TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 30 Ocak 2021 Cumartesi EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

TRT EBA TV ders yayınlarıyla uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerin derslerden geri kalmamasını sağlıyor. EBA TV yayınları milyonlarca öğrenci tarafından takip ediliyor.

Lise öğrencileri kendi ders saatlerinin ne zaman olduğunu öğrenmek için “EBA TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TRT EBA TV lise yayın akışı içerisinde 9, 10, 11 ve 12.sınıfların dersleri yer alıyor. Müfredata göre derslerin yer aldığı yayınlarda üniversite sınavına hazırlanan lise son öğrencileri için sınava yönelik içeriklerde yer alıyor. TRT EBA TV Cumartesi lise yayın akışı sabah 09:50’de EBA Spor eğitimleriyle başlıyor. Sabah başlayan dersler 24 saat boyunca devam ediyor.

Eksik kalan ders saatleri açıklandıkça eklenecektir.

TRT EBA TV lise 30 Ocak 2021 Cumartesi yayın akışı

00.00 SAĞLIK HİZMETLERİ 10 (Tekrar) Hastanın Genel Durumundaki Değişiklikler

00.30 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ-10 (Tekrar) İşletim Sistemi Kurulumu

10.00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-9 Edat, Bağlaç ve Ünlemler

10.10 MATEMATİK-9 Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 1-2

10.30 TARİH-9 Kanunlar Gelişiyor

10.40 FİZİK-9 Serbest Cisim Diyagramı / Ünite Değerlendirme

11.00 COĞRAFYA-9 Atmosferin Katmanları ve Özellikleri ile Hava Olaylarının İlişkisi

11.10 KİMYA-9 Güçlü Etkileşimler IV - Kovalent Bağlı Bileşiklerin Adlandırılması

11.20 İNGİLİZCE-9 Revision (The First Term)

11.30 BİYOLOJİ-9 Sitoplazma ve Organeller-2

11.40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-9 İslam’da İbadet Yükümlülüğü, Mükellef ve Ef’al-i Mükellefin, Farz, Vacip, Sünnet

12.00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-10 Türk Halk Edebiyatından Bir Efsane Öneği 1 - 2

12.10 MATEMATİK-10 Polinomların Çarpanlara Ayrılması 3 - 4

12.30 TARİH-10 Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi

12.40 FİZİK-10 Basınç ve Kaldırma Kuvveti

12.50 FELSEFE-10 Bilginin Değeri ve Güvenilirliği

13.00 COĞRAFYA-10 Türkiye’de Topraklar

13.10 KİMYA-10 Homojen ve Heterojen Karışımlar IV

13.20 İNGİLİZCE-10 Revision (The First Term)

13.30 BİYOLOJİ-10 Eşeye Bağlı Kalıtım-I

13.40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-10 Edebiyat, Musiki, Hat

14.00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-12 Fiilimsiler

14.20 MATEMATİK-12 Ondalık Sayılar ve Devirli Ondalık Sayılar

14.40 TARİH Klasik Çağda Osmanlı Toplum Düzeni

15.00 FİZİK-12 Elektrostatik

15.20 COĞRAFYA-12 İklim Tipleri

15.30 KİMYA-12 Gazlar, Hâl Değişim Grafikleri ve Plazmalar

16.00 BİYOLOJİ-12 Sınıflandırmanın Önemi ve Ölçütleri

16.20 Geometri/Problemler Üçgenlerin Yardımcı Elemanları-2



16.40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-12 Allah İnsan İlişkisi-616.50 FELSEFE-12 Felsefi Akıl Yürütme Becerileri17.00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-9 (Tekrar) Edat, Bağlaç ve Ünlemler17.10 MATEMATİK-9 (Tekrar) Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 1-217.30 TARİH-9 (Tekrar) Kanunlar Gelişiyor17.40 FİZİK-9 (Tekrar) Serbest Cisim Diyagramı / Ünite Değerlendirme18.00 COĞRAFYA-9 (Tekrar) Atmosferin Katmanları ve Özellikleri ile Hava Olaylarının İlişkisi18.10 KİMYA-9 (Tekrar) Güçlü Etkileşimler IV - Kovalent Bağlı Bileşiklerin Adlandırılması18.20 İNGİLİZCE-9 (Tekrar) Revision (The First Term)18.40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-9 (Tekrar) İslam’da İbadet Yükümlülüğü, Mükellef ve Ef’al-i Mükellefin, Farz, Vacip, Sünnet19.00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-10 (Tekrar) Türk Halk Edebiyatından Bir Efsane Öneği 1 - 219.10 MATEMATİK-10 (Tekrar) Polinomların Çarpanlara Ayrılması 3 - 419.30 TARİH-10 (Tekrar) Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi19.40 FİZİK-10 (Tekrar) Basınç ve Kaldırma Kuvveti19.50 FELSEFE-10 (Tekrar) Bilginin Değeri ve Güvenilirliği20.00 COĞRAFYA-10 (Tekrar) Türkiye’de Topraklar20.10 KİMYA-10 (Tekrar) Homojen ve Heterojen Karışımlar IV20.20 İNGİLİZCE-10 (Tekrar) Revision (The First Term)20.30 BİYOLOJİ-10 (Tekrar) Eşeye Bağlı Kalıtım-I20.40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-10 (Tekrar) Edebiyat, Musiki, Hat21.00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-12 (Tekrar) Fiilimsiler21.20 MATEMATİK-12 (Tekrar) Ondalık Sayılar ve Devirli Ondalık Sayılar21.40 TARİH (Tekrar) Klasik Çağda Osmanlı Toplum Düzeni22.00 FİZİK-12 (Tekrar) Elektrostatik22.20 COĞRAFYA-12 (Tekrar) İklim Tipleri22.30 KİMYA-12 (Tekrar) Gazlar, Hâl Değişim Grafikleri ve Plazmalar23.00 BİYOLOJİ-12 (Tekrar) Sınıflandırmanın Önemi ve Ölçütleri23.20 Geometri/Problemler (Tekrar) Üçgenlerin Yardımcı Elemanları-223.40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-12 (Tekrar) Allah İnsan İlişkisi-623.50 FELSEFE-12 (Tekrar) Felsefi Akıl Yürütme Becerileri

TRT EBA TV lise canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ