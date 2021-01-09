TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 9 Ocak 2021 Cumartesi EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

TRT EBA TV ders yayınlarıyla uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerin derslerden geri kalmamasını sağlıyor. EBA TV yayınları milyonlarca öğrenci tarafından takip ediliyor.
Lise öğrencileri kendi ders saatlerinin ne zaman olduğunu öğrenmek için “EBA TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.
TRT EBA TV lise yayın akışı içerisinde 9, 10, 11 ve 12.sınıfların dersleri yer alıyor. Müfredata göre derslerin yer aldığı yayınlarda üniversite sınavına hazırlanan lise son öğrencileri için sınava yönelik içeriklerde yer alıyor. TRT EBA TV Cumartesi lise yayın akışı sabah 09:50’de EBA Spor eğitimleriyle başlıyor. Sabah başlayan dersler 24 saat boyunca devam ediyor.
Eksik kalan ders saatleri açıklandıkça eklenecektir.
TRT EBA TV lise 9 Ocak 2021 Cumartesi yayın akışı
09:50EBA SPOR
10:00TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-9 LİSE
10:10MATEMATİK-9 LİSE
10:30TARİH-9 LİSE
10:40FİZİK-9 LİSE
10:50TENEFÜS
11:00COĞRAFYA-9 LİSE
11:10KİMYA-9 LİSE
11:20İNGİLİZCE-9 LİSE
11:30BİYOLOJİ-9 LİSE
11:40DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-9 LİSE
11:50TENEFÜS
12:00TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-10 LİSE
12:10MATEMATİK-10 LİSE
12:30TARİH-10 LİSE
12:40FİZİK-10 LİSE
13:00COĞRAFYA-10 LİSE
13:10KİMYA-10 LİSE
13:20İNGİLİZCE-10 LİSE
13:30BİYOLOJİ-10 LİSE
13:40DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-10 LİSE
13:50TENEFÜS
14:00TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TYT HAZIRLIK
14:20MATEMATİK TYT HAZIRLIK
14:40TARİH TYT HAZIRLIK
14:50TENEFÜS
15:00FİZİK TYT HAZIRLIK
15:20COĞRAFYA TYT HAZIRLIK
15:40KİMYA TYT HAZIRLIK
15:50TENEFÜS
16:00BİYOLOJİ TYT HAZIRLIK
16:20GEOMETRİ / PROBLEMLER TYT HAZIRLIK
16:40DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ TYT HAZIRLIK
16:50FELSEFE TYT HAZIRLIK
17:00-
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