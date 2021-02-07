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TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 7 Şubat 2021 Pazar EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

Gündeme hızlı bir giriş yaparak ilgi odağı haline gelen TRT EBA TV lise canlı yayın akışı Pazar EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler haberi ile ilgili olarak merak edilen en yeni ayrıntılara yer verdiğimiz 07-02-2021 tarihli haberimizi okuyarak siz de gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

07 Şubat 2021 Pazar 00:00
TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 7 Şubat 2021 Pazar EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
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TRT EBA TV, her hafta ders yayınlarıyla öğrencilerin eğitimlerinin aksamamasını sağlıyor. EBA TV yayınlarını milyonlarca öğrenci takip ediyor.

Lise öğrencileri hangi derslerin ne zaman yayınlandığını öğrenmek ve kendi derslerini kaçırmamak için “EBA TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

EBA TV 2020 yılında ne çok aratılan ve kullanılan site oldu. Özellikle lise öğrencileri üniversitesi sınavında zorluk çekmemek için EBA TV derslerini takip ediyor. EBA TV lise yayın akışı içerisinde müfredata uygun derslerin yanı sıra üniversiteye hazırlanan öğrencilere önek soru ve testler aktarılıyor. EBA TV Pazar yayın akışı sabah 9:50'de Eba Spor ile başlıyor ardından 10:00’da Türk Dili ve Edebiyat dersi ile devam ediyor. Son olarak 23:50'de Felsefe dersi ile günü bitirmektedir. EBA TV Pazar yayın akışı günün 24 saati aralıksız olarak devam ediyor.

TRT EBA TV lise 7 Şubat 2021 Pazar yayın akışı

09:50 EBA SPOR

10:00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-11 LİSE

10:10 MATEMATİK-11 LİSE

10:30 TARİH-11 LİSE

10:40 FİZİK-11 LİSE

10:50 FELSEFE-11 LİSE

11:00 COĞRAFYA-11 LİSE

11:10 KİMYA-11 LİSE

11:20 İNGİLİZCE-11 LİSE

11:30 BİYOLOJİ-11 LİSE

11:40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-11 LİSE

11:50 TENEFÜS

12:00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-12 LİSE

12:10 MATEMATİK-12 LİSE

12:30 T.C. İNKİLAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-12 LİSE

12:40 FİZİK-12 LİSE

12:50 TENEFÜS

13:00 COĞRAFYA-12 LİSE

13:10 KİMYA-12 LİSE

13:20 İNGİLİZCE-12 LİSE

13:30 BİYOLOJİ-12 LİSE

13:40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-12 LİSE

13:50 TENEFÜS

14:00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI AYT HAZIRLIK

14:20 MATEMATİK AYT HAZIRLIK

14:40 TARİH AYT HAZIRLIK

14:50 TENEFÜS

15:00 FİZİK AYT HAZIRLIK

15:20 COĞRAFYA AYT HAZIRLIK

15:40 KİMYA AYT HAZIRLIK

15:50 TENEFÜS

16:00 BİYOLOJİ AYT HAZIRLIK

16:20 GEOMETRİ AYT HAZIRLIK

16:40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ AYT HAZIRLIK

16:50 FELSEFE AYT HAZIRLIK

17:00 TASARIM BECERİ ATÖLYELERİ LİSE

17:30 TASARIM BECERİ ATÖLYELERİ LİSE

18:00 TASARIM BECERİ ATÖLYELERİ LİSE

18:30 TASARIM BECERİ ATÖLYELERİ LİSE

19:00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-11 LİSE

19:10 MATEMATİK-11 LİSE

19:30 TARİH-11 LİSE

19:40 FİZİK-11 LİSE

19:50 FELSEFE-11 LİSE

20:00 COĞRAFYA-11 LİSE

20:10 KİMYA-11 LİSE

20:20 İNGİLİZCE-11 LİSE

20:30 BİYOLOJİ-11 LİSE

20:40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-11 LİSE

20:50 TENEFÜS

21:00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-12 LİSE

21:10 MATEMATİK-12 LİSE

21:30 T.C. İNKİLAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-12 LİSE

21:40 FİZİK-12 LİSE

22:00 COĞRAFYA-12 LİSE

22:10 KİMYA-12 LİSE

22:20 İNGİLİZCE-12 LİSE

22:30 BİYOLOJİ-12 LİSE

22:40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-12 LİSE

22:50 TENEFÜS

23:00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI AYT HAZIRLIK

23:20 MATEMATİK AYT HAZIRLIK

23:40 TARİH AYT HAZIRLIK

23:50 TENEFÜS

TRT EBA TV lise canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ



Son Güncelleme: 07.02.2021 00:00
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Anahtar Kelimeler:
SınavEğitimDersYayın AkışıLisePazarTrt Eba Tv
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