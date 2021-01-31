TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 31 Ocak 2021 Pazar EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

TRT EBA TV, her hafta ders yayınlarıyla öğrencilerin eğitimlerinin aksamamasını sağlıyor. EBA TV yayınlarını milyonlarca öğrenci takip ediyor.

Lise öğrencileri hangi derslerin ne zaman yayınlandığını öğrenmek ve kendi derslerini kaçırmamak için “EBA TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

EBA TV 2020 yılında ne çok aratılan ve kullanılan site oldu. Özellikle lise öğrencileri üniversitesi sınavında zorluk çekmemek için EBA TV derslerini takip ediyor. EBA TV lise yayın akışı içerisinde müfredata uygun derslerin yanı sıra üniversiteye hazırlanan öğrencilere önek soru ve testler aktarılıyor. EBA TV Pazar yayın akışı sabah 10:00’da Türk Dili ve Edebiyat dersi ile başlayıp 23:50'de Felsefe dersi ile günü bitirmektedir. EBA TV Pazar yayın akışı günün 24 saati aralıksız olarak devam ediyor.

TRT EBA TV lise 31 Ocak 2021 Pazar yayın akışı

10.00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-11 Sohbet ve Fıkranın Özellikleri

10.10 MATEMATİK-11 İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri-2

10.30 TARİH-11 Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914)/ Osmanlı Devleti'nin Siyasi Varlığına Yönelik Tehditler

10.40 FİZİK-11 İtme ve Çizgisel Momentum

10.50 FELSEFE-11 Skolastik Düşünce ve Moden Düşüncenin Temel Farkları- 15. Yüzyıl ve 17. Yüzyıl'da Öne Çıkan Konular ve Görüşler

11.00 COĞRAFYA-11 Türkiye’de Ormancılık ve Hayvancılık Faaliyetleri

11.10 KİMYA-11 Sıvı Çözeltiler ve Çözünürlük-3

11.20 İNGİLİZCE-11 Back to Past (Workbook)

11.30 BİYOLOJİ-11 Dolaşım Sistemi-2 (Kan Damarları)

11.40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-11 Allah İçin Samimiyet: İhlas

12.00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-12 Kelimede Anlam / Cumhuriyet Dönemi / Şiir Dinletisi

12.10 MATEMATİK-12 Analitik Düzlemde Dönüşümler-2

12.30 T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-12 Atatürkçülük ve Türk İnkılabı/Siyasi Alanda Meydana Gelen Gelişmeler

12.40 FİZİK-12 Su Dalgalarında Girişim Olayı

13.00 COĞRAFYA-12 Türkiye’nin Kültürel Mirası

13.10 KİMYA-12 Lewis Formülleri-2

13.20 İNGİLİZCE-12 YDT Soru Çözümleri (Part 10)

13.30 BİYOLOJİ-12 Hücresel Solunum (Oksijenli Solunum)

13.40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-12 Tasavvufi Düşüncenin Oluşumu

14.00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-12 Batı Edebiyatı Akımları

14.20 MATEMATİK-12 Logaritma-1

14.40 TARİH Sultan ve Osmanlı Merkez Teşkilatı

15.00 FİZİK-12 Tork ve Denge 2

15.20 COĞRAFYA-12 Türkiye’de Hayvancılık

15.30 KİMYA-12 Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler

16.00 BİYOLOJİ-12 Üriner Sistem

16.20 Geometri İki Kat Açı Formülleri

16.40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-12 Kur'an'da Bazı Kavramlar (Soru Çözümü)

16.50 FELSEFE-12 Birey ve Toplum-2

17.00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-11 (Tekrar) Sohbet ve Fıkranın Özellikleri 17.00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-11 (Tekrar) Sohbet ve Fıkranın Özellikleri

17.10 MATEMATİK-11 (Tekrar) İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri-2

17.30 TARİH-11 (Tekrar) Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914)/ Osmanlı Devleti'nin Siyasi Varlığına Yönelik Tehditler

17.40 FİZİK-11 (Tekrar) İtme ve Çizgisel Momentum

17.50 FELSEFE-11 (Tekrar) Skolastik Düşünce ve Moden Düşüncenin Temel Farkları- 15. Yüzyıl ve 17. Yüzyıl'da Öne Çıkan Konular ve Görüşler

18.00 COĞRAFYA-11 (Tekrar) Türkiye’de Ormancılık ve Hayvancılık Faaliyetleri

18.10 KİMYA-11 (Tekrar) Sıvı Çözeltiler ve Çözünürlük-3

18.20 İNGİLİZCE-11 (Tekrar) Back to Past (Workbook)

18.30 BİYOLOJİ-11 (Tekrar) Dolaşım Sistemi-2 (Kan Damarları)

18.40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-11 (Tekrar) Allah İçin Samimiyet: İhlas

19.00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-12 (Tekrar) Kelimede Anlam / Cumhuriyet Dönemi / Şiir Dinletisi

19.10 MATEMATİK-12 (Tekrar) Analitik Düzlemde Dönüşümler-2

19.30 T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-12 (Tekrar) Atatürkçülük ve Türk İnkılabı/Siyasi Alanda Meydana Gelen Gelişmeler

19.40 FİZİK-12 (Tekrar) Su Dalgalarında Girişim Olayı

20.00 COĞRAFYA-12 (Tekrar) Türkiye’nin Kültürel Mirası

20.10 KİMYA-12 (Tekrar) Lewis Formülleri-2

20.20 İNGİLİZCE-12 (Tekrar) YDT Soru Çözümleri (Part 10)

20.30 BİYOLOJİ-12 (Tekrar) Hücresel Solunum (Oksijenli Solunum)

20.40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-12 (Tekrar) Tasavvufi Düşüncenin Oluşumu

21.00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-12 (Tekrar) Batı Edebiyatı Akımları

21.20 MATEMATİK-12 (Tekrar) Logaritma-1

21.40 TARİH (Tekrar) Sultan ve Osmanlı Merkez Teşkilatı

22.00 FİZİK-12 (Tekrar) Tork ve Denge 2

22.20 COĞRAFYA-12 (Tekrar) Türkiye’de Hayvancılık

22.30 KİMYA-12 (Tekrar) Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler

23.00 BİYOLOJİ-12 (Tekrar) Üriner Sistem

23.20 Geometri (Tekrar) İki Kat Açı Formülleri

23.40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-12 (Tekrar) Kur'an'da Bazı Kavramlar (Soru Çözümü)

23.50 FELSEFE-12 (Tekrar) Birey ve Toplum-2

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