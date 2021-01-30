TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 30 Ocak 2021 Cumartesi EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

TRT EBA TV ders yayınlarıyla uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerin derslerden geri kalmamasını sağlıyor. EBA TV yayınları milyonlarca öğrenci tarafından takip ediliyor.
Lise öğrencileri kendi ders saatlerinin ne zaman olduğunu öğrenmek için “EBA TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.
TRT EBA TV lise yayın akışı içerisinde 9, 10, 11 ve 12.sınıfların dersleri yer alıyor. Müfredata göre derslerin yer aldığı yayınlarda üniversite sınavına hazırlanan lise son öğrencileri için sınava yönelik içeriklerde yer alıyor. TRT EBA TV Cumartesi lise yayın akışı sabah 09:50’de EBA Spor eğitimleriyle başlıyor. Sabah başlayan dersler 24 saat boyunca devam ediyor.
Eksik kalan ders saatleri açıklandıkça eklenecektir.
TRT EBA TV lise 30 Ocak 2021 Cumartesi yayın akışı
00.00 SAĞLIK HİZMETLERİ 10 (Tekrar) Hastanın Genel Durumundaki Değişiklikler
00.30 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ-10 (Tekrar) İşletim Sistemi Kurulumu
10.00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-9 Edat, Bağlaç ve Ünlemler
10.10 MATEMATİK-9 Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 1-2
10.30 TARİH-9 Kanunlar Gelişiyor
10.40 FİZİK-9 Serbest Cisim Diyagramı / Ünite Değerlendirme
11.00 COĞRAFYA-9 Atmosferin Katmanları ve Özellikleri ile Hava Olaylarının İlişkisi
11.10 KİMYA-9 Güçlü Etkileşimler IV - Kovalent Bağlı Bileşiklerin Adlandırılması
11.20 İNGİLİZCE-9 Revision (The First Term)
11.30 BİYOLOJİ-9 Sitoplazma ve Organeller-2
11.40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-9 İslam’da İbadet Yükümlülüğü, Mükellef ve Ef’al-i Mükellefin, Farz, Vacip, Sünnet
12.00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-10 Türk Halk Edebiyatından Bir Efsane Öneği 1 - 2
12.10 MATEMATİK-10 Polinomların Çarpanlara Ayrılması 3 - 4
12.30 TARİH-10 Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi
12.40 FİZİK-10 Basınç ve Kaldırma Kuvveti
12.50 FELSEFE-10 Bilginin Değeri ve Güvenilirliği
13.00 COĞRAFYA-10 Türkiye’de Topraklar
13.10 KİMYA-10 Homojen ve Heterojen Karışımlar IV
13.20 İNGİLİZCE-10 Revision (The First Term)
13.30 BİYOLOJİ-10 Eşeye Bağlı Kalıtım-I
13.40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-10 Edebiyat, Musiki, Hat
14.00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-12 Fiilimsiler
14.20 MATEMATİK-12 Ondalık Sayılar ve Devirli Ondalık Sayılar
14.40 TARİH Klasik Çağda Osmanlı Toplum Düzeni
15.00 FİZİK-12 Elektrostatik
15.20 COĞRAFYA-12 İklim Tipleri
15.30 KİMYA-12 Gazlar, Hâl Değişim Grafikleri ve Plazmalar
16.00 BİYOLOJİ-12 Sınıflandırmanın Önemi ve Ölçütleri
16.20 Geometri/Problemler Üçgenlerin Yardımcı Elemanları-2
16.50 FELSEFE-12 Felsefi Akıl Yürütme Becerileri
17.00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-9 (Tekrar) Edat, Bağlaç ve Ünlemler
17.10 MATEMATİK-9 (Tekrar) Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 1-2
17.30 TARİH-9 (Tekrar) Kanunlar Gelişiyor
17.40 FİZİK-9 (Tekrar) Serbest Cisim Diyagramı / Ünite Değerlendirme
18.00 COĞRAFYA-9 (Tekrar) Atmosferin Katmanları ve Özellikleri ile Hava Olaylarının İlişkisi
18.10 KİMYA-9 (Tekrar) Güçlü Etkileşimler IV - Kovalent Bağlı Bileşiklerin Adlandırılması
18.20 İNGİLİZCE-9 (Tekrar) Revision (The First Term)
18.40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-9 (Tekrar) İslam’da İbadet Yükümlülüğü, Mükellef ve Ef’al-i Mükellefin, Farz, Vacip, Sünnet
19.00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-10 (Tekrar) Türk Halk Edebiyatından Bir Efsane Öneği 1 - 2
19.10 MATEMATİK-10 (Tekrar) Polinomların Çarpanlara Ayrılması 3 - 4
19.30 TARİH-10 (Tekrar) Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi
19.40 FİZİK-10 (Tekrar) Basınç ve Kaldırma Kuvveti
19.50 FELSEFE-10 (Tekrar) Bilginin Değeri ve Güvenilirliği
20.00 COĞRAFYA-10 (Tekrar) Türkiye’de Topraklar
20.10 KİMYA-10 (Tekrar) Homojen ve Heterojen Karışımlar IV
20.20 İNGİLİZCE-10 (Tekrar) Revision (The First Term)
20.30 BİYOLOJİ-10 (Tekrar) Eşeye Bağlı Kalıtım-I
20.40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-10 (Tekrar) Edebiyat, Musiki, Hat
21.00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-12 (Tekrar) Fiilimsiler
21.20 MATEMATİK-12 (Tekrar) Ondalık Sayılar ve Devirli Ondalık Sayılar
21.40 TARİH (Tekrar) Klasik Çağda Osmanlı Toplum Düzeni
22.00 FİZİK-12 (Tekrar) Elektrostatik
22.20 COĞRAFYA-12 (Tekrar) İklim Tipleri
22.30 KİMYA-12 (Tekrar) Gazlar, Hâl Değişim Grafikleri ve Plazmalar
23.00 BİYOLOJİ-12 (Tekrar) Sınıflandırmanın Önemi ve Ölçütleri
23.20 Geometri/Problemler (Tekrar) Üçgenlerin Yardımcı Elemanları-2
23.40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-12 (Tekrar) Allah İnsan İlişkisi-6
23.50 FELSEFE-12 (Tekrar) Felsefi Akıl Yürütme Becerileri
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