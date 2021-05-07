İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Rusya'nın geliştirdiği KoviVak aşısının koruma oranı ve süresi açıklandı!
Rusya'nın geliştirdiği KoviVak aşısının koruma...
Vergi ödeme süreleri 31 Mayıs'a kadar uzatıldı
Son Dakika
Vergi ödeme süreleri 31 Mayıs'a...
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için yerli aşı kullanılacak
Son Dakika
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için...
Emekli maaşı ve ikramiye ödemeleri için banka mesai saatleri değişti!
Son Dakika
Emekli maaşı ve ikramiye ödemeleri...

TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 7 Mayıs 2021 Cuma EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

Basına yansıdığı anda büyük ilgi gören TRT EBA TV lise canlı yayın akışı Cuma EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler ile ilgili olarak yeni gelişmeler anbean gündeme gelmeye devam etmekte. Siz de 7 Mayıs 2021 Cuma tarihli haberimizi inceleyerek hakkında merak ettiğiniz ayrıntıları okuyabilirsiniz.

07 Mayıs 2021 Cuma 00:00
TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 7 Mayıs 2021 Cuma EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Takip Et:

TRT EBA TV her hafta lise müfredatına uygun dersleri öğrencilerle buluşturuyor. Milyonlarca lise öğrencisi EBA TV üzerinden dersleri takip ediyor.

Lise öğrencileri kendi derslerinin hangi saatlerde olduğunu öğrenmek için “EBA TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

EBA TV okullara ara verilmesinin ardından öğrencilerin derslerini aksatmaması için hazırlandı. Pandemi sürecinde eğitim öğretim EBA TV üzerinden gerçekleşti. Öğrenciler EBA TV günlük yayın akışı içerisinde yer alan derslerle eğitimlerine devam etti. EBA TV lise yayın akışında Cuma günü eğitimler 00.00 Sağlık Hizmetleri ile başlamaktadır. Daha sonra Bilişim Teknolojileri Tekrarı ile devam ediyor. 24 saat devam eden ders yayınları sınıflara göre belirlenerek aktarılıyor. 

TRT  EBA TV lise 16 Nisan 2021 Cuma yayın akışı

 

TRT EBA TV lise canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ



Son Güncelleme: 07.05.2021 00:00
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
LiseYayın AkışıCumaTrt Eba Tv
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2021 27. Dönem POMEM sınavı ne zaman, tarih belli mi?
2021 27. Dönem POMEM sınavı ne zaman, tarih belli mi?
EGYM PMYO 2021 başvuruları ne zaman, yeni alım yapacak mı?
EGYM PMYO 2021 başvuruları ne zaman, yeni alım yapacak mı?
2021 Bursluluk Sınavı hangi tarihe ertelendi?
2021 Bursluluk Sınavı hangi tarihe ertelendi?
ÖSYM ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih belli oldu
ÖSYM ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih belli oldu
KYK burs ve kredileri ne zaman yatacak, bayramdan önce yatar mı?
KYK burs ve kredileri ne zaman yatacak, bayramdan önce yatar mı?
2021 MEB LGS sınavı ne zaman? LGS ertelendi mi?
2021 MEB LGS sınavı ne zaman? LGS ertelendi mi?

Popüler Haberler

8 Mayıs 2021 Cumartesi TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 8 Mayıs Cumartesi at yarışı programı
TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 7 Mayıs 2021 Cuma EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 7 Mayıs 2021 Cuma EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Kırmızı Oda 35. bölüm TV 8 canlı izle – 30 Nisan 2021 Cuma tek parça Kırmızı Oda yeni son bölüm izle
Aşkın Tarifi dizisi 1. bölüm fragmanı yayınlandı! Aşkın Tarifi ne zaman başlıyor? Aşkın Tarifi oyuncuları ve konusu
Anaokulları eğitimi zorunlu oldu mu? 2021 anaokuluna gitmek zorunlu mu?
Akrep dizisi 21.bölüm tek parça, Youtube izle - Star TV Akrep canlı yayın izle
Alev Alev 27.bölüm fragmanı ve 13 Mayıs 2021 Perşembe özeti Show TV
Camdaki Kız 6.bölüm fragmanı ve 13 Mayıs 2021 Perşembe özeti Kanal D
Bir Zamanlar Kıbrıs yeni bölüm canlı yayın HD izle! TRT 1 Bir Zamanlar Kıbrıs 6. bölüm tek parça izle!
Çılgın sayısal loto sonuçları 5 Mayıs 2021 sorgulama ekranı 
Kanal D canlı yayın akışı 6 Mayıs 2021 Perşembe Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Hes kodu ve çıktısı nasıl alınır? 2021 HES kodu alma işlemleri
Kuruluş Osman Demirci Ahmet kimdir? Ahmet Yenilmez kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
PTT kurum ödemeleri sorgulama sayfası neden açılmıyor?
Mucize Doktor canlı izle! Fox TV Mucize Doktor 61.bölüm tek parça izle! 6 Mayıs 2021 Perşembe Mucize Doktor son bölüm
Bir Zamanlar Çukurova 96.bölüm fragmanı ve 13 Mayıs 2021 Perşembe özeti ATV
TV'de bugün hangi maç var, hangi kanalda yayınlanıyor? 6 Mayıs 2021 Perşembe
Honda N7X nasıl olacak? Honda N7X tanıtıldı
Xiaomi Mi 11 Lite fiyatı ve özellikleri
Canlı izle Arsenal Villareal Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Arsenal Villareal maçı Selçuk Sports Netspor izle

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.