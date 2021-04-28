TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 28 Nisan 2021 Çarşamba EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

TRT EBA TV üzerinden her hafta ders yayınlarını öğrencilerle buluşturuyor. EBA TV ders yayınları milyonlarca öğrenci tarafından takip ediliyor.

Lise öğrencileri derslerinden geri kalmamak için EBA TV’de bugün ne var sorusunu araştırıyor.

TRT EBA TV lise yayın akışı içerisinde müfredatta yer alan derslerin yanı sıra üniversite sınavına hazırlanan lise son sınıf öğrencileri için hazırlanan sınava hazırlık dersleri de yer alıyor. TRT EBA Pazartesi yayın akışında Tarih, Fizik, İnkılap, dersleri yanı sıra ders yayınlarını 24 saat sürdürüyor.

TRT EBA TV lise 15 Şubat Pazartesi yayın akışı

4:30TEMEL DİNİ BİLGİLER-9 LİSE 15:00ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ-9 TRT EBA Lise 15:30 MUHASEBE VE FİNANSMAN-9 16:00MAKİNE TEKNOLOJİLERİ-9 16:30TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-9 LİSE 17:00MATEMATİK-9 LİSE 17:30TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-10 LİSE 18:00MATEMATİK-10 LİSE 18:00MATEMATİK-10 LİSE 18:30TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-11 LİSE 19:00MATEMATİK-11 LİSE 19:30TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-12 LİSE 20:00MATEMATİK-12 LİSE 20:30YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE LİSE 21:00KUR'AN-I KERİM LİSE 21:30ARAPÇA-9 LİSE 22:00TEMEL DİNİ BİLGİLER-9 LİSE 22:30ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ-9 23:00MUHASEBE VE FİNANSMAN-9 23:30MAKİNE TEKNOLOJİLERİ-9

TRT EBA TV lise canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ