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TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 3 Şubat 2021 Çarşamba EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

TRT EBA TV lise canlı yayın akışı Çarşamba EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler haberi gündeme geldiği günden bu yana ilk sıralarda kendisine yer edinirken, habere dair en yeni ayrıntıları 3 Şubat 2021 Çarşamba tarihli haberimizde kaleme aldık. Siz de hemen sıcak gelişmelere yer verdiğimiz haberi okuyabilirsiniz.

03 Şubat 2021 Çarşamba 00:00
TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 3 Şubat 2021 Çarşamba EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
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TRT EBA TV üzerinden her hafta ders yayınlarını öğrencilerle buluşturuyor. EBA TV ders yayınları milyonlarca öğrenci tarafından takip ediliyor.

Lise öğrencileri derslerinden geri kalmamak için EBA TV’de bugün ne var sorusunu araştırıyor.

TRT EBA TV lise yayın akışı içerisinde müfredatta yer alan derslerin yanı sıra üniversite sınavına hazırlanan lise son sınıf öğrencileri için hazırlanan sınava hazırlık dersleri de yer alıyor. TRT EBA Salı yayın akışında Tarih, Fizik, İnkılap, dersleri yanı sıra ders yayınlarını 24 saat sürdürüyor.

TRT EBA TV lise 31 Ocak Pazar yayın akışı

13:40

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-12 LİSE

13:50

TENEFÜS

14:20

MATEMATİK AYT HAZIRLIK

14:40

TARİH AYT HAZIRLIK

14:50

TENEFÜS

15:00

FİZİK AYT HAZIRLIK

15:20

COĞRAFYA AYT HAZIRLIK

15:40

KİMYA AYT HAZIRLIK

15:50

TENEFÜS

16:00

BİYOLOJİ AYT HAZIRLIK

16:20

GEOMETRİ AYT HAZIRLIK

16:40

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ AYT HAZIRLIK

16:50

FELSEFE AYT HAZIRLIK

17:00

TASARIM BECERİ ATÖLYELERİ LİSE

17:30

TASARIM BECERİ ATÖLYELERİ LİSE

18:00

TASARIM BECERİ ATÖLYELERİ LİSE

18:30

TASARIM BECERİ ATÖLYELERİ LİSE

19:00

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-11 LİSE

19:10

MATEMATİK-11 LİSE

19:30

TARİH-11 LİSE

19:40

FİZİK-11 LİSE

19:50

FELSEFE-11 LİSE

20:00

COĞRAFYA-11 LİSE

20:10

KİMYA-11 LİSE

20:20

İNGİLİZCE-11 LİSE

20:30

BİYOLOJİ-11 LİSE

20:40

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-11 LİSE

20:50

TENEFÜS

21:00

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-12 LİSE

21:10

MATEMATİK-12 LİSE

21:30

T.C. İNKİLAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-12 LİSE

21:40

FİZİK-12 LİSE

22:00

COĞRAFYA-12 LİSE

22:10

KİMYA-12 LİSE

22:20

İNGİLİZCE-12 LİSE

22:30

BİYOLOJİ-12 LİSE

22:40

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-12 LİSE

22:50

TENEFÜS

23:00

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI AYT HAZIRLIK

23:20

MATEMATİK AYT HAZIRLIK

23:40

TARİH AYT HAZIRLIK

23:50

TENEFÜS

TRT EBA TV lise canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ



Son Güncelleme: 03.02.2021 00:00
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Anahtar Kelimeler:
Yayın AkışıçarşambaLiseTrt Eba Tv
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