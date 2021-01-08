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TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 8 Ocak 2021 Cuma EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

Geçtiğimiz günlerde araştırılmaya başlanan TRT EBA TV lise canlı yayın akışı Cuma EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler hakkında yeni gelişmeler ve güncel bilgiler 8 Ocak 2021 Cuma tarihli haberimizde yer alıyor. TRT EBA TV lise canlı yayın akışı Cuma EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler haberimizi okuyarak merak ettiğiniz tüm yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

08 Ocak 2021 Cuma 00:01
TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 8 Ocak 2021 Cuma EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
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TRT EBA TV her hafta lise müfredatına uygun dersleri öğrencilerle buluşturuyor. Milyonlarca lise öğrencisi EBA TV üzerinden dersleri takip ediyor.

Lise öğrencileri kendi derslerinin hangi saatlerde olduğunu öğrenmek için “EBA TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

EBA TV okullara ara verilmesinin ardından öğrencilerin derslerini aksatmaması için hazırlandı. Pandemi sürecinde eğitim öğretim EBA TV üzerinden gerçekleşti. Öğrenciler EBA TV günlük yayın akışı içerisinde yer alan derslerle eğitimlerine devam etti. EBA TV lise yayın akışında Cuma günü eğitimler sabah 08:50’de EBA Spor eğitimiyle başlıyor. 24 saat devam eden ders yayınları sınıflara göre belirlenerek aktarılıyor.

Eksik olan ders saatleri açıklandıkça eklenecektir.

TRT EBA TV lise 8 Ocak 2021 Cuma yayın akışı

08:50EBA SPOR

09:00BİYOLOJİ-9 LİSE

09:30İNGİLİZCE-9 LİSE

10:00BİYOLOJİ-10 LİSE

10:30FELSEFE-10 LİSE

11:00İNGİLİZCE-10 LİSE

11:30BİYOLOJİ-11 LİSE

12:00FELSEFE-11 LİSE

12:30İNGİLİZCE-11 LİSE

13:00BİYOLOJİ-12 LİSE

13:30İNGİLİZCE-12 LİSE

14:00ARAPÇA-10 LİSE

14:30MESLEKİ ARAPÇA-11 LİSE

15:00MESLEKİ ARAPÇA-12 LİSE

15:30MESLEKİ GELİŞİM ATÖLYESİ-9

16:00SAĞLIK HİZMETLERİ-10

16:30BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ-10

17:00-

TRT EBA TV lise canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ



Son Güncelleme: 08.01.2021 00:01
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Anahtar Kelimeler:
LiseYayın AkışıCumaTrt Eba Tv
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