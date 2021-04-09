TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 9 Nisan 2021 Cuma EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

TRT EBA TV her hafta lise müfredatına uygun dersleri öğrencilerle buluşturuyor. Milyonlarca lise öğrencisi EBA TV üzerinden dersleri takip ediyor.
Lise öğrencileri kendi derslerinin hangi saatlerde olduğunu öğrenmek için “EBA TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.
EBA TV okullara ara verilmesinin ardından öğrencilerin derslerini aksatmaması için hazırlandı. Pandemi sürecinde eğitim öğretim EBA TV üzerinden gerçekleşti. Öğrenciler EBA TV günlük yayın akışı içerisinde yer alan derslerle eğitimlerine devam etti. EBA TV lise yayın akışında Cuma günü eğitimler 00.00 Sağlık Hizmetleri ile başlamaktadır. Daha sonra Bilişim Teknolojileri Tekrarı ile devam ediyor. 24 saat devam eden ders yayınları sınıflara göre belirlenerek aktarılıyor.
TRT EBA TV lise 02 Mart 2021 Cuma yayın akışı
00:30
İNGİLİZCE-9 LİSE
01:00
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-10 LİSE
01:30
İNGİLİZCE-10 LİSE
02:00
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-11 LİSE
02:30
İNGİLİZCE-11 LİSE
03:00
İNGİLİZCE-12 LİSE
03:30
TASARIM BECERİ ATÖLYELERİ LİSE
04:00
YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE LİSE
04:30
ARAPÇA-10 LİSE
05:00
MESLEKİ ARAPÇA-11 LİSE
05:30
MESLEKİ ARAPÇA-12 LİSE
06:00
MESLEKİ GELİŞİM ATÖLYESİ-9
06:30
SAĞLIK HİZMETLERİ-10
07:00
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ-10
07:30
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-9 LİSE
08:00
İNGİLİZCE-9 LİSE
08:30
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-10 LİSE
09:00
İNGİLİZCE-10 LİSE
09:25
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-11 LİSE
09:50
EBA SPOR
09:50
-
10:00
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-9 LİSE
10:10
MATEMATİK-9 LİSE
10:30
TARİH-9 LİSE
10:40
FİZİK-9 LİSE
10:50
TENEFÜS
11:00
COĞRAFYA-9 LİSE
11:10
KİMYA-9 LİSE
11:20
İNGİLİZCE-9 LİSE
11:30
BİYOLOJİ-9 LİSE
11:40
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-9 LİSE
11:50
TENEFÜS
12:00
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-10 LİSE
12:10
MATEMATİK-10 LİSE
12:30
TARİH-10 LİSE
12:40
FİZİK-10 LİSE
12:50
FELSEFE-10 LİSE
13:00
COĞRAFYA-10 LİSE
13:10
KİMYA-10 LİSE
13:20
İNGİLİZCE-10 LİSE
13:30
BİYOLOJİ-10 LİSE
13:40
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-10 LİSE
13:50
14:00
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TYT HAZIRLIK
14:20
MATEMATİK TYT HAZIRLIK
14:40
TARİH TYT HAZIRLIK
14:50
TENEFÜS
15:00
FİZİK TYT HAZIRLIK
15:20
COĞRAFYA TYT HAZIRLIK
15:30
KİMYA TYT HAZIRLIK
16:00
BİYOLOJİ TYT HAZIRLIK
16:20
GEOMETRİ / PROBLEMLER TYT HAZIRLIK
16:40
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ TYT HAZIRLIK
16:50
FELSEFE TYT HAZIRLIK
17:00
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-9 LİSE
17:10
MATEMATİK-9 LİSE
17:30
TARİH-9 LİSE
17:40
FİZİK-9 LİSE
17:50
TENEFÜS
18:00
COĞRAFYA-9 LİSE
18:10
KİMYA-9 LİSE
18:20
İNGİLİZCE-9 LİSE
18:30
BİYOLOJİ-9 LİSE
18:40
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-9 LİSE
18:50
TENEFÜS
19:00
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-10 LİSE
19:10
MATEMATİK-10 LİSE
19:30
TARİH-10 LİSE
19:40
FİZİK-10 LİSE
19:50
FELSEFE-10 LİSE
20:00
COĞRAFYA-10 LİSE
20:10
KİMYA-10 LİSE
20:20
İNGİLİZCE-10 LİSE
20:30
BİYOLOJİ-10 LİSE
20:40
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-10 LİSE
20:50
TENEFÜS
21:00
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TYT HAZIRLIK
21:20
MATEMATİK TYT HAZIRLIK
21:40
TARİH TYT HAZIRLIK
21:50
TENEFÜS
22:00
FİZİK TYT HAZIRLIK
22:20
COĞRAFYA TYT HAZIRLIK
22:30
KİMYA TYT HAZIRLIK
23:00
BİYOLOJİ TYT HAZIRLIK
23:20
GEOMETRİ / PROBLEMLER TYT HAZIRLIK
23:40
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ TYT HAZIRLIK
23:50
FELSEFE TYT HAZIRLIK