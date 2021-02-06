TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 6 Şubat 2021 Cumartesi EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

TRT EBA TV ders yayınlarıyla uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerin derslerden geri kalmamasını sağlıyor. EBA TV yayınları milyonlarca öğrenci tarafından takip ediliyor.

Lise öğrencileri kendi ders saatlerinin ne zaman olduğunu öğrenmek için “EBA TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TRT EBA TV lise yayın akışı içerisinde 9, 10, 11 ve 12.sınıfların dersleri yer alıyor. Müfredata göre derslerin yer aldığı yayınlarda üniversite sınavına hazırlanan lise son öğrencileri için sınava yönelik içeriklerde yer alıyor. TRT EBA TV Cumartesi lise yayın akışı sabah 09:50’de EBA Spor eğitimleriyle başlıyor. Sabah başlayan dersler 24 saat boyunca devam ediyor.

Eksik kalan ders saatleri açıklandıkça eklenecektir.

TRT EBA TV lise 31 Ocak Pazar yayın akışı

09:50 EBA SPOR

10:00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-11 LİSE

10:10 MATEMATİK-11 LİSE

10:30 TARİH-11 LİSE

10:40 FİZİK-11 LİSE

10:50 FELSEFE-11 LİSE

11:00 COĞRAFYA-11 LİSE

11:10 KİMYA-11 LİSE

11:20 İNGİLİZCE-11 LİSE

11:30 BİYOLOJİ-11 LİSE

11:40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-11 LİSE

11:50 TENEFÜS

12:00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-12 LİSE

12:10 MATEMATİK-12 LİSE

12:30 T.C. İNKİLAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-12 LİSE

12:40 FİZİK-12 LİSE

12:50 TENEFÜS

13:00 COĞRAFYA-12 LİSE

13:10 KİMYA-12 LİSE

13:20 İNGİLİZCE-12 LİSE

13:30 BİYOLOJİ-12 LİSE

13:40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-12 LİSE

13:50 TENEFÜS

14:00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI AYT HAZIRLIK

14:20 MATEMATİK AYT HAZIRLIK

14:40 TARİH AYT HAZIRLIK

14:50 TENEFÜS

15:00 FİZİK AYT HAZIRLIK

15:20 COĞRAFYA AYT HAZIRLIK

15:40 KİMYA AYT HAZIRLIK

15:50 TENEFÜS

16:00 BİYOLOJİ AYT HAZIRLIK

16:20 GEOMETRİ AYT HAZIRLIK

16:40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ AYT HAZIRLIK

16:50 FELSEFE AYT HAZIRLIK

17:00 TASARIM BECERİ ATÖLYELERİ LİSE

17:30 TASARIM BECERİ ATÖLYELERİ LİSE

18:00 TASARIM BECERİ ATÖLYELERİ LİSE

18:30 TASARIM BECERİ ATÖLYELERİ LİSE

19:00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-11 LİSE

19:10 MATEMATİK-11 LİSE

19:30 TARİH-11 LİSE

19:40 FİZİK-11 LİSE

19:50 FELSEFE-11 LİSE

20:00 COĞRAFYA-11 LİSE

20:10 KİMYA-11 LİSE

20:20 İNGİLİZCE-11 LİSE

20:30 BİYOLOJİ-11 LİSE

20:40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-11 LİSE

20:50 TENEFÜS

21:10 MATEMATİK-12 LİSE

21:30 T.C. İNKİLAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-12 LİSE

21:40 FİZİK-12 LİSE

22:00 COĞRAFYA-12 LİSE

22:10 KİMYA-12 LİSE

22:20 İNGİLİZCE-12 LİSE

22:30 BİYOLOJİ-12 LİSE

22:40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-12 LİSE

22:50 TENEFÜS

23:00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI AYT HAZIRLIK

23:20 MATEMATİK AYT HAZIRLIK

23:40 TARİH AYT HAZIRLIK

23:50 TENEFÜS

00:00 FİZİK AYT HAZIRLIK

00:20 COĞRAFYA AYT HAZIRLIK

00:40 KİMYA AYT HAZIRLIK

00:50 TENEFÜS

01:00 BİYOLOJİ AYT HAZIRLIK

01:20 GEOMETRİ AYT HAZIRLIK

01:40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ AYT HAZIRLIK

01:50 FELSEFE AYT HAZIRLIK

02:00 TASARIM BECERİ ATÖLYELERİ LİSE

02:30 TASARIM BECERİ ATÖLYELERİ LİSE

03:00 TASARIM BECERİ ATÖLYELERİ LİSE

03:30 TASARIM BECERİ ATÖLYELERİ LİSE

04:00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-11 LİSE

04:10 MATEMATİK-11 LİSE

04:30 TARİH-11 LİSE

04:40 FİZİK-11 LİSE

04:50 FELSEFE-11 LİSE

05:00 COĞRAFYA-11 LİSE

05:10 KİMYA-11 LİSE

05:20 İNGİLİZCE-11 LİSE

05:30 BİYOLOJİ-11 LİSE

05:40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-11 LİSE

06:00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-12 LİSE

06:10 MATEMATİK-12 LİSE

06:30 T.C. İNKİLAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-12 LİSE

06:40 FİZİK-12 LİSE

06:50 TENEFÜS

07:00 COĞRAFYA-12 LİSE

07:10 KİMYA-12 LİSE

07:20 İNGİLİZCE-12 LİSE

07:30 BİYOLOJİ-12 LİSE

07:40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-12 LİSE

07:50 TENEFÜS

08:00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI AYT HAZIRLIK

08:20 MATEMATİK AYT HAZIRLIK

08:40 TARİH AYT HAZIRLIK

08:50 TENEFÜS

09:00 FİZİK AYT HAZIRLIK

09:20 COĞRAFYA AYT HAZIRLIK

09:40 KİMYA AYT HAZIRLIK

09:50-

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