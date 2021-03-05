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TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 5 Mart 2021 Cuma EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

Cuma günü sitemizde yer verdiğimiz TRT EBA TV lise canlı yayın akışı Cuma EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler haberi ile ilgili yeni gelişmeler basına yansımaya devam ediyor. Mart 5 2021 tarihli haberimizi okuyarak en yeni ayrıntıları siz de hemen öğrenebilirsiniz.

05 Mart 2021 Cuma 00:00
TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 5 Mart 2021 Cuma EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
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TRT EBA TV her hafta lise müfredatına uygun dersleri öğrencilerle buluşturuyor. Milyonlarca lise öğrencisi EBA TV üzerinden dersleri takip ediyor.

Lise öğrencileri kendi derslerinin hangi saatlerde olduğunu öğrenmek için “EBA TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

EBA TV okullara ara verilmesinin ardından öğrencilerin derslerini aksatmaması için hazırlandı. Pandemi sürecinde eğitim öğretim EBA TV üzerinden gerçekleşti. Öğrenciler EBA TV günlük yayın akışı içerisinde yer alan derslerle eğitimlerine devam etti. EBA TV lise yayın akışında Cuma günü eğitimler 00.00 Sağlık Hizmetleri ile başlamaktadır. Daha sonra Bilişim Teknolojileri Tekrarı ile devam ediyor. 24 saat devam eden ders yayınları sınıflara göre belirlenerek aktarılıyor. 

TRT EBA TV lise 26 Şubat 2021 Cuma yayın akışı

TRT EBA TV lise canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ


Son Güncelleme: 05.03.2021 00:00
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Anahtar Kelimeler:
LiseYayın AkışıCumaTrt Eba Tv
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