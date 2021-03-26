TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 26 Mart 2021 Cuma EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

TRT EBA TV her hafta lise müfredatına uygun dersleri öğrencilerle buluşturuyor. Milyonlarca lise öğrencisi EBA TV üzerinden dersleri takip ediyor.

Lise öğrencileri kendi derslerinin hangi saatlerde olduğunu öğrenmek için “EBA TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

EBA TV okullara ara verilmesinin ardından öğrencilerin derslerini aksatmaması için hazırlandı. Pandemi sürecinde eğitim öğretim EBA TV üzerinden gerçekleşti. Öğrenciler EBA TV günlük yayın akışı içerisinde yer alan derslerle eğitimlerine devam etti. EBA TV lise yayın akışında Cuma günü eğitimler 00.00 Sağlık Hizmetleri ile başlamaktadır. Daha sonra Bilişim Teknolojileri Tekrarı ile devam ediyor. 24 saat devam eden ders yayınları sınıflara göre belirlenerek aktarılıyor.

TRT EBA TV lise 20 Mart 2021 Cumartesi yayın akışı

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İNGİLİZCE-9 LİSEDİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-10 LİSEİNGİLİZCE-10 LİSEDİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-11 LİSEİNGİLİZCE-11 LİSEİNGİLİZCE-12 LİSETASARIM BECERİ ATÖLYELERİ LİSEYABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE LİSEARAPÇA-10 LİSEMESLEKİ ARAPÇA-11 LİSEMESLEKİ ARAPÇA-12 LİSEMESLEKİ GELİŞİM ATÖLYESİ-9SAĞLIK HİZMETLERİ-10BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ-10DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-9 LİSEİNGİLİZCE-9 LİSEDİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-10 LİSEİNGİLİZCE-10 LİSEDİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-11 LİSEEBA SPORTÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-9 LİSEMATEMATİK-9 LİSETARİH-9 LİSEFİZİK-9 LİSETENEFÜSCOĞRAFYA-9 LİSEKİMYA-9 LİSEİNGİLİZCE-9 LİSEBİYOLOJİ-9 LİSEDİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-9 LİSETENEFÜSTÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-10 LİSEMATEMATİK-10 LİSETARİH-10 LİSEFİZİK-10 LİSEFELSEFE-10 LİSECOĞRAFYA-10 LİSEKİMYA-10 LİSEİNGİLİZCE-10 LİSEBİYOLOJİ-10 LİSEDİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-10 LİSETENEFÜSTÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TYT HAZIRLIKMATEMATİK TYT HAZIRLIKTARİH TYT HAZIRLIKTENEFÜSFİZİK TYT HAZIRLIKCOĞRAFYA TYT HAZIRLIKKİMYA TYT HAZIRLIKBİYOLOJİ TYT HAZIRLIKGEOMETRİ / PROBLEMLER TYT HAZIRLIKDİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ TYT HAZIRLIKFELSEFE TYT HAZIRLIKTÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-9 LİSEMATEMATİK-9 LİSETARİH-9 LİSEFİZİK-9 LİSETENEFÜSCOĞRAFYA-9 LİSEKİMYA-9 LİSEİNGİLİZCE-9 LİSEBİYOLOJİ-9 LİSEDİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-9 LİSETENEFÜSTÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-10 LİSEMATEMATİK-10 LİSETARİH-10 LİSEFİZİK-10 LİSEFELSEFE-10 LİSECOĞRAFYA-10 LİSEKİMYA-10 LİSEİNGİLİZCE-10 LİSEBİYOLOJİ-10 LİSEDİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-10 LİSETENEFÜSTÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TYT HAZIRLIKMATEMATİK TYT HAZIRLIKTARİH TYT HAZIRLIKTENEFÜSFİZİK TYT HAZIRLIKCOĞRAFYA TYT HAZIRLIKKİMYA TYT HAZIRLIKBİYOLOJİ TYT HAZIRLIKGEOMETRİ / PROBLEMLER TYT HAZIRLIKDİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ TYT HAZIRLIKFELSEFE TYT HAZIRLIK