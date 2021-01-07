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TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 7 Ocak 2021 Perşembe EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

Bir süredir basının gündeminden düşmeyen TRT EBA TV lise canlı yayın akışı Perşembe EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler haberi ile ilgili olarak en yeni ayrıntılara yer verdiğimiz 07.01.2021 tarihli haberimize göz atarak siz de detayları öğrenebilirsiniz.

07 Ocak 2021 Perşembe 19:38
TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 7 Ocak 2021 Perşembe EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
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TRT EBA TV her hafta yayınladıkları derslerle öğrencilerin derslerinden eksik kalmamasını sağlıyor. EBA TV yayınlarını milyonlarca öğrenci takip ediyor.

Lise öğrencileri hangi dersin ne zaman olduğunu öğrenmek ve dersleri kaçırmamak için “EBA TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TRT EBA TV uygulaması 2020 yılında ne çok giriş yapılan site oldu. Öğrencileri TRT EBA TV günlük yayın akışlarını araştırarak dersleri takip ediyor. TRT EBA TV lise yayın akışında Salı günü dersler sabah 08:50’de EBA Spor eğitimiyle başlıyor. Sabah başlayan eğitimler 24 saat devam ediyor.

Açıklanmayan ders saatleri belirlendikçe siteye eklenecektir.

TRT EBA TV lise 7 Ocak 2021 Perşembe yayın akışı

08:50EBA SPOR

09:00COĞRAFYA-9 LİSE

09:30KİMYA-9 LİSE

10:00TASARIM BECERİ ATÖLYELERİ LİSE

10:30COĞRAFYA-10 LİSE

11:00KİMYA-10 LİSE

11:30COĞRAFYA-11 LİSE

12:00KİMYA-11 LİSE

12:30COĞRAFYA-12 LİSE

13:00KİMYA-12 LİSE

13:30DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-12 LİSE

14:00DİNLER TARİHİ-12 LİSE

14:30İSLAM KÜLTÜR VE MEDENİYETİ-12 LİSE

15:00KELAM-12 LİSE

15:30ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİLERİ-9

16:00SAĞLIK HİZMETLERİ-10

16:30BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ-10

17:00-

TRT EBA TV lise canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ



Son Güncelleme: 07.01.2021 19:38
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Anahtar Kelimeler:
LisePerşembeYayın AkışıTrt Eba Tv
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