İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Rusya'nın geliştirdiği KoviVak aşısının koruma oranı ve süresi açıklandı!
Rusya'nın geliştirdiği KoviVak aşısının koruma...
Vergi ödeme süreleri 31 Mayıs'a kadar uzatıldı
Son Dakika
Vergi ödeme süreleri 31 Mayıs'a...
Cumhurbaşkanı Erdoğan onay verdi. 10 fakülte kuruldu!
Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan onay verdi. 10...
Alkol satış yasağı ile ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama!
Son Dakika
Alkol satış yasağı ile ilgili...

TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 4 Mayıs 2021 Salı EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

Yazarlarımızın yeni ayrıntıları ile kaleme almaya devam ettikleri TRT EBA TV lise canlı yayın akışı Salı EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler haberinin güncel gelişmelerini öğrenmek istiyorsanız siz de hemen 4 Mayıs 2021 tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

04 Mayıs 2021 Salı 00:00
TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 4 Mayıs 2021 Salı EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Takip Et:

TRT EBA TV, her hafta ders yayınlarıyla öğrencilerin eğitimlerinden geri kalmamasını sağlıyor. EBA TV yayınları milyonlarca öğrenci tarafından takip ediliyor.

Lise öğrencileri ve kendi derslerinin hangi saatlerde olduğunu ve hangi derslerin işleneceğini öğrenmek için “EBA TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

EBA TV 2020 yılında intenette en çok aratılan site olma başarısını gösterdi. TRT EBA TV günlük yayınlarıyla uzaktan eğitim sürecinde okuldan uzak kalan öğrencilerin derslerinden geri kalmamasını sağlıyor. TRT EBA TV lise yayın akışında müfredat derslerinin yanı sıra üniversiteye hazırlanan öğrencilere etütlerde yapılıyor. EBA TV Salı yayı akışı sabah 08:50’de EBA Spor eğitimiyle başlarken 24 saat boyunca devam ediyor.

 

TRT EBA TV lise 21 Nisan Çarşamba yayın akışı

08:50 EBA SPOR

09:00 COĞRAFYA-9 LİSE

09:30 KİMYA-9 LİSE

10:00 COĞRAFYA-10 LİSE

10:30  KİMYA-10 LİSE

11:00 COĞRAFYA-11 LİSE

11:30  KİMYA-11 LİSE

12:00 COĞRAFYA-12 LİSE

12:30  KİMYA-12 LİSE

13:00 TBA KUŞAĞI

13:30 AKAİD-11 LİSE

14:00 TEFSİR-11 LİSE

14:30 HİTABET VE MESLEKİ UYGULAMA-11 LİSE

15:00 ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOJİLERİ-9

15:30 ÇOCUK GELİŞİMİ EĞİTİMİ-9

16:00 MUHASEBE VE FİNANSMAN-9

16:30 TARİH-9 LİSE

17:00 FİZİK-9 LİSE

17:30 TARİH-10 LİSE

18:00 FİZİK-10 LİSE

18:30 TARİH-11 LİSE

19:00 FİZİK-11 LİSE

19:30 T.C. İNKİLAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-12 LİSE

20:00 FİZİK-12 LİSE

20:30 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE LİSE

21:00 SİYER-10 LİSE

21:30 FIKIH-10 LİSE

22:00 HADİS-10 LİSE

22:30 MUHASEBE VE FİNANSMAN-9

23:00 MAKİNE TEKNOLOJİLERİ-9

23:30 ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ-9

00:00 TARİH-9 LİSE

00:30 FİZİK-9 LİSE

01:00 TARİH-10 LİSE

01:30 FİZİK-10 LİSE

02:00 TARİH-11 LİSE

02:30 FİZİK-11 LİSE

03:00 T.C. İNKİLAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-12 LİSE

03:30 FİZİK-12 LİSE

04:00 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE LİSE

04:30 SİYER-10 LİSE

05:00 FIKIH-10 LİSE

05:30 HADİS-10 LİSE

06:00 MUHASEBE VE FİNANSMAN-9

06:30 MAKİNE TEKNOLOJİLERİ-9

07:00 ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ-9

07:30 TARİH-9 LİSE

08:00 FİZİK-9 LİSE

08:25 TARİH-10 LİSE

 
 

TRT EBA TV lise canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ




Son Güncelleme: 04.05.2021 00:00
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
LiseYayın AkışıSalıTrt Eba Tv
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yeri başvuru sonuçları açıklandı mı? Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri sorgulama
Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yeri başvuru sonuçları açıklandı mı? Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri sorgulama
Okullarda bayram tatili ne zaman başlayacak? 2021 Ramazan Bayramı 9 gün uzaktan eğitim olacak mı?
Okullarda bayram tatili ne zaman başlayacak? 2021 Ramazan Bayramı 9 gün uzaktan eğitim olacak mı?
ALES toksik olumluluk nedir, ne demek? ALES toksik olumluluk cevabı nedir?
ALES toksik olumluluk nedir, ne demek? ALES toksik olumluluk cevabı nedir?
KPSS DHBT sonuçları ne zaman açıklanacak?
KPSS DHBT sonuçları ne zaman açıklanacak?
2 Mayıs Pazar 2021 ALES soruları nasıldı, zor muydu kolay mıydı?
2 Mayıs Pazar 2021 ALES soruları nasıldı, zor muydu kolay mıydı?
ALES 2021 sınavına kaç kişi girdi?
ALES 2021 sınavına kaç kişi girdi?

Popüler Haberler

Kanal 7 4 Mayıs 2021 Salı günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?
4 Mayıs 2021 Salı Star TV yayın akışı: Dizi, film ve programları
TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 4 Mayıs 2021 Salı EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 4 Mayıs 2021 Salı EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 4 Mayıs 2021 Salı EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
5 Mayıs 2021 Çarşamba TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 5 Mayıs Çarşamba at yarışı programı
BBG 06 Alper kimdir, neden öldü?
Çukur finale kaç bölüm kaldı, final ne zaman?
CİMER şikayet kayıt ve şikayet durumu sorgulama nasıl yapılır? CİMER işlem sonucu sorgulama
Kredi kartı limit arttırma ve güncelleme için işlemler nelerdir?
İstenmeyen ve reklam sms iptali nasıl yapılır? 2021
Alkol Satışı yasak mı, yasak kalktı mı? Alkol atışı yasağında son durum ne, yasak devam ediyor mu?
Maraşlı dizisi Nuran kimdir? Nesrin Yılmaz kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Findeks notumu nasıl öğrenebilirim? 2021 Ücretsiz findeks sorgulama nasıl yapılır?
TV8 Kırmızı Oda dizisi tekrar bölümleri ve yeni bölümlerin yayınlanacağı gün ve saatler
Aboubakar son durumu ne? Galatasaray maçında Aboubakar oynayacak mı?
ATV Bozkır Aslanı Celaleddin dizisi ne zaman başlayacak?
Heyet Raporu Ücreti Ne Kadar? E-Devlet Sağlık Raporu Sorgulama Nasıl Yapılır?
Uygun faizli hayvancılık kredisi veren bankalar hangisidir? Mayıs 2021
Kredi yapılandırmak istiyorum sicilim bozuk diyenlere 2 bankadan müjde!
Konut ve çeyiz hesaplamalarında devlet desteği artıyor

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.