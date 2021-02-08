TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 8 Şubat 2021 Pazartesi EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

TRT EBA TV üzerinden yapılan yayınları milyonlarca öğrenci takip ediyor. TRT EBA TV yayınları uzaktan eğitim sürecinde okullarından uzak kalan öğrencilerin derslerinden eksik kalmamalarını sağlıyor.

Lise öğrencileri derslerini eksik kalmamak ve kendi derslerinin ne zaman olduğunu öğrenmek için “EBA TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

EBA TV lise yayın akışı içerisinde 9, 10, 11 ve 12.sınıfların dersleri yer alıyor. Özellikle lise son sınıf öğrencilerinin hazırlandıkları üniversite sınavı kapsamında özel dersleri de gerçekleştiriliyor. EBA TV Pazartesi yayın akışı sabah 08:50’de EBA Spor eğitimiyle başlıyor. 24 saat boyunca devam eden yayınlarda müfredatta yer alan konuların yanı sıra üniversite sınavına yönelik etütlerde yer alıyor.

TRT EBA TV lise 8 Şubat 2021 Pazartesi yayın akışı

00:20 COĞRAFYA TYT HAZIRLIK

00:40 KİMYA TYT HAZIRLIK

00:50 TENEFÜS

01:00 BİYOLOJİ TYT HAZIRLIK

01:20 GEOMETRİ / PROBLEMLER TYT HAZIRLIK

01:40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ TYT HAZIRLIK

01:50 FELSEFE TYT HAZIRLIK

02:00 TASARIM BECERİ ATÖLYELERİ LİSE

02:30 TASARIM BECERİ ATÖLYELERİ LİSE

03:00 TASARIM BECERİ ATÖLYELERİ LİSE

03:30 TASARIM BECERİ ATÖLYELERİ LİSE

04:00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-9 LİSE

04:10 MATEMATİK-9 LİSE

04:30 TARİH-9 LİSE

04:40 FİZİK-9 LİSE

05:00 COĞRAFYA-9 LİSE

05:10 KİMYA-9 LİSE

05:20İ NGİLİZCE-9 LİSE

05:30 BİYOLOJİ-9 LİSE

05:40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-9 LİSE

05:50 TENEFÜS

06:00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-10 LİSE

06:10 MATEMATİK-10 LİSE

06:30 TARİH-10 LİSE

06:40 FİZİK-10 LİSE

06:50 FELSEFE-10 LİSE

07:00 COĞRAFYA-10 LİSE

07:10 KİMYA-10 LİSE

07:20 İNGİLİZCE-10 LİSE

07:30 BİYOLOJİ-10 LİSE

07:40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-10 LİSE

08:00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TYT HAZIRLIK

08:20 MATEMATİK TYT HAZIRLIK

08:40 TARİH TYT HAZIRLIK

08:50 TENEFÜS

09:00 FİZİK TYT HAZIRLIK

09:20 COĞRAFYA TYT HAZIRLIK

09:40 KİMYA TYT HAZIRLIK

09:50 İstiklal Marşı

09:50 EBA SPOR

10:00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-9 LİSE

10:10 MATEMATİK-9 LİSE

10:30 TARİH-9 LİSE

10:40 FİZİK-9 LİSE

11:00 COĞRAFYA-9 LİSE

11:10 KİMYA-9 LİSE

11:20 İNGİLİZCE-9 LİSE

11:30 BİYOLOJİ-9 LİSE

11:40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-9 LİSE

11:50 TENEFÜS

12:00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-10 LİSE

12:10 MATEMATİK-10 LİSE

12:30 TARİH-10 LİSE

12:40 FİZİK-10 LİSE

12:50 FELSEFE-10 LİSE

13:00 COĞRAFYA-10 LİSE

13:10 KİMYA-10 LİSE

13:20 İNGİLİZCE-10 LİSE

13:30 BİYOLOJİ-10 LİSE

13:40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-10 LİSE

14:00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TYT HAZIRLIK

14:20 MATEMATİK TYT HAZIRLIK

14:40 TARİH TYT HAZIRLIK

14:50 TENEFÜS

15:00 FİZİK TYT HAZIRLIK

15:20 COĞRAFYA TYT HAZIRLIK

15:40 KİMYA TYT HAZIRLIK

15:50 TENEFÜS

16:00 BİYOLOJİ TYT HAZIRLIK

16:20 GEOMETRİ / PROBLEMLER TYT HAZIRLIK

16:40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ TYT HAZIRLIK

16:50 FELSEFE TYT HAZIRLIK

17:00 TASARIM BECERİ ATÖLYELERİ LİSE

17:30 TASARIM BECERİ ATÖLYELERİ LİSE

18:00 TASARIM BECERİ ATÖLYELERİ LİSE

18:30 TASARIM BECERİ ATÖLYELERİ LİSE

19:00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-9 LİSE

19:10 MATEMATİK-9 LİSE

19:30 TARİH-9 LİSE

19:40 FİZİK-9 LİSE

20:00 COĞRAFYA-9 LİSE

20:10 KİMYA-9 LİSE

20:20 İNGİLİZCE-9 LİSE

20:30 BİYOLOJİ-9 LİSE

20:40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-9 LİSE

20:50 TENEFÜS

21:00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-10 LİSE

21:10 MATEMATİK-10 LİSE

21:30 TARİH-10 LİSE

21:40 FİZİK-10 LİSE

21:50 FELSEFE-10 LİSE

22:00 COĞRAFYA-10 LİSE

22:10 KİMYA-10 LİSE

22:20 İNGİLİZCE-10 LİSE

22:30 BİYOLOJİ-10 LİSE

22:40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-10 LİSE

23:00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TYT HAZIRLIK

23:20 MATEMATİK TYT HAZIRLIK

23:40 TARİH TYT HAZIRLIK

23:50 TENEFÜS

00:00 FİZİK TYT HAZIRLIK

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