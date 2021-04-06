TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 6 Nisan 2021 Salı EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

TRT EBA TV, her hafta ders yayınlarıyla öğrencilerin eğitimlerinden geri kalmamasını sağlıyor. EBA TV yayınları milyonlarca öğrenci tarafından takip ediliyor.
Lise öğrencileri ve kendi derslerinin hangi saatlerde olduğunu ve hangi derslerin işleneceğini öğrenmek için “EBA TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.
EBA TV 2020 yılında intenette en çok aratılan site olma başarısını gösterdi. TRT EBA TV günlük yayınlarıyla uzaktan eğitim sürecinde okuldan uzak kalan öğrencilerin derslerinden geri kalmamasını sağlıyor. TRT EBA TV lise yayın akışında müfredat derslerinin yanı sıra üniversiteye hazırlanan öğrencilere etütlerde yapılıyor. EBA TV Salı yayı akışı sabah 08:50’de EBA Spor eğitimiyle başlarken 24 saat boyunca devam ediyor.
TRT EBA TV lise 6 Nisan 2021 Salı yayın akışı
08:50 EBA SPOR
09:00 TARİH-9 LİSE
09:30 FİZİK-9 LİSE
10:00 TARİH-10 LİSE
10:30 FİZİK-10 LİSE
11:00 TARİH-11 LİSE
11:30 FİZİK-11 LİSE
12:00 T.C. İNKİLAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-12 LİSE
12:30 FİZİK-12 LİSE
13:00 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE LİSE
13:30 SİYER-10 LİSE
14:00 FIKIH-10 LİSE
14:30 HADİS-10 LİSE
15:00 MUHASEBE VE FİNANSMAN-9
15:30 MAKİNE TEKNOLOJİLERİ-9
16:00 ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ-9
16:30 TARİH-9 LİSE
17:00 FİZİK-9 LİSE
17:30 TARİH-10 LİSE
18:00 FİZİK-10 LİSE
18:30 TARİH-11 LİSE
19:00 FİZİK-11 LİSE
20:00 FİZİK-12 LİSE
20:30 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE LİSE
21:00 SİYER-10 LİSE
21:30 FIKIH-10 LİSE
22:00 HADİS-10 LİSE
22:30 MUHASEBE VE FİNANSMAN-9
23:00 MAKİNE TEKNOLOJİLERİ-9
23:30 ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ-9
00:00 TARİH-9 LİSE
00:30 FİZİK-9 LİSE
01:00 TARİH-10 LİSE
01:30 FİZİK-10 LİSE
02:00 TARİH-11 LİSE
02:30 FİZİK-11 LİSE
03:00 T.C. İNKİLAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-12 LİSE
03:30 FİZİK-12 LİSE
04:00 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE LİSE
04:30 SİYER-10 LİSE
05:00 FIKIH-10 LİSE
05:30 HADİS-10 LİSE
06:00 MUHASEBE VE FİNANSMAN-9
06:30 MAKİNE TEKNOLOJİLERİ-9
07:00 ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ-9
07:30 TARİH-9 LİSE
08:00 FİZİK-9 LİSE
08:25 TARİH-10 LİSE
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