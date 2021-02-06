TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 6 Şubat 2021 Cumartesi EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

TRT EBA TV ders yayınlarıyla uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerin derslerden geri kalmamasını sağlıyor. EBA TV yayınları milyonlarca öğrenci tarafından takip ediliyor.
Lise öğrencileri kendi ders saatlerinin ne zaman olduğunu öğrenmek için “EBA TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.
TRT EBA TV lise yayın akışı içerisinde 9, 10, 11 ve 12.sınıfların dersleri yer alıyor. Müfredata göre derslerin yer aldığı yayınlarda üniversite sınavına hazırlanan lise son öğrencileri için sınava yönelik içeriklerde yer alıyor. TRT EBA TV Cumartesi lise yayın akışı sabah 09:50’de EBA Spor eğitimleriyle başlıyor. Sabah başlayan dersler 24 saat boyunca devam ediyor.
Eksik kalan ders saatleri açıklandıkça eklenecektir.
TRT EBA TV lise 31 Ocak Pazar yayın akışı
10:00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-11 LİSE
11:40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-11 LİSE
12:00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-12 LİSE
12:30 T.C. İNKİLAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-12 LİSE
13:40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-12 LİSE
14:00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI AYT HAZIRLIK
16:40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ AYT HAZIRLIK
17:00 TASARIM BECERİ ATÖLYELERİ LİSE
17:30 TASARIM BECERİ ATÖLYELERİ LİSE
18:00 TASARIM BECERİ ATÖLYELERİ LİSE
18:30 TASARIM BECERİ ATÖLYELERİ LİSE
19:00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-11 LİSE
20:40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-11 LİSE
21:30 T.C. İNKİLAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-12 LİSE
22:40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-12 LİSE
23:00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI AYT HAZIRLIK
01:40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ AYT HAZIRLIK
02:00 TASARIM BECERİ ATÖLYELERİ LİSE
02:30 TASARIM BECERİ ATÖLYELERİ LİSE
03:00 TASARIM BECERİ ATÖLYELERİ LİSE
03:30 TASARIM BECERİ ATÖLYELERİ LİSE
04:00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-11 LİSE
05:40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-11 LİSE
06:00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-12 LİSE
06:30 T.C. İNKİLAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-12 LİSE
07:40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-12 LİSE
08:00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI AYT HAZIRLIK
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