-12
21.10 Matematik-12
21.30 Tc İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük-12
21.40 Fizik-12
21.50 Tenefüs
22.00 Coğrafya-12
22.10 Kimya-12
22.20 İngilizce-12
22.30 Bİyoloji-12
22.40 Din Kültürü ve Ahlak Bİlgisi-12
23.00 Türk Dİli ve Edebiyatı Ayt Hazırlık
23.20 Matematik Tyt Hazırlık
23.40 Tarih Ayt Hazırlık
00.00 Fizik Ayt Hazırlık
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