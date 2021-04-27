TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 27 Nisan 2021 Salı EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

TRT EBA TV, her hafta ders yayınlarıyla öğrencilerin eğitimlerinden geri kalmamasını sağlıyor. EBA TV yayınları milyonlarca öğrenci tarafından takip ediliyor.

Lise öğrencileri ve kendi derslerinin hangi saatlerde olduğunu ve hangi derslerin işleneceğini öğrenmek için “EBA TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

EBA TV 2020 yılında intenette en çok aratılan site olma başarısını gösterdi. TRT EBA TV günlük yayınlarıyla uzaktan eğitim sürecinde okuldan uzak kalan öğrencilerin derslerinden geri kalmamasını sağlıyor. TRT EBA TV lise yayın akışında müfredat derslerinin yanı sıra üniversiteye hazırlanan öğrencilere etütlerde yapılıyor. EBA TV Salı yayı akışı sabah 08:50’de EBA Spor eğitimiyle başlarken 24 saat boyunca devam ediyor.

TRT EBA TV lise 21 Nisan Çarşamba yayın akışı

08:50 EBA SPOR 09:00 COĞRAFYA-9 LİSE 09:30 KİMYA-9 LİSE 10:00 COĞRAFYA-10 LİSE 10:30 KİMYA-10 LİSE 11:00 COĞRAFYA-11 LİSE 11:30 KİMYA-11 LİSE 12:00 COĞRAFYA-12 LİSE 12:30 KİMYA-12 LİSE 13:00 TBA KUŞAĞI 13:30 AKAİD-11 LİSE 14:00 TEFSİR-11 LİSE 14:30 HİTABET VE MESLEKİ UYGULAMA-11 LİSE 15:00 ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOJİLERİ-9 15:30 ÇOCUK GELİŞİMİ EĞİTİMİ-9 16:00 MUHASEBE VE FİNANSMAN-9 16:30 TARİH-9 LİSE 17:00 FİZİK-9 LİSE 17:30 TARİH-10 LİSE 18:00 FİZİK-10 LİSE 18:30 TARİH-11 LİSE 19:00 FİZİK-11 LİSE 19:30 T.C. İNKİLAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-12 LİSE 19:30 T.C. İNKİLAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-12 LİSE 20:00 FİZİK-12 LİSE 20:30 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE LİSE 21:00 SİYER-10 LİSE 21:30 FIKIH-10 LİSE 22:00 HADİS-10 LİSE 22:30 MUHASEBE VE FİNANSMAN-9 23:00 MAKİNE TEKNOLOJİLERİ-9 23:30 ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ-9 00:00 TARİH-9 LİSE 00:30 FİZİK-9 LİSE 01:00 TARİH-10 LİSE 01:30 FİZİK-10 LİSE 02:00 TARİH-11 LİSE 02:30 FİZİK-11 LİSE 03:00 T.C. İNKİLAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-12 LİSE 03:30 FİZİK-12 LİSE 04:00 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE LİSE 04:30 SİYER-10 LİSE 05:00 FIKIH-10 LİSE 05:30 HADİS-10 LİSE 06:00 MUHASEBE VE FİNANSMAN-9 06:30 MAKİNE TEKNOLOJİLERİ-9 07:00 ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ-9 07:30 TARİH-9 LİSE 08:00 FİZİK-9 LİSE 08:25 TARİH-10 LİSE

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