TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 25 Ocak 2021 Pazartesi EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

TRT EBA TV üzerinden yapılan yayınları milyonlarca öğrenci takip ediyor. TRT EBA TV yayınları uzaktan eğitim sürecinde okullarından uzak kalan öğrencilerin derslerinden eksik kalmamalarını sağlıyor.
Lise öğrencileri derslerini eksik kalmamak ve kendi derslerinin ne zaman olduğunu öğrenmek için “EBA TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.
EBA TV lise yayın akışı içerisinde 9, 10, 11 ve 12.sınıfların dersleri yer alıyor. Özellikle lise son sınıf öğrencilerinin hazırlandıkları üniversite sınavı kapsamında özel dersleri de gerçekleştiriliyor. EBA TV Pazartesi yayın akışı sabah 08:50’de EBA Spor eğitimiyle başlıyor. 24 saat boyunca devam eden yayınlarda müfredatta yer alan konuların yanı sıra üniversite sınavına yönelik etütlerde yer alıyor.
TRT EBA TV lise 25 Ocak 2021 Pazartesi yayın akışı
08:50İstiklal Marşı
08:50EBA SPOR
09:00TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-9 LİSE
09:30MATEMATİK-9 LİSE
10:00DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-9 LİSE
10:30TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-10 LİSE
11:00MATEMATİK-10 LİSE
11:30TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-11 LİSE
12:00MATEMATİK-11 LİSE
12:30TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-12 LİSE
13:00MATEMATİK-12 LİSE
13:30YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE LİSE
14:00KUR'AN-I KERİM LİSE
14:30ARAPÇA-9 LİSE
15:00TEMEL DİNİ BİLGİLER-9 LİSE
15:30ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ-9
16:00MUHASEBE VE FİNANSMAN-9
16:30MAKİNE TEKNOLOJİLERİ-9
17:00TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-9 LİSE
17:30MATEMATİK-9 LİSE
18:00DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-9 LİSE
18:30TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-10 LİSE
19:00MATEMATİK-10 LİSE
19:30TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-11 LİSE
20:30TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-12 LİSE
21:00MATEMATİK-12 LİSE
21:30YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE LİSE
22:00KUR'AN-I KERİM LİSE
22:30ARAPÇA-9 LİSE
23:00TEMEL DİNİ BİLGİLER-9 LİSE
23:30ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ-9
00:00MUHASEBE VE FİNANSMAN-9
00:30MAKİNE TEKNOLOJİLERİ-9
01:00TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-9 LİSE
01:30MATEMATİK-9 LİSE
02:00DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-9 LİSE
02:30TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-10 LİSE
03:00MATEMATİK-10 LİSE
03:30TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-11 LİSE
04:00MATEMATİK-11 LİSE
04:30TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-12 LİSE
05:00MATEMATİK-12 LİSE
05:30YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE LİSE
06:00KUR'AN-I KERİM LİSE
06:30ARAPÇA-9 LİSE
07:00TEMEL DİNİ BİLGİLER-9 LİSE
07:30ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ-9
08:00MUHASEBE VE FİNANSMAN-9
08:25MAKİNE TEKNOLOJİLERİ-9
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