TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 3 Şubat 2021 Çarşamba EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

TRT EBA TV üzerinden her hafta ders yayınlarını öğrencilerle buluşturuyor. EBA TV ders yayınları milyonlarca öğrenci tarafından takip ediliyor.

öğrencileri derslerinden geri kalmamak için EBA TV’de bugün ne var sorusunu araştırıyor.

TRT EBA TV lise yayın akışı içerisinde müfredatta yer alan derslerin yanı sıra üniversite sınavına hazırlanan lise son sınıf öğrencileri için hazırlanan sınava hazırlık dersleri de yer alıyor. TRT EBA Salı yayın akışında Tarih, Fizik, İnkılap, dersleri yanı sıra ders yayınlarını 24 saat sürdürüyor.

TRT EBA TV lise 31 Ocak Pazar yayın akışı

13:40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-12 LİSE 13:50 TENEFÜS 14:20 MATEMATİK AYT HAZIRLIK 14:40 TARİH AYT HAZIRLIK 14:50 TENEFÜS 15:00 FİZİK AYT HAZIRLIK 15:20 COĞRAFYA AYT HAZIRLIK 15:40 KİMYA AYT HAZIRLIK 15:50 TENEFÜS 16:00 BİYOLOJİ AYT HAZIRLIK 16:20 GEOMETRİ AYT HAZIRLIK 16:40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ AYT HAZIRLIK 16:50 FELSEFE AYT HAZIRLIK 17:00 TASARIM BECERİ ATÖLYELERİ LİSE 17:30 TASARIM BECERİ ATÖLYELERİ LİSE 18:00 TASARIM BECERİ ATÖLYELERİ LİSE 18:30 TASARIM BECERİ ATÖLYELERİ LİSE 19:00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-11 LİSE 19:10 MATEMATİK-11 LİSE 19:30 TARİH-11 LİSE 19:40 FİZİK-11 LİSE 19:50 FELSEFE-11 LİSE 20:00 COĞRAFYA-11 LİSE 20:10 KİMYA-11 LİSE 20:20 İNGİLİZCE-11 LİSE 20:30 BİYOLOJİ-11 LİSE 20:40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-11 LİSE 20:50 TENEFÜS 21:00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-12 LİSE 21:10 MATEMATİK-12 LİSE 21:30 T.C. İNKİLAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-12 LİSE 21:40 FİZİK-12 LİSE 22:00 COĞRAFYA-12 LİSE 22:10 KİMYA-12 LİSE 22:20 İNGİLİZCE-12 LİSE 22:30 BİYOLOJİ-12 LİSE 22:40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-12 LİSE 22:50 TENEFÜS 23:00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI AYT HAZIRLIK 23:20 MATEMATİK AYT HAZIRLIK 23:40 TARİH AYT HAZIRLIK 23:50 TENEFÜS

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