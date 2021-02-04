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TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 4 Şubat 2021 Perşembe EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

Türkiye basınında da oldukça dikkat çeken TRT EBA TV lise canlı yayın akışı Perşembe EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler haberine dair en yeni ayrıntılar basına aktarılmaya devam ediyor. TRT EBA TV lise canlı yayın akışı Perşembe EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler konusunda merak ettiğiniz tüm yeni gelişmelerden 4 Şubat 2021 Perşembe tarihli haberimizi okuyarak haberdar olabilirsiniz.

04 Şubat 2021 Perşembe 00:03
TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 4 Şubat 2021 Perşembe EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
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TRT EBA TV her hafta yayınladıkları derslerle öğrencilerin derslerinden eksik kalmamasını sağlıyor. EBA TV yayınlarını milyonlarca öğrenci takip ediyor.

Lise öğrencileri hangi dersin ne zaman olduğunu öğrenmek ve dersleri kaçırmamak için “EBA TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TRT EBA TV uygulaması 2020 yılında ne çok giriş yapılan site oldu. Öğrencileri TRT EBA TV günlük yayın akışlarını araştırarak dersleri takip ediyor. TRT EBA TV lise yayın akışında Salı günü dersler sabah 08:50’de EBA Spor eğitimiyle başlıyor. Sabah başlayan eğitimler 24 saat devam ediyor.

Açıklanmayan ders saatleri belirlendikçe siteye eklenecektir.

TRT EBA TV lise 4 Şubat 2021 Perşembe yayın akışı

 
00.00 FİZİK-12 (Tekrar) Sabit İvmeli Hareket 
 
00.20 COĞRAFYA-12 (Tekrar) Nüfus Politikaları
 
00.30 KİMYA-12 (Tekrar) Elementler ve Yükseltgenme Basamakları 
 
01.00 BİYOLOJİ-12 (Tekrar) Duyu Organları 
 
01.20 Geometri (Tekrar) Trigonometrik Fonksiyonlar-3
 
01.40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-12 (Tekrar) Kur'an'a Göre Hz. Muhammed-2 
 
01.50 FELSEFE-12 (Tekrar) Psikolojinin Temel Süreçleri III 
 
02.00 9-10-11-12 TBA (Tekrar) Robotik Kodlama Atölyesi-3
 
02.30 9-10-11-12 TBA (Tekrar) Animasyon Kampı-3
 
03.00 9-10-11-12 TBA (Tekrar) Geleneksel Sanatlar-3
 
03.30 9-10-11-12 TBA (Tekrar) Futbol-3
 
10.00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-9 Şiirde Ahenk Unsurları ve Konularına Göre Şiir Türleri Şiirde İmge ve Söz Sanatlar
 
10.10 MATEMATİK-9 Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1-2
 
10.30 TARİH-9 İnsanlığın İlk Dönemleri 8
 
10.40 FİZİK-9 Hareket Soru Çözümü 
 
11.00 COĞRAFYA-9 Koordinat Sistemi; Paralel ve Enlem-Meridyen ve Boylam
 
11.10 KİMYA-9 Atomun Yapısı III *
 
11.20 İNGİLİZCE-9 Movies (Workbook ) 
 
11.30 BİYOLOJİ-9 Hormonlar ve Vitaminler
 
11.40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-9 Dinin Tanımı ve Kaynağı 
 
12.00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-10 Fiilimsiler Soru Çözümü 
 
12.10 MATEMATİK-10 Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 5-6 
 
12.30 TARİH-10 Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti 3-4 (1302-1453)
 
12.40 FİZİK-10 Manyetizma Soru Çözümü
 
12.50 FELSEFE-10 Felsefi Soru Oluşturma
 
13.00 COĞRAFYA-10 Dış Kuvvetlerin Yer Şekillerinin Oluşum Sürecine Etkileri (Akarsular) 
 
13.10 KİMYA-10 Kimyasal Tepkimeler III 
 
13.20 İNGİLİZCE-10 Legandary Figure (Workbook)
 
13.30 BİYOLOJİ-10 Eşeyli Üreme
 
13.40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-10 Kur'an-ı Kerim'de Gençler
 
14.00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-12 Paragrafta Yapı 
 
14.20 MATEMATİK-12 Çözümleme 
 
14.40 TARİH İslam Medeniyetinin Doğuşu 
 
15.00 FİZİK-12 Hareket-2 
 
15.20 COĞRAFYA-12 Özel Tarihler 
 
15.30 KİMYA-12 Periyodik Sistem 
 
16.00 BİYOLOJİ-12 Enzimler ve Vitaminler 
 
16.20 Geometri/Problemler Üçgenlerde Eşlik
 
16.40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-12 Ahlak ve Değerler-3
 
16.50 FELSEFE-12 Bilim Felsefesi 
 
17.00 9-10-11-12 TBA Robotik Kodlama Atölyesi-4
 
17.30 9-10-11-12 TBA Animasyon Kampı-4
 
18.00 9-10-11-12 TBA Geleneksel Sanatlar-4
 
18.30 9-10-11-12 TBA Futbol-4
 
19.00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-9 (Tekrar) Şiirde Ahenk Unsurları ve Konularına Göre Şiir Türleri Şiirde İmge ve Söz Sanatları 
 
19.10 MATEMATİK-9 (Tekrar) Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1-2 
 
19.30 TARİH-9 (Tekrar) İnsanlığın İlk Dönemleri 8
 
19.40 FİZİK-9 (Tekrar) Hareket Soru Çözümü 
 
20.00 COĞRAFYA-9 (Tekrar) Koordinat Sistemi; Paralel ve Enlem-Meridyen ve Boylam 
 
20.10 KİMYA-9 (Tekrar) Atomun Yapısı III EBA İzle 
 
20.20 İNGİLİZCE-9 (Tekrar) Movies (Workbook ) 
 
20.30 BİYOLOJİ-9 (Tekrar) Hormonlar ve Vitaminler 20.40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-9 (Tekrar) Dinin Tanımı ve Kaynağı  
 
21.00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-10 (Tekrar) Fiilimsiler Soru Çözümü
 
21.10 MATEMATİK-10 (Tekrar) Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 5-6 
 
21.30 TARİH-10 (Tekrar) Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti 3-4 (1302-1453) 
 
21.40 FİZİK-10 (Tekrar) Manyetizma Soru Çözümü
 
21.50 FELSEFE-10 (Tekrar) Felsefi Soru Oluşturma 
 
22.00 COĞRAFYA-10 (Tekrar) Dış Kuvvetlerin Yer Şekillerinin Oluşum Sürecine Etkileri (Akarsular) 
 
22.10 KİMYA-10 (Tekrar) Kimyasal Tepkimeler III *
 
22.20 İNGİLİZCE-10 (Tekrar) Legandary Figure (Workbook) 
 
22.30 BİYOLOJİ-10 (Tekrar) Eşeyli Üreme
 
22.40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-10 (Tekrar) Kur'an-ı Kerim'de Gençler 
 
23.00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-12 (Tekrar) Paragrafta Yapı 
 
23.20 MATEMATİK-12 (Tekrar) Çözümleme
 
23.40 TARİH (Tekrar) İslam Medeniyetinin Doğuşu 

 

TRT EBA TV lise canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ

 



Son Güncelleme: 04.02.2021 00:03
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Anahtar Kelimeler:
LisePerşembeYayın AkışıTrt Eba Tv
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