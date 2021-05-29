TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 29 Mayıs 2021 Cumartesi EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

TRT EBA TV ders yayınlarıyla uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerin derslerden geri kalmamasını sağlıyor. EBA TV yayınları milyonlarca öğrenci tarafından takip ediliyor.

Lise öğrencileri kendi ders saatlerinin ne zaman olduğunu öğrenmek için “EBA TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TRT EBA TV lise yayın akışı içerisinde 9, 10, 11 ve 12.sınıfların dersleri yer alıyor. Müfredata göre derslerin yer aldığı yayınlarda üniversite sınavına hazırlanan lise son öğrencileri için sınava yönelik içeriklerde yer alıyor. TRT EBA TV Cumartesi lise yayın akışı sabah 09:50’de EBA Spor eğitimleriyle başlıyor. Sabah başlayan dersler 24 saat boyunca devam ediyor.

Eksik kalan ders saatleri açıklandıkça eklenecektir.

TRT EBA TV lise 22 Mayıs Pazar yayın akışı

10:00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-9 LİSE 10:10 MATEMATİK-9 LİSE 10:30 TARİH-9 LİSE 10:40 FİZİK-9 LİSE 10:50 TENEFÜS 11:00 COĞRAFYA-9 LİSE 11:10 KİMYA-9 LİSE 11:20 İNGİLİZCE-9 LİSE 11:30 BİYOLOJİ-9 LİSE 11:40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-9 LİSE 11:50 TENEFÜS 12:00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-10 LİSE 12:10 MATEMATİK-10 LİSE 12:30 TARİH-10 LİSE 12:40 FİZİK-10 LİSE 12:50 FELSEFE-10 LİSE 13:00 COĞRAFYA-10 LİSE 13:10 KİMYA-10 LİSE 13:20 İNGİLİZCE-10 LİSE 13:30 BİYOLOJİ-10 LİSE 13:40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-10 LİSE 13:50 TENEFÜS 14:00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TYT HAZIRLIK 14:20 MATEMATİK TYT HAZIRLIK 14:40 TARİH TYT HAZIRLIK 14:50 TENEFÜS 15:00 FİZİK TYT HAZIRLIK 15:20 COĞRAFYA TYT HAZIRLIK 15:30 KİMYA TYT HAZIRLIK 15:50 TENEFÜS 16:00 BİYOLOJİ TYT HAZIRLIK 16:20 GEOMETRİ / PROBLEMLER TYT HAZIRLIK 16:40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ TYT HAZIRLIK 16:50 FELSEFE TYT HAZIRLIK 17:00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-9 LİSE 17:10 MATEMATİK-9 LİSE 17:30 TARİH-9 LİSE 17:40 FİZİK-9 LİSE 18:00 COĞRAFYA-9 LİSE 18:10 KİMYA-9 LİSE 18:20 İNGİLİZCE-9 LİSE 18:30 BİYOLOJİ-9 LİSE 18:40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-9 LİSE 18:50 TENEFÜS 19:00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-10 LİSE 19:10 MATEMATİK-10 LİSE 19:30 TARİH-10 LİSE 19:40 FİZİK-10 LİSE 19:50 FELSEFE-10 LİSE 20:00 COĞRAFYA-10 LİSE 20:10 KİMYA-10 LİSE 20:20 İNGİLİZCE-10 LİSE 20:30 BİYOLOJİ-10 LİSE 20:40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-10 LİSE 20:40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-10 LİSE 20:50 TENEFÜS 21:00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TYT HAZIRLIK 21:20 MATEMATİK TYT HAZIRLIK 21:40 TARİH TYT HAZIRLIK 22:00 FİZİK TYT HAZIRLIK 22:20 COĞRAFYA TYT HAZIRLIK 22:30 KİMYA TYT HAZIRLIK 22:50 TENEFÜS 23:00 BİYOLOJİ TYT HAZIRLIK 23:20 GEOMETRİ / PROBLEMLER TYT HAZIRLIK 23:40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ TYT HAZIRLIK 23:50 FELSEFE TYT HAZIRLIK 00:00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-9 LİSE 00:10 MATEMATİK-9 LİSE 00:30 TARİH-9 LİSE 00:40 FİZİK-9 LİSE 01:00 COĞRAFYA-9 LİSE 01:10 KİMYA-9 LİSE 01:20 İNGİLİZCE-9 LİSE 01:30 BİYOLOJİ-9 LİSE 01:40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-9 LİSE 01:50 TENEFÜS 02:00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-10 LİSE 02:10 MATEMATİK-10 LİSE 02:30 TARİH-10 LİSE 02:40 FİZİK-10 LİSE 02:50 FELSEFE-10 LİSE 03:00 COĞRAFYA-10 LİSE 03:10 KİMYA-10 LİSE 03:20 İNGİLİZCE-10 LİSE 03:30 BİYOLOJİ-10 LİSE 03:40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-10 LİSE 04:00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TYT HAZIRLIK 04:20 MATEMATİK TYT HAZIRLIK 04:40 TARİH TYT HAZIRLIK 05:00 FİZİK TYT HAZIRLIK 05:20 COĞRAFYA TYT HAZIRLIK 05:30 KİMYA TYT HAZIRLIK 06:00 BİYOLOJİ TYT HAZIRLIK 06:20 GEOMETRİ / PROBLEMLER TYT HAZIRLIK 06:40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ TYT HAZIRLIK 06:50 FELSEFE TYT HAZIRLIK 07:00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-9 LİSE 07:10 MATEMATİK-9 LİSE 07:30 TARİH-9 LİSE 07:40 FİZİK-9 LİSE 07:50 TENEFÜS 08:00 COĞRAFYA-9 LİSE 08:10 KİMYA-9 LİSE 08:20 İNGİLİZCE-9 LİSE 08:30 BİYOLOJİ-9 LİSE 08:40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-9 LİSE 08:50 TENEFÜS 09:00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-10 LİSE 09:10 MATEMATİK-10 LİSE 09:30 TARİH-10 LİSE

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