TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 3 Şubat 2021 Çarşamba EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

TRT EBA TV üzerinden her hafta ders yayınlarını öğrencilerle buluşturuyor. EBA TV ders yayınları milyonlarca öğrenci tarafından takip ediliyor.
TRT EBA TV lise yayın akışı içerisinde müfredatta yer alan derslerin yanı sıra üniversite sınavına hazırlanan lise son sınıf öğrencileri için hazırlanan sınava hazırlık dersleri de yer alıyor. TRT EBA Salı yayın akışında Tarih, Fizik, İnkılap, dersleri yanı sıra ders yayınlarını 24 saat sürdürüyor.
TRT EBA TV lise 31 Ocak Pazar yayın akışı
13:40DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-12 LİSE
13:50TENEFÜS
14:20MATEMATİK AYT HAZIRLIK
14:40TARİH AYT HAZIRLIK
14:50TENEFÜS
15:00FİZİK AYT HAZIRLIK
15:20COĞRAFYA AYT HAZIRLIK
15:40KİMYA AYT HAZIRLIK
15:50TENEFÜS
16:00BİYOLOJİ AYT HAZIRLIK
16:20GEOMETRİ AYT HAZIRLIK
16:40DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ AYT HAZIRLIK
16:50FELSEFE AYT HAZIRLIK
17:00TASARIM BECERİ ATÖLYELERİ LİSE
17:30TASARIM BECERİ ATÖLYELERİ LİSE
18:00TASARIM BECERİ ATÖLYELERİ LİSE
18:30TASARIM BECERİ ATÖLYELERİ LİSE
19:00TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-11 LİSE
19:10MATEMATİK-11 LİSE
19:30TARİH-11 LİSE
19:40FİZİK-11 LİSE
19:50FELSEFE-11 LİSE
20:00COĞRAFYA-11 LİSE
20:10KİMYA-11 LİSE
20:20İNGİLİZCE-11 LİSE
20:30BİYOLOJİ-11 LİSE
20:40DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-11 LİSE
20:50TENEFÜS
21:00TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-12 LİSE
21:10MATEMATİK-12 LİSE
21:30T.C. İNKİLAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-12 LİSE
21:40FİZİK-12 LİSE
22:00COĞRAFYA-12 LİSE
22:10KİMYA-12 LİSE
22:20İNGİLİZCE-12 LİSE
22:30BİYOLOJİ-12 LİSE
22:40DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-12 LİSE
22:50TENEFÜS
23:00TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI AYT HAZIRLIK
23:20MATEMATİK AYT HAZIRLIK
23:40TARİH AYT HAZIRLIK
23:50TENEFÜS
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Son Güncelleme: 03.02.2021 00:00