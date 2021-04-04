TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 4 Nisan 2021 Pazar EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

TRT EBA TV, her hafta ders yayınlarıyla öğrencilerin eğitimlerinin aksamamasını sağlıyor. EBA TV yayınlarını milyonlarca öğrenci takip ediyor.
Lise öğrencileri hangi derslerin ne zaman yayınlandığını öğrenmek ve kendi derslerini kaçırmamak için “EBA TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.
EBA TV 2020 yılında ne çok aratılan ve kullanılan site oldu. Özellikle lise öğrencileri üniversitesi sınavında zorluk çekmemek için EBA TV derslerini takip ediyor. EBA TV lise yayın akışı içerisinde müfredata uygun derslerin yanı sıra üniversiteye hazırlanan öğrencilere önek soru ve testler aktarılıyor. EBA TV Pazartesi yayın akışı sabah 9:50'de Eba Spor ile başlıyor ardından 10:00’da Türk Dili ve Edebiyat dersi ile devam ediyor. Son olarak 23:50'de Felsefe dersi ile günü bitirmektedir. EBA TV Pazar yayın akışı günün 24 saati aralıksız olarak devam ediyor.
TRT EBA TV lise 4 Nisan 2021 Pazar yayın akışı; https://cdnvideo.eba.gov.tr/programlar/ebatvyayinakisi/lise.pdf
09:50 EBA SPOR
10:00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-11 LİSE
10:10 MATEMATİK-11 LİSE
10:30 TARİH-11 LİSE
10:40 FİZİK-11 LİSE
10:50 FELSEFE-11 LİSE
11:00 COĞRAFYA-11 LİSE
11:10 KİMYA-11 LİSE
11:20 İNGİLİZCE-11 LİSE
11:30 BİYOLOJİ-11 LİSE
11:40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-11 LİSE
11:50 TENEFÜS
12:00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-12 LİSE
12:10 MATEMATİK-12 LİSE
12:30 T.C. İNKİLAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-12 LİSE
12:40 FİZİK-12 LİSE
12:50 TENEFÜS
13:00 COĞRAFYA-12 LİSE
13:10 KİMYA-12 LİSE
13:20 İNGİLİZCE-12 LİSE
13:30 BİYOLOJİ-12 LİSE
13:40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-12 LİSE
13:50 TENEFÜS
14:00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI AYT HAZIRLIK
14:20 MATEMATİK AYT HAZIRLIK
14:40 TARİH AYT HAZIRLIK
14:50 TENEFÜS
15:00 FİZİK AYT HAZIRLIK
15:20 COĞRAFYA AYT HAZIRLIK
15:30 KİMYA AYT HAZIRLIK
15:50 TENEFÜS
16:00 BİYOLOJİ AYT HAZIRLIK
16:20 GEOMETRİ AYT HAZIRLIK
16:40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ AYT HAZIRLIK
16:50 FELSEFE AYT HAZIRLIK
17:00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-11 LİSE
17:10 MATEMATİK-11 LİSE
17:30 TARİH-11 LİSE
17:40 FİZİK-11 LİSE
17:50 FELSEFE-11 LİSE
18:00 COĞRAFYA-11 LİSE
18:10 KİMYA-11 LİSE
18:20 İNGİLİZCE-11 LİSE
18:30 BİYOLOJİ-11 LİSE
18:40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-11 LİSE
19:00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-12 LİSE
19:10 MATEMATİK-12 LİSE
19:30 T.C. İNKİLAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-12 LİSE
19:40 FİZİK-12 LİSE
19:50 TENEFÜS
20:00 COĞRAFYA-12 LİSE
20:10 KİMYA-12 LİSE
20:20 İNGİLİZCE-12 LİSE
20:40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-12 LİSE
20:50 TENEFÜS
21:00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI AYT HAZIRLIK
21:20 MATEMATİK AYT HAZIRLIK
21:40 TARİH AYT HAZIRLIK
21:50 TENEFÜS
22:00 FİZİK AYT HAZIRLIK
22:20 COĞRAFYA AYT HAZIRLIK
22:30 KİMYA AYT HAZIRLIK
22:50 TENEFÜS
23:00 BİYOLOJİ AYT HAZIRLIK
23:20 GEOMETRİ AYT HAZIRLIK
23:40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ AYT HAZIRLIK
23:50 FELSEFE AYT HAZIRLIK
00:00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-11 LİSE
00:10 MATEMATİK-11 LİSE
00:30 TARİH-11 LİSE
00:40 FİZİK-11 LİSE
00:50 FELSEFE-11 LİSE
01:00 COĞRAFYA-11 LİSE
01:10 KİMYA-11 LİSE
01:20 İNGİLİZCE-11 LİSE
01:30 BİYOLOJİ-11 LİSE
01:40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-11 LİSE
02:00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-12 LİSE
02:10 MATEMATİK-12 LİSE
02:30 T.C. İNKİLAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-12 LİSE
02:40 FİZİK-12 LİSE
02:50 TENEFÜS
03:00 COĞRAFYA-12 LİSE
03:10 KİMYA-12 LİSE
03:20 İNGİLİZCE-12 LİSE
03:30 BİYOLOJİ-12 LİSE
03:40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-12 LİSE
04:00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI AYT HAZIRLIK
04:20 MATEMATİK AYT HAZIRLIK
04:40 TARİH AYT HAZIRLIK
04:50 TENEFÜS
05:00 FİZİK AYT HAZIRLIK
05:20 COĞRAFYA AYT HAZIRLIK
05:30 KİMYA AYT HAZIRLIK
05:50 TENEFÜS
06:00 BİYOLOJİ AYT HAZIRLIK
06:20 GEOMETRİ AYT HAZIRLIK
06:40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ AYT HAZIRLIK
06:50 FELSEFE AYT HAZIRLIK
07:00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-11 LİSE
07:10 MATEMATİK-11 LİSE
07:30 TARİH-11 LİSE
07:40 FİZİK-11 LİSE
07:50 FELSEFE-11 LİSE
08:00 COĞRAFYA-11 LİSE
08:10 KİMYA-11 LİSE
08:20 İNGİLİZCE-11 LİSE
TRT EBA TV lise canlı yayınını izlemek için https://www.trtizle.com/canli/tv/trt-eba-lise