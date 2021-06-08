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TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 8 Haziran 2021 Salı EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

TRT EBA TV lise canlı yayın akışı Salı EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler haberinin yayınlanmasının ardından birçok kişi haberin güncel ayrıntıları hakkında merağa kapıldı. ile ilgili güncel gelişmelere yer verdiğimiz 8 Haziran 2021 Salı günü yayınlanan haberimizi hemen okuyarak, en yeni ayrıntılardan önce siz haberdar olun!

08 Haziran 2021 Salı 00:01
TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 8 Haziran 2021 Salı EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
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TRT EBA TV, her hafta ders yayınlarıyla öğrencilerin eğitimlerinden geri kalmamasını sağlıyor. EBA TV yayınları milyonlarca öğrenci tarafından takip ediliyor.

Lise öğrencileri ve kendi derslerinin hangi saatlerde olduğunu ve hangi derslerin işleneceğini öğrenmek için “EBA TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

EBA TV 2020 yılında intenette en çok aratılan site olma başarısını gösterdi. TRT EBA TV günlük yayınlarıyla uzaktan eğitim sürecinde okuldan uzak kalan öğrencilerin derslerinden geri kalmamasını sağlıyor. TRT EBA TV lise yayın akışında müfredat derslerinin yanı sıra üniversiteye hazırlanan öğrencilere etütlerde yapılıyor. EBA TV Salı yayı akışı sabah 08:50’de EBA Spor eğitimiyle başlarken 24 saat boyunca devam ediyor.

 

TRT EBA TV lise 25 Mayıs Salı yayın akışı

08:50 EBA SPOR

09:00 COĞRAFYA-9 LİSE

09:30 KİMYA-9 LİSE

10:00 COĞRAFYA-10 LİSE

10:30  KİMYA-10 LİSE

11:00 COĞRAFYA-11 LİSE

11:30  KİMYA-11 LİSE

12:00 COĞRAFYA-12 LİSE

12:30  KİMYA-12 LİSE

13:00 TBA KUŞAĞI

13:30 AKAİD-11 LİSE

14:00 TEFSİR-11 LİSE

14:30 HİTABET VE MESLEKİ UYGULAMA-11 LİSE

15:00 ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOJİLERİ-9

15:30 ÇOCUK GELİŞİMİ EĞİTİMİ-9

16:00 MUHASEBE VE FİNANSMAN-9

16:30 TARİH-9 LİSE

17:00 FİZİK-9 LİSE

17:30 TARİH-10 LİSE

18:00 FİZİK-10 LİSE

18:30 TARİH-11 LİSE

19:00 FİZİK-11 LİSE

19:30 T.C. İNKİLAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-12 LİSE

20:00 FİZİK-12 LİSE

20:30 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE LİSE

21:00 SİYER-10 LİSE

21:30 FIKIH-10 LİSE

22:00 HADİS-10 LİSE

22:30 MUHASEBE VE FİNANSMAN-9

23:00 MAKİNE TEKNOLOJİLERİ-9

23:30 ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ-9

00:00 TARİH-9 LİSE

00:30 FİZİK-9 LİSE

01:00 TARİH-10 LİSE

 01:30 FİZİK-10 LİSE

02:00 TARİH-11 LİSE

02:30 FİZİK-11 LİSE

03:00 T.C. İNKİLAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-12 LİSE

03:30 FİZİK-12 LİSE

 04:00 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE LİSE

 04:30 SİYER-10 LİSE 0

5:00 FIKIH-10 LİSE

05:30 HADİS-10 LİSE

06:00 MUHASEBE VE FİNANSMAN-9

 06:30 MAKİNE TEKNOLOJİLERİ-9

07:00 ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ-9

07:30 TARİH-9 LİSE

08:00 FİZİK-9 LİSE

08:25 TARİH-10 LİSE

 

TRT EBA TV lise canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ


Son Güncelleme: 08.06.2021 00:01
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Anahtar Kelimeler:
LiseYayın AkışıSalıTrt Eba Tv
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