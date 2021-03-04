TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 4 Mart 2021 Perşembe EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

TRT EBA TV her hafta yayınladıkları derslerle öğrencilerin derslerinden eksik kalmamasını sağlıyor. EBA TV yayınlarını milyonlarca öğrenci takip ediyor.

Lise öğrencileri hangi dersin ne zaman olduğunu öğrenmek ve dersleri kaçırmamak için “EBA TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TRT EBA TV uygulaması 2020 yılında ne çok giriş yapılan site oldu. Öğrencileri TRT EBA TV günlük yayın akışlarını araştırarak dersleri takip ediyor. TRT EBA TV lise yayın akışında Salı günü dersler sabah 08:50’de EBA Spor eğitimiyle başlıyor. Sabah başlayan eğitimler 24 saat devam ediyor.

TRT EBA TV lise 4 Mart 2021 Perşembe yayın akışı

Açıklanmayan ders saatleri belirlendikçe siteye eklenecektir.

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