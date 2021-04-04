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TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 4 Nisan 2021 Pazar EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

Gündemi takip eden birçok kişinin merceği altındaki TRT EBA TV lise canlı yayın akışı Pazar EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler haberinin sıcak ayrıntıları da merak ediliyor. 4 Nisan 2021 Pazar tarihli haberimizi okuyarak TRT EBA TV lise canlı yayın akışı Pazar EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler hakkında merak ettiğiniz yeni gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

04 Nisan 2021 Pazar 00:00
TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 4 Nisan 2021 Pazar EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
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TRT EBA TV, her hafta ders yayınlarıyla öğrencilerin eğitimlerinin aksamamasını sağlıyor. EBA TV yayınlarını milyonlarca öğrenci takip ediyor.

Lise öğrencileri hangi derslerin ne zaman yayınlandığını öğrenmek ve kendi derslerini kaçırmamak için “EBA TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

EBA TV 2020 yılında ne çok aratılan ve kullanılan site oldu. Özellikle lise öğrencileri üniversitesi sınavında zorluk çekmemek için EBA TV derslerini takip ediyor. EBA TV lise yayın akışı içerisinde müfredata uygun derslerin yanı sıra üniversiteye hazırlanan öğrencilere önek soru ve testler aktarılıyor. EBA TV Pazartesi yayın akışı sabah 9:50'de Eba Spor ile başlıyor ardından 10:00’da Türk Dili ve Edebiyat dersi ile devam ediyor. Son olarak 23:50'de Felsefe dersi ile günü bitirmektedir. EBA TV Pazar yayın akışı günün 24 saati aralıksız olarak devam ediyor.

TRT EBA TV lise 4 Nisan 2021 Pazar yayın akışı; https://cdnvideo.eba.gov.tr/programlar/ebatvyayinakisi/lise.pdf

09:50 EBA SPOR

10:00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-11 LİSE

10:10 MATEMATİK-11 LİSE

10:30 TARİH-11 LİSE

10:40 FİZİK-11 LİSE

10:50 FELSEFE-11 LİSE

11:00 COĞRAFYA-11 LİSE

11:10 KİMYA-11 LİSE

11:20 İNGİLİZCE-11 LİSE

11:30 BİYOLOJİ-11 LİSE

11:40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-11 LİSE

11:50 TENEFÜS

12:00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-12 LİSE

12:10 MATEMATİK-12 LİSE

12:30 T.C. İNKİLAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-12 LİSE

12:40 FİZİK-12 LİSE

12:50 TENEFÜS

13:00 COĞRAFYA-12 LİSE

13:10 KİMYA-12 LİSE

13:20 İNGİLİZCE-12 LİSE

13:30 BİYOLOJİ-12 LİSE

13:40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-12 LİSE

13:50 TENEFÜS

14:00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI AYT HAZIRLIK

14:20 MATEMATİK AYT HAZIRLIK

14:40 TARİH AYT HAZIRLIK

14:50 TENEFÜS

15:00 FİZİK AYT HAZIRLIK

15:20 COĞRAFYA AYT HAZIRLIK

15:30 KİMYA AYT HAZIRLIK

15:50 TENEFÜS

16:00 BİYOLOJİ AYT HAZIRLIK

16:20 GEOMETRİ AYT HAZIRLIK

16:40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ AYT HAZIRLIK

16:50 FELSEFE AYT HAZIRLIK

17:00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-11 LİSE

17:10 MATEMATİK-11 LİSE

17:30 TARİH-11 LİSE

17:40 FİZİK-11 LİSE

17:50 FELSEFE-11 LİSE

18:00 COĞRAFYA-11 LİSE

18:10 KİMYA-11 LİSE

18:20 İNGİLİZCE-11 LİSE

18:30 BİYOLOJİ-11 LİSE

18:40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-11 LİSE

19:00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-12 LİSE

19:10 MATEMATİK-12 LİSE

19:30 T.C. İNKİLAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-12 LİSE

19:40 FİZİK-12 LİSE

19:50 TENEFÜS

20:00 COĞRAFYA-12 LİSE

20:10 KİMYA-12 LİSE

20:20 İNGİLİZCE-12 LİSE

20:30 BİYOLOJİ-12 LİSE

20:40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-12 LİSE

20:50 TENEFÜS

21:00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI AYT HAZIRLIK

21:20 MATEMATİK AYT HAZIRLIK

21:40 TARİH AYT HAZIRLIK

21:50 TENEFÜS

22:00 FİZİK AYT HAZIRLIK

22:20 COĞRAFYA AYT HAZIRLIK

22:30 KİMYA AYT HAZIRLIK

22:50 TENEFÜS

23:00 BİYOLOJİ AYT HAZIRLIK

23:20 GEOMETRİ AYT HAZIRLIK

23:40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ AYT HAZIRLIK

23:50 FELSEFE AYT HAZIRLIK

00:00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-11 LİSE

00:10 MATEMATİK-11 LİSE

00:30 TARİH-11 LİSE

00:40 FİZİK-11 LİSE

00:50 FELSEFE-11 LİSE

01:00 COĞRAFYA-11 LİSE

01:10 KİMYA-11 LİSE

01:20 İNGİLİZCE-11 LİSE

01:30 BİYOLOJİ-11 LİSE

01:40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-11 LİSE

02:00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-12 LİSE

02:10 MATEMATİK-12 LİSE

02:30 T.C. İNKİLAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-12 LİSE

02:40 FİZİK-12 LİSE

02:50 TENEFÜS

03:00 COĞRAFYA-12 LİSE

03:10 KİMYA-12 LİSE

03:20 İNGİLİZCE-12 LİSE

03:30 BİYOLOJİ-12 LİSE

03:40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-12 LİSE

04:00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI AYT HAZIRLIK

04:20 MATEMATİK AYT HAZIRLIK

04:40 TARİH AYT HAZIRLIK

04:50 TENEFÜS

05:00 FİZİK AYT HAZIRLIK

05:20 COĞRAFYA AYT HAZIRLIK

05:30 KİMYA AYT HAZIRLIK

05:50 TENEFÜS

06:00 BİYOLOJİ AYT HAZIRLIK

06:20 GEOMETRİ AYT HAZIRLIK

06:40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ AYT HAZIRLIK

06:50 FELSEFE AYT HAZIRLIK

07:00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-11 LİSE

07:10 MATEMATİK-11 LİSE

07:30 TARİH-11 LİSE

07:40 FİZİK-11 LİSE

07:50 FELSEFE-11 LİSE

08:00 COĞRAFYA-11 LİSE

08:10 KİMYA-11 LİSE

08:20 İNGİLİZCE-11 LİSE

 

TRT EBA TV lise canlı yayınını izlemek için https://www.trtizle.com/canli/tv/trt-eba-lise



Son Güncelleme: 04.04.2021 00:00
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Anahtar Kelimeler:
SınavEğitimDersYayın AkışıLisePazarTrt Eba Tv
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