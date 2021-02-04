TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 4 Şubat 2021 Perşembe EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

TRT EBA TV uygulaması 2020 yılında ne çok giriş yapılan site oldu. Öğrencileri TRT EBA TV günlük yayın akışlarını araştırarak dersleri takip ediyor. TRT EBA TV lise yayın akışında Salı günü dersler sabah 08:50’de EBA Spor eğitimiyle başlıyor. Sabah başlayan eğitimler 24 saat devam ediyor.
Açıklanmayan ders saatleri belirlendikçe siteye eklenecektir.
00.00 FİZİK-12 (Tekrar) Sabit İvmeli Hareket
00.20 COĞRAFYA-12 (Tekrar) Nüfus Politikaları
00.30 KİMYA-12 (Tekrar) Elementler ve Yükseltgenme Basamakları
01.00 BİYOLOJİ-12 (Tekrar) Duyu Organları
01.20 Geometri (Tekrar) Trigonometrik Fonksiyonlar-3
01.40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-12 (Tekrar) Kur'an'a Göre Hz. Muhammed-2
01.50 FELSEFE-12 (Tekrar) Psikolojinin Temel Süreçleri III
02.00 9-10-11-12 TBA (Tekrar) Robotik Kodlama Atölyesi-3
02.30 9-10-11-12 TBA (Tekrar) Animasyon Kampı-3
03.00 9-10-11-12 TBA (Tekrar) Geleneksel Sanatlar-3
03.30 9-10-11-12 TBA (Tekrar) Futbol-3
10.00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-9 Şiirde Ahenk Unsurları ve Konularına Göre Şiir Türleri Şiirde İmge ve Söz Sanatlar
10.10 MATEMATİK-9 Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1-2
10.30 TARİH-9 İnsanlığın İlk Dönemleri 8
10.40 FİZİK-9 Hareket Soru Çözümü
11.00 COĞRAFYA-9 Koordinat Sistemi; Paralel ve Enlem-Meridyen ve Boylam
11.10 KİMYA-9 Atomun Yapısı III *
11.20 İNGİLİZCE-9 Movies (Workbook )
11.30 BİYOLOJİ-9 Hormonlar ve Vitaminler
11.40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-9 Dinin Tanımı ve Kaynağı
12.00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-10 Fiilimsiler Soru Çözümü
12.10 MATEMATİK-10 Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 5-6
12.30 TARİH-10 Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti 3-4 (1302-1453)
12.40 FİZİK-10 Manyetizma Soru Çözümü
12.50 FELSEFE-10 Felsefi Soru Oluşturma
13.00 COĞRAFYA-10 Dış Kuvvetlerin Yer Şekillerinin Oluşum Sürecine Etkileri (Akarsular)
13.10 KİMYA-10 Kimyasal Tepkimeler III
13.20 İNGİLİZCE-10 Legandary Figure (Workbook)
13.30 BİYOLOJİ-10 Eşeyli Üreme
13.40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-10 Kur'an-ı Kerim'de Gençler
14.00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-12 Paragrafta Yapı
14.20 MATEMATİK-12 Çözümleme
14.40 TARİH İslam Medeniyetinin Doğuşu
15.00 FİZİK-12 Hareket-2
15.20 COĞRAFYA-12 Özel Tarihler
15.30 KİMYA-12 Periyodik Sistem
16.00 BİYOLOJİ-12 Enzimler ve Vitaminler
16.20 Geometri/Problemler Üçgenlerde Eşlik
16.40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-12 Ahlak ve Değerler-3
16.50 FELSEFE-12 Bilim Felsefesi
17.00 9-10-11-12 TBA Robotik Kodlama Atölyesi-4
17.30 9-10-11-12 TBA Animasyon Kampı-4
18.00 9-10-11-12 TBA Geleneksel Sanatlar-4
18.30 9-10-11-12 TBA Futbol-4
19.00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-9 (Tekrar) Şiirde Ahenk Unsurları ve Konularına Göre Şiir Türleri Şiirde İmge ve Söz Sanatları
19.10 MATEMATİK-9 (Tekrar) Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1-2
19.30 TARİH-9 (Tekrar) İnsanlığın İlk Dönemleri 8
19.40 FİZİK-9 (Tekrar) Hareket Soru Çözümü
20.00 COĞRAFYA-9 (Tekrar) Koordinat Sistemi; Paralel ve Enlem-Meridyen ve Boylam
20.10 KİMYA-9 (Tekrar) Atomun Yapısı III EBA İzle
20.20 İNGİLİZCE-9 (Tekrar) Movies (Workbook )
20.30 BİYOLOJİ-9 (Tekrar) Hormonlar ve Vitaminler 20.40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-9 (Tekrar) Dinin Tanımı ve Kaynağı
21.00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-10 (Tekrar) Fiilimsiler Soru Çözümü
21.10 MATEMATİK-10 (Tekrar) Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 5-6
21.30 TARİH-10 (Tekrar) Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti 3-4 (1302-1453)
21.40 FİZİK-10 (Tekrar) Manyetizma Soru Çözümü
21.50 FELSEFE-10 (Tekrar) Felsefi Soru Oluşturma
22.00 COĞRAFYA-10 (Tekrar) Dış Kuvvetlerin Yer Şekillerinin Oluşum Sürecine Etkileri (Akarsular)
22.10 KİMYA-10 (Tekrar) Kimyasal Tepkimeler III *
22.20 İNGİLİZCE-10 (Tekrar) Legandary Figure (Workbook)
22.30 BİYOLOJİ-10 (Tekrar) Eşeyli Üreme
22.40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-10 (Tekrar) Kur'an-ı Kerim'de Gençler
23.00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-12 (Tekrar) Paragrafta Yapı
23.20 MATEMATİK-12 (Tekrar) Çözümleme
23.40 TARİH (Tekrar) İslam Medeniyetinin Doğuşu