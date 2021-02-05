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TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 5 Şubat 2021 Cuma EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

5 Şubat 2021 tarihi itibari ile basın bültenini bir süre boyunca oldukça meşgul eden TRT EBA TV lise canlı yayın akışı Cuma EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler konusu okurlarımız tarafından da merak konusu. TRT EBA TV lise canlı yayın akışı Cuma EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler ile ilgili haberinin sıcak gelişmelerini 5 Şubat 2021 Cuma tarihli haberimizde kaleme aldık. Hemen okuyarak merak ettiklerinizi öğrenebilirsiniz.

05 Şubat 2021 Cuma 13:18
TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 5 Şubat 2021 Cuma EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
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TRT EBA TV her hafta lise müfredatına uygun dersleri öğrencilerle buluşturuyor. Milyonlarca lise öğrencisi EBA TV üzerinden dersleri takip ediyor.

Lise öğrencileri kendi derslerinin hangi saatlerde olduğunu öğrenmek için “EBA TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

EBA TV okullara ara verilmesinin ardından öğrencilerin derslerini aksatmaması için hazırlandı. Pandemi sürecinde eğitim öğretim EBA TV üzerinden gerçekleşti. Öğrenciler EBA TV günlük yayın akışı içerisinde yer alan derslerle eğitimlerine devam etti. EBA TV lise yayın akışında Cuma günü eğitimler 00.00 Sağlık Hizmetleri ile başlamaktadır. Daha sonra Bilişim Teknolojileri Tekrarı ile devam ediyor. 24 saat devam eden ders yayınları sınıflara göre belirlenerek aktarılıyor. 

TRT EBA TV lise 5 Şubat 2021 Cuma yayın akışı

TRT EBA TV lise canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ


Son Güncelleme: 05.02.2021 13:18
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Anahtar Kelimeler:
LiseYayın AkışıCumaTrt Eba Tv
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