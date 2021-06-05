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TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 5 Haziran 2021 Cumartesi EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

Türkiye’de son günlerde basın bülteninin ilk sıralarında yer edinen TRT EBA TV lise canlı yayın akışı EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler ile ilgili yeni detaylar gündeme gelmeye devam ediyor. TRT EBA TV lise canlı yayın akışı EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler hakkındaki güncel bilgileri 5 Haziran 2021 Cumartesi tarihli güncel haberimizde okuyabilirsiniz.

05 Haziran 2021 Cumartesi 00:00
TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 5 Haziran 2021 Cumartesi EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
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Pandemi nedeniyle okullarda yüz yüze eğitime ara verildi. Yüz yüze eğitimine verilen aranın ardından öğrenciler derslerine uzaktan eğitim modeliyle devam ediyor. Uzaktan eğitim modeli kapsamında dersler online olarak TRT EBA TV üzerinden gerçekleştiriliyor.

TRT EBA TV lise yayın akışı 5 Haziran 2021 Cumartesi

TRT EBA TV, uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerin derslerden geri kalmaması adına canlı ders yayınları gerçekleştiriyor. Öğrenciler EBA TV sayesinde derslerinden geri kalmıyor. TRT EBA TV lise ders yayınları haftalık olarak MEB müfredatına göre açıklanıyor. Öğrenciler derslerini kaçırmamak için her gün TRT EBA TV yayın akışını araştırıyor.

EBA TV, 2021 yılında ne çok aratılan sitelerden biri oldu. Lise öğrencileri dersleri anında takip etmek için “5 Haziran 2021 Cumartesi EBA TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TRT EBA TV lise yayın akışı içerisinde müfredatta yer alan tüm dersler yer alıyor. Haftanın her günü belirli saatlerde yapılan dersler konulara göre ayrılıyor. Öğrenciler ders saatlerini kaçırmamak için canlı yayın akışını araştırıyor.

5 Haziran 2021 Cumartesi TRT EBA TV lise yayın akışı

08:50 İstiklal Marşı 08:50 EBA SPOR 09:00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-9 LİSE 09:30 MATEMATİK-9 LİSE 10:00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-10 LİSE 10:30 MATEMATİK-10 LİSE 11:00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-11 LİSE 11:30 MATEMATİK-11 LİSE 12:00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-12 LİSE 12:30 MATEMATİK-12 LİSE 13:00 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE LİSE 13:30 KUR'AN-I KERİM LİSE 14:00 ARAPÇA-9 LİSE 14:30 TEMEL DİNİ BİLGİLER-9 LİSE 15:00 ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ-9 15:30 MUHASEBE VE FİNANSMAN-9 16:00 MAKİNE TEKNOLOJİLERİ-9 16:30-

 

 

 

 

 

5 Haziran 2021 Cumartesi TRT EBA TV lise yayın akışı için tıklayınız…

TRT EBA TV lise frekans bilgileri

TRT EBA TV 3 farklı kanaldan HD ve SD olmak üzere 6 yayın yapıyor. Bu kanallar TRT EBA TV İlkokul, TRT EBA TV Ortaokul ve TRT EBA TV Lise kanallarıdır. Her bir kanalın HD ve SD yayınları bulunmaktadır.

TRT EBA TV Lise frekans bilgileri ise şu şekildedir;

HD Alış bilgileri:

Alış frekansı:12.084 MHz

Polarizasyon: Yatay (H)

Sembol oranı: 13.750

FEC: 2/3

SD Alış bilgileri:

Alış frekansı:11.916 MHz

Polarizasyon: Dikey (V)

Sembol oranı: 30.000

FEC: 3/4

5 Haziran 2021 Cumartesi​ TRT EBA TV lise canlı yayın

TRT EBA TV lise yayın akışında Türkçe, Matematik, Türk Dili ve Edebiyatı, Fizik, Geometri gibi derslerin yanı sıra Arapça, Özel Eğitim Türkçe, Muhasebe gibi alan dersleri de gerçekleştirilecek.

5 Haziran 2021 Cumartesi TRT EBA TV lise canlı yayın izlemek için tıklayınız…


Son Güncelleme: 05.06.2021 00:00
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SınavEğitimDersYayın AkışıLisePazarTrt Eba Tv
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