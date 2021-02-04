TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 4 Şubat 2021 Perşembe EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

TRT EBA TV her hafta yayınladıkları derslerle öğrencilerin derslerinden eksik kalmamasını sağlıyor. EBA TV yayınlarını milyonlarca öğrenci takip ediyor.

Lise öğrencileri hangi dersin ne zaman olduğunu öğrenmek ve dersleri kaçırmamak için “EBA TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TRT EBA TV uygulaması 2020 yılında ne çok giriş yapılan site oldu. Öğrencileri TRT EBA TV günlük yayın akışlarını araştırarak dersleri takip ediyor. TRT EBA TV lise yayın akışında Salı günü dersler sabah 08:50’de EBA Spor eğitimiyle başlıyor. Sabah başlayan eğitimler 24 saat devam ediyor.

Açıklanmayan ders saatleri belirlendikçe siteye eklenecektir.

TRT EBA TV lise 4 Şubat 2021 Perşembe yayın akışı

00.00 FİZİK-12 (Tekrar) Sabit İvmeli Hareket 00.20 COĞRAFYA-12 (Tekrar) Nüfus Politikaları 00.30 KİMYA-12 (Tekrar) Elementler ve Yükseltgenme Basamakları 01.00 BİYOLOJİ-12 (Tekrar) Duyu Organları 01.20 Geometri (Tekrar) Trigonometrik Fonksiyonlar-3 01.40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-12 (Tekrar) Kur'an'a Göre Hz. Muhammed-2 01.50 FELSEFE-12 (Tekrar) Psikolojinin Temel Süreçleri III 02.00 9-10-11-12 TBA (Tekrar) Robotik Kodlama Atölyesi-3 02.30 9-10-11-12 TBA (Tekrar) Animasyon Kampı-3 03.00 9-10-11-12 TBA (Tekrar) Geleneksel Sanatlar-3 03.30 9-10-11-12 TBA (Tekrar) Futbol-3 10.00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-9 Şiirde Ahenk Unsurları ve Konularına Göre Şiir Türleri Şiirde İmge ve Söz Sanatlar 10.10 MATEMATİK-9 Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1-2 10.30 TARİH-9 İnsanlığın İlk Dönemleri 8 10.40 FİZİK-9 Hareket Soru Çözümü 11.00 COĞRAFYA-9 Koordinat Sistemi; Paralel ve Enlem-Meridyen ve Boylam 11.10 KİMYA-9 Atomun Yapısı III * 11.20 İNGİLİZCE-9 Movies (Workbook ) 11.30 BİYOLOJİ-9 Hormonlar ve Vitaminler 11.40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-9 Dinin Tanımı ve Kaynağı 12.00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-10 Fiilimsiler Soru Çözümü 12.10 MATEMATİK-10 Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 5-6 12.30 TARİH-10 Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti 3-4 (1302-1453) 12.40 FİZİK-10 Manyetizma Soru Çözümü 12.50 FELSEFE-10 Felsefi Soru Oluşturma 13.00 COĞRAFYA-10 Dış Kuvvetlerin Yer Şekillerinin Oluşum Sürecine Etkileri (Akarsular) 13.10 KİMYA-10 Kimyasal Tepkimeler III 13.20 İNGİLİZCE-10 Legandary Figure (Workbook) 13.30 BİYOLOJİ-10 Eşeyli Üreme 13.40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-10 Kur'an-ı Kerim'de Gençler 14.00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-12 Paragrafta Yapı 14.20 MATEMATİK-12 Çözümleme 14.40 TARİH İslam Medeniyetinin Doğuşu 15.00 FİZİK-12 Hareket-2 15.20 COĞRAFYA-12 Özel Tarihler 15.30 KİMYA-12 Periyodik Sistem 16.00 BİYOLOJİ-12 Enzimler ve Vitaminler 16.20 Geometri/Problemler Üçgenlerde Eşlik 16.40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-12 Ahlak ve Değerler-3 16.50 FELSEFE-12 Bilim Felsefesi 17.00 9-10-11-12 TBA Robotik Kodlama Atölyesi-4 17.30 9-10-11-12 TBA Animasyon Kampı-4 18.00 9-10-11-12 TBA Geleneksel Sanatlar-4 18.30 9-10-11-12 TBA Futbol-4 19.00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-9 (Tekrar) Şiirde Ahenk Unsurları ve Konularına Göre Şiir Türleri Şiirde İmge ve Söz Sanatları 19.10 MATEMATİK-9 (Tekrar) Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1-2 19.30 TARİH-9 (Tekrar) İnsanlığın İlk Dönemleri 8 19.40 FİZİK-9 (Tekrar) Hareket Soru Çözümü 20.00 COĞRAFYA-9 (Tekrar) Koordinat Sistemi; Paralel ve Enlem-Meridyen ve Boylam 20.10 KİMYA-9 (Tekrar) Atomun Yapısı III EBA İzle 20.20 İNGİLİZCE-9 (Tekrar) Movies (Workbook ) 20.30 BİYOLOJİ-9 (Tekrar) Hormonlar ve Vitaminler 20.40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-9 (Tekrar) Dinin Tanımı ve Kaynağı 21.00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-10 (Tekrar) Fiilimsiler Soru Çözümü 21.10 MATEMATİK-10 (Tekrar) Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 5-6 21.30 TARİH-10 (Tekrar) Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti 3-4 (1302-1453) 21.40 FİZİK-10 (Tekrar) Manyetizma Soru Çözümü 21.50 FELSEFE-10 (Tekrar) Felsefi Soru Oluşturma 22.00 COĞRAFYA-10 (Tekrar) Dış Kuvvetlerin Yer Şekillerinin Oluşum Sürecine Etkileri (Akarsular) 22.10 KİMYA-10 (Tekrar) Kimyasal Tepkimeler III * 22.20 İNGİLİZCE-10 (Tekrar) Legandary Figure (Workbook) 22.30 BİYOLOJİ-10 (Tekrar) Eşeyli Üreme 22.40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-10 (Tekrar) Kur'an-ı Kerim'de Gençler 23.00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-12 (Tekrar) Paragrafta Yapı 23.20 MATEMATİK-12 (Tekrar) Çözümleme 23.40 TARİH (Tekrar) İslam Medeniyetinin Doğuşu

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