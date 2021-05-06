TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 6 Mayıs 2021 Perşembe EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

TRT EBA TV her hafta yayınladıkları derslerle öğrencilerin derslerinden eksik kalmamasını sağlıyor. EBA TV yayınlarını milyonlarca öğrenci takip ediyor.
TRT EBA TV uygulaması 2020 yılında ne çok giriş yapılan site oldu. Öğrencileri TRT EBA TV günlük yayın akışlarını araştırarak dersleri takip ediyor. TRT EBA TV lise yayın akışında aşağıdaki tabloda bulabilirsiniz. Diğer ders programlarına ulaşmak için link; https://www.eba.gov.tr/#/anasayfa
TRT EBA TV lise 6 Mayıs 2021 18 Mart Perşembe yayın akışı;
|00.00
|COĞRAFYA-9 (Tekrar)
|Eş Sıcaklık Eğrisi (İzoterm) ve Dünya Sıcaklık Haritaları
|EBA İzle
|TRT İzle *
|00.30
|KİMYA-9 (Tekrar)
|Zayıf Etkileşimler II
|EBA İzle
|TRT İzle *
|01.00
|COĞRAFYA-10 (Tekrar)
|Nüfus Özellikleri ve Önemi
|EBA İzle
|TRT İzle *
|01.30
|KİMYA-10 (Tekrar)
|Homojen ve Heterojen Karışımlar VII
|EBA İzle
|TRT İzle *
|02.00
|COĞRAFYA-11 (Tekrar)
|İlk Kültür Merkezleri
|EBA İzle
|TRT İzle *
|02.30
|KİMYA-11 (Tekrar)
|Sıvı Çözeltiler ve Çözünürlük VII
|EBA İzle
|TRT İzle *
|03.00
|COĞRAFYA-12 (Tekrar)
|Ülkelerin Konumunun Bölgesel ve Küresel Etkileri
|EBA İzle
|TRT İzle *
|03.30
|KİMYA-12 (Tekrar)
|Organik Bileşikler I
|EBA İzle
|TRT İzle *
|04.00
|9-10-11-12 TBA (Tekrar)
|Robotik Kodlama Atölyesi
|TRT İzle *
|04.30
|AKAİD-11 (Tekrar)
|Kur’an’da Adı Geçen Peygamberler, Peygamberler ve Tevhid Mücadelesi, Peygamberlere İmanın İnsana Kazandırdıkları
|EBA İzle
|TRT İzle *
|05.00
|TEFSİR-11 (Tekrar)
|Kur’an’ın Kur’an ile Tefsiri
|EBA İzle
|TRT İzle *
|05.30
|HİTABET VE MESLEKİ UYGULAMA-11 (Tekrar)
|Aşır
|EBA İzle
|TRT İzle *
|06.00
|ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ 9 (Tekrar)
|OHM Kanunu
|EBA İzle
|TRT İzle *
|06.30
|ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 9 (Tekrar)
|Dramatik Etkinlik Planı Hazırlarken Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar
|EBA İzle
|TRT İzle *
|07.00
|MUHASEBE VE FİNANSMAN 9 (Tekrar)
|Verilerle Çalışma
|EBA İzle
|TRT İzle *
|08.50
|TBA SPOR
|Sabah Sporu
|09.00
|BİYOLOJİ-9
|Hücre Zarı
|09.30
|9-10-11-12 TBA
|Animasyon Kampı
|10.00
|BİYOLOJİ-10
|Soyağaçları-II
|10.30
|FELSEFE-10
|Bilim-Hayat İlişkisi: B.Russell'ın “Bilgelikle Birleşen Bilim" Görüşü
|11.00
|BİYOLOJİ-11
|Solunum Sistemi- I
|11.30
|FELSEFE-11
|15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşlerinin Analizi ( T.Hobbes-F.Bacon)
|12.00
|DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-12
|Kültürümüzde Etkin Olan Tasavvufi Yorumlar
|12.30
|BİYOLOJİ-12
|Bitkisel Dokular-I
|13.00
|9-10-11-12 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE
|Sağlık Elimizde Organlar-Fiziksel Özellikler
|13.30
|DİNLER TARİHİ-12
|Hinduizm’de İnanç, Ritüeller, Semboller ve Kutsal Mekânlar
|14.00
|İSLAM KÜLTÜR VE MEDENİYETİ-12
|İlmi Faaliyetlerin Diğer Medeniyetlere Etkileri, İlim Kurumları, Mescitler, Kütüphaneler
|14.30
|KELAM-12
|Selefilik
|15.00
|ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ 9
|Krichhoff Kanunları
|15.30
|SAĞLIK HİZMETLERİ 10
|Kalbin Yapısı ve İşlevleri
|16.00
|BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ-10
|Karar Kontrol Deneyimleri
|16.30
|BİYOLOJİ-9 (Tekrar)
|Hücre Zarı
|17.00
|9-10-11-12 TBA (Tekrar)
|Animasyon Kampı
|17.30
|BİYOLOJİ-10 (Tekrar)
|Soyağaçları-II
|18.00
|FELSEFE-10 (Tekrar)
|Bilim-Hayat İlişkisi: B.Russell'ın “Bilgelikle Birleşen Bilim" Görüşü
|18.30
|BİYOLOJİ-11 (Tekrar)
|Solunum Sistemi- I
|19.00
|FELSEFE-11 (Tekrar)
|15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşlerinin Analizi ( T.Hobbes-F.Bacon)
|19.30
|DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-12 (Tekrar)
|Kültürümüzde Etkin Olan Tasavvufi Yorumlar
|20.00
|BİYOLOJİ-12 (Tekrar)
|Bitkisel Dokular-I
|20.30
|9-10-11-12 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE (Tekrar)
|Sağlık Elimizde Organlar-Fiziksel Özellikler
|21.00
|DİNLER TARİHİ-12 (Tekrar)
|Hinduizm’de İnanç, Ritüeller, Semboller ve Kutsal Mekânlar
|21.30
|İSLAM KÜLTÜR VE MEDENİYETİ-12 (Tekrar)
|İlmi Faaliyetlerin Diğer Medeniyetlere Etkileri, İlim Kurumları, Mescitler, Kütüphaneler
|22.00
|KELAM-12 (Tekrar)
|Selefilik
|22.30
|ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ 9 (Tekrar)
|Krichhoff Kanunları
|23.00
|SAĞLIK HİZMETLERİ 10 (Tekrar)
|Kalbin Yapısı ve İşlevleri
|23.30
|BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ-10 (Tekrar)
|Karar Kontrol Deneyimleri
Son Güncelleme: 06.05.2021 00:00