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TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 30 Ocak 2021 Cumartesi EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

Haber bülteninde yer almaya başladığı andan itibaren birçok kişide merak uyandıran TRT EBA TV lise canlı yayın akışı Cumartesi EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler haberi ile ilgili en yeni detaylar 30 Ocak 2021 tarihli haberimizde yer alıyor. Hemen haberimizi okuyarak siz de gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

30 Ocak 2021 Cumartesi 00:01
TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 30 Ocak 2021 Cumartesi EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
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TRT EBA TV ders yayınlarıyla uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerin derslerden geri kalmamasını sağlıyor. EBA TV yayınları milyonlarca öğrenci tarafından takip ediliyor.

Lise öğrencileri kendi ders saatlerinin ne zaman olduğunu öğrenmek için “EBA TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TRT EBA TV lise yayın akışı içerisinde 9, 10, 11 ve 12.sınıfların dersleri yer alıyor. Müfredata göre derslerin yer aldığı yayınlarda üniversite sınavına hazırlanan lise son öğrencileri için sınava yönelik içeriklerde yer alıyor. TRT EBA TV Cumartesi lise yayın akışı sabah 09:50’de EBA Spor eğitimleriyle başlıyor. Sabah başlayan dersler 24 saat boyunca devam ediyor.

Eksik kalan ders saatleri açıklandıkça eklenecektir.

TRT EBA TV lise 30 Ocak 2021 Cumartesi yayın akışı

00.00    SAĞLIK HİZMETLERİ 10 (Tekrar)    Hastanın Genel Durumundaki Değişiklikler        
00.30    BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ-10 (Tekrar)    İşletim Sistemi Kurulumu        
10.00    TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-9    Edat, Bağlaç ve Ünlemler        
10.10    MATEMATİK-9    Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 1-2        
10.30    TARİH-9    Kanunlar Gelişiyor        
10.40    FİZİK-9    Serbest Cisim Diyagramı / Ünite Değerlendirme        
11.00    COĞRAFYA-9    Atmosferin Katmanları ve Özellikleri ile Hava Olaylarının İlişkisi        
11.10    KİMYA-9    Güçlü Etkileşimler IV - Kovalent Bağlı Bileşiklerin Adlandırılması        
11.20    İNGİLİZCE-9    Revision (The First Term)        
11.30    BİYOLOJİ-9    Sitoplazma ve Organeller-2        
11.40    DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-9    İslam’da İbadet Yükümlülüğü, Mükellef ve Ef’al-i Mükellefin, Farz, Vacip, Sünnet        
12.00    TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-10    Türk Halk Edebiyatından Bir Efsane Öneği 1 - 2        
12.10    MATEMATİK-10    Polinomların Çarpanlara Ayrılması 3 - 4        
12.30    TARİH-10    Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi        
12.40    FİZİK-10    Basınç ve Kaldırma Kuvveti        
12.50    FELSEFE-10    Bilginin Değeri ve Güvenilirliği        
13.00    COĞRAFYA-10    Türkiye’de Topraklar        
13.10    KİMYA-10    Homojen ve Heterojen Karışımlar IV        
13.20    İNGİLİZCE-10    Revision (The First Term)        
13.30    BİYOLOJİ-10    Eşeye Bağlı Kalıtım-I        
13.40    DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-10    Edebiyat, Musiki, Hat        
14.00    TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-12    Fiilimsiler        
14.20    MATEMATİK-12    Ondalık Sayılar ve Devirli Ondalık Sayılar        
14.40    TARİH    Klasik Çağda Osmanlı Toplum Düzeni        
15.00    FİZİK-12    Elektrostatik        
15.20    COĞRAFYA-12    İklim Tipleri        
15.30    KİMYA-12    Gazlar, Hâl Değişim Grafikleri ve Plazmalar        
16.00    BİYOLOJİ-12    Sınıflandırmanın Önemi ve Ölçütleri        
16.20    Geometri/Problemler    Üçgenlerin Yardımcı Elemanları-2        

16.40    DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-12    Allah İnsan İlişkisi-6        
16.50    FELSEFE-12    Felsefi Akıl Yürütme Becerileri        
17.00    TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-9 (Tekrar)    Edat, Bağlaç ve Ünlemler        
17.10    MATEMATİK-9 (Tekrar)    Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 1-2        
17.30    TARİH-9 (Tekrar)    Kanunlar Gelişiyor        
17.40    FİZİK-9 (Tekrar)    Serbest Cisim Diyagramı / Ünite Değerlendirme        
18.00    COĞRAFYA-9 (Tekrar)    Atmosferin Katmanları ve Özellikleri ile Hava Olaylarının İlişkisi        
18.10    KİMYA-9 (Tekrar)    Güçlü Etkileşimler IV - Kovalent Bağlı Bileşiklerin Adlandırılması        
18.20    İNGİLİZCE-9 (Tekrar)    Revision (The First Term)        
18.40    DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-9 (Tekrar)    İslam’da İbadet Yükümlülüğü, Mükellef ve Ef’al-i Mükellefin, Farz, Vacip, Sünnet        
19.00    TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-10 (Tekrar)    Türk Halk Edebiyatından Bir Efsane Öneği 1 - 2        
19.10    MATEMATİK-10 (Tekrar)    Polinomların Çarpanlara Ayrılması 3 - 4        
19.30    TARİH-10 (Tekrar)    Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi        
19.40    FİZİK-10 (Tekrar)    Basınç ve Kaldırma Kuvveti        
19.50    FELSEFE-10 (Tekrar)    Bilginin Değeri ve Güvenilirliği        
20.00    COĞRAFYA-10 (Tekrar)    Türkiye’de Topraklar        
20.10    KİMYA-10 (Tekrar)    Homojen ve Heterojen Karışımlar IV        
20.20    İNGİLİZCE-10 (Tekrar)    Revision (The First Term)        
20.30    BİYOLOJİ-10 (Tekrar)    Eşeye Bağlı Kalıtım-I        
20.40    DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-10 (Tekrar)    Edebiyat, Musiki, Hat        
21.00    TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-12 (Tekrar)    Fiilimsiler        
21.20    MATEMATİK-12 (Tekrar)    Ondalık Sayılar ve Devirli Ondalık Sayılar        
21.40    TARİH (Tekrar)    Klasik Çağda Osmanlı Toplum Düzeni        
22.00    FİZİK-12 (Tekrar)    Elektrostatik        
22.20    COĞRAFYA-12 (Tekrar)    İklim Tipleri        
22.30    KİMYA-12 (Tekrar)    Gazlar, Hâl Değişim Grafikleri ve Plazmalar        
23.00    BİYOLOJİ-12 (Tekrar)    Sınıflandırmanın Önemi ve Ölçütleri        
23.20    Geometri/Problemler (Tekrar)    Üçgenlerin Yardımcı Elemanları-2        
23.40    DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-12 (Tekrar)    Allah İnsan İlişkisi-6        
23.50    FELSEFE-12 (Tekrar)    Felsefi Akıl Yürütme Becerileri

TRT EBA TV lise canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ



Son Güncelleme: 30.01.2021 00:01
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Anahtar Kelimeler:
Yayın AkışıLiseCumartesiTrt Eba Tv
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