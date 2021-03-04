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TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 4 Mart 2021 Perşembe EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

Yazar kadromuzun en ince detaylarıyla okurlarımıza sunmak istediği TRT EBA TV lise canlı yayın akışı Perşembe EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler haberimize ilişkin tüm yeni ayrıntılar 04.03.2021 tarihli haberimizde yer alıyor. Hemen okuyun, hemen bilgilenin.

04 Mart 2021 Perşembe 00:01
TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 4 Mart 2021 Perşembe EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
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TRT EBA TV her hafta yayınladıkları derslerle öğrencilerin derslerinden eksik kalmamasını sağlıyor. EBA TV yayınlarını milyonlarca öğrenci takip ediyor.

Lise öğrencileri hangi dersin ne zaman olduğunu öğrenmek ve dersleri kaçırmamak için “EBA TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TRT EBA TV uygulaması 2020 yılında ne çok giriş yapılan site oldu. Öğrencileri TRT EBA TV günlük yayın akışlarını araştırarak dersleri takip ediyor. TRT EBA TV lise yayın akışında Salı günü dersler sabah 08:50’de EBA Spor eğitimiyle başlıyor. Sabah başlayan eğitimler 24 saat devam ediyor.

Açıklanmayan ders saatleri belirlendikçe siteye eklenecektir.

TRT EBA TV lise 4 Mart 2021 Perşembe yayın akışı

TRT EBA TV lise canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ

 



Son Güncelleme: 04.03.2021 00:01
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LisePerşembeYayın AkışıTrt Eba Tv
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