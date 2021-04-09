TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 9 Nisan 2021 Cuma EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

TRT EBA TV her hafta lise müfredatına uygun dersleri öğrencilerle buluşturuyor. Milyonlarca lise öğrencisi EBA TV üzerinden dersleri takip ediyor.

Lise öğrencileri kendi derslerinin hangi saatlerde olduğunu öğrenmek için “EBA TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

EBA TV okullara ara verilmesinin ardından öğrencilerin derslerini aksatmaması için hazırlandı. Pandemi sürecinde eğitim öğretim EBA TV üzerinden gerçekleşti. Öğrenciler EBA TV günlük yayın akışı içerisinde yer alan derslerle eğitimlerine devam etti. EBA TV lise yayın akışında Cuma günü eğitimler 00.00 Sağlık Hizmetleri ile başlamaktadır. Daha sonra Bilişim Teknolojileri Tekrarı ile devam ediyor. 24 saat devam eden ders yayınları sınıflara göre belirlenerek aktarılıyor.

TRT EBA TV lise 02 Mart 2021 Cuma yayın akışı

00:30

İNGİLİZCE-9 LİSE

01:00

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-10 LİSE

01:30

İNGİLİZCE-10 LİSE

02:00

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-11 LİSE

02:30

İNGİLİZCE-11 LİSE

03:00

İNGİLİZCE-12 LİSE

03:30

TASARIM BECERİ ATÖLYELERİ LİSE

04:00

YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE LİSE

04:30

ARAPÇA-10 LİSE

05:00

MESLEKİ ARAPÇA-11 LİSE

05:30

MESLEKİ ARAPÇA-12 LİSE

06:00

MESLEKİ GELİŞİM ATÖLYESİ-9

06:30

SAĞLIK HİZMETLERİ-10

07:00

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ-10

07:30

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-9 LİSE

08:00

İNGİLİZCE-9 LİSE

08:30

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-10 LİSE

09:00

İNGİLİZCE-10 LİSE

09:25

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-11 LİSE

09:50

EBA SPOR

09:50

-

10:00

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-9 LİSE

10:10

MATEMATİK-9 LİSE

10:30

TARİH-9 LİSE

10:40

FİZİK-9 LİSE

10:50

TENEFÜS

11:00

COĞRAFYA-9 LİSE

11:10

KİMYA-9 LİSE

11:20

İNGİLİZCE-9 LİSE

11:30

BİYOLOJİ-9 LİSE

11:40

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-9 LİSE

11:50

TENEFÜS

12:00

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-10 LİSE

12:10

MATEMATİK-10 LİSE

12:30

TARİH-10 LİSE

12:40

FİZİK-10 LİSE

12:50

FELSEFE-10 LİSE

13:00

COĞRAFYA-10 LİSE

13:10

KİMYA-10 LİSE

13:20

İNGİLİZCE-10 LİSE

13:30

BİYOLOJİ-10 LİSE

13:40

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-10 LİSE

13:50

14:00

TENEFÜS

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TYT HAZIRLIK

14:20

MATEMATİK TYT HAZIRLIK

14:40

TARİH TYT HAZIRLIK

14:50

TENEFÜS

15:00

FİZİK TYT HAZIRLIK

15:20

COĞRAFYA TYT HAZIRLIK

15:30

KİMYA TYT HAZIRLIK

16:00

BİYOLOJİ TYT HAZIRLIK

16:20

GEOMETRİ / PROBLEMLER TYT HAZIRLIK

16:40

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ TYT HAZIRLIK

16:50

FELSEFE TYT HAZIRLIK

17:00

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-9 LİSE

17:10

MATEMATİK-9 LİSE

17:30

TARİH-9 LİSE

17:40

FİZİK-9 LİSE

17:50

TENEFÜS

18:00

COĞRAFYA-9 LİSE

18:10

KİMYA-9 LİSE

18:20

İNGİLİZCE-9 LİSE

18:30

BİYOLOJİ-9 LİSE

18:40

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-9 LİSE

18:50

TENEFÜS

19:00

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-10 LİSE

19:10

MATEMATİK-10 LİSE

19:30

TARİH-10 LİSE

19:40

FİZİK-10 LİSE

19:50

FELSEFE-10 LİSE

20:00

COĞRAFYA-10 LİSE

20:10

KİMYA-10 LİSE

20:20

İNGİLİZCE-10 LİSE

20:30

BİYOLOJİ-10 LİSE

20:40

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-10 LİSE

20:50

TENEFÜS

21:00

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TYT HAZIRLIK

21:20

MATEMATİK TYT HAZIRLIK

21:40

TARİH TYT HAZIRLIK

21:50

TENEFÜS

22:00

FİZİK TYT HAZIRLIK

22:20

COĞRAFYA TYT HAZIRLIK

22:30

KİMYA TYT HAZIRLIK

23:00

BİYOLOJİ TYT HAZIRLIK

23:20

GEOMETRİ / PROBLEMLER TYT HAZIRLIK

23:40

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ TYT HAZIRLIK

23:50

FELSEFE TYT HAZIRLIK