TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 25 Nisan 2021 Pazar EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

TRT EBA TV, her hafta ders yayınlarıyla öğrencilerin eğitimlerinin aksamamasını sağlıyor. EBA TV yayınlarını milyonlarca öğrenci takip ediyor.
Lise öğrencileri hangi derslerin ne zaman yayınlandığını öğrenmek ve kendi derslerini kaçırmamak için “EBA TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.
EBA TV 2020 yılında ne çok aratılan ve kullanılan site oldu. Özellikle lise öğrencileri üniversitesi sınavında zorluk çekmemek için EBA TV derslerini takip ediyor. EBA TV lise yayın akışı içerisinde müfredata uygun derslerin yanı sıra üniversiteye hazırlanan öğrencilere önek soru ve testler aktarılıyor. EBA TV Pazartesi yayın akışı sabah 9:50'de Eba Spor ile başlıyor ardından 10:00’da Türk Dili ve Edebiyat dersi ile devam ediyor. Son olarak 23:50'de Felsefe dersi ile günü bitirmektedir. EBA TV Pazar yayın akışı günün 24 saati aralıksız olarak devam ediyor.
TRT EBA TV lise 25 Nisan 2021 18 Nisan Pazar yayın akışı; https://cdnvideo.eba.gov.tr/programlar/ebatvyayinakisi/lise.pdf
09:50 EBA SPOR
10:00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-11
10:10 MATEMATİK-11
10:30 TARİH-11
10:40 FİZİK-11
10:50 FELSEFE-11
11:00 COĞRAFYA-11
11:10 KİMYA-11
11:20 İNGİLİZCE-11
11:30 BİYOLOJİ-11
11:40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-11
11:50 TENEFÜS
12:00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-12
12:10 MATEMATİK-12
12:30 T.C. İNKİLAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-12
12:40 FİZİK-12
12:50 TENEFÜS
13:00 COĞRAFYA-12
13:10 KİMYA-12
13:20 İNGİLİZCE-12
13:30 BİYOLOJİ-12
13:40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-12
13:50 TENEFÜS
14:00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI AYT HAZIRLIK
14:20 MATEMATİK AYT HAZIRLIK
14:40 TARİH AYT HAZIRLIK
14:50 TENEFÜS
15:00 FİZİK AYT HAZIRLIK
15:20 COĞRAFYA AYT HAZIRLIK
15:30 KİMYA AYT HAZIRLIK
15:50 TENEFÜS
16:00 BİYOLOJİ AYT HAZIRLIK
16:20 GEOMETRİ AYT HAZIRLIK
16:40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ AYT HAZIRLIK
16:50 FELSEFE AYT HAZIRLIK
17:00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-11
17:10 MATEMATİK-11
17:30 TARİH-11
17:40 FİZİK-11
17:50 FELSEFE-11
18:00 COĞRAFYA-11
18:10 KİMYA-11
18:20 İNGİLİZCE-11
18:30 BİYOLOJİ-11
18:40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-11
19:00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-12
19:10 MATEMATİK-12
19:30 T.C. İNKİLAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-12
19:40 FİZİK-12
19:50 TENEFÜS
20:00 COĞRAFYA-12
20:10 KİMYA-12
20:20 İNGİLİZCE-12
20:40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-12
20:50 TENEFÜS
21:00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI AYT HAZIRLIK
21:20 MATEMATİK AYT HAZIRLIK
21:40 TARİH AYT HAZIRLIK
21:50 TENEFÜS
22:00 FİZİK AYT HAZIRLIK
22:20 COĞRAFYA AYT HAZIRLIK
22:30 KİMYA AYT HAZIRLIK
22:50 TENEFÜS
23:00 BİYOLOJİ AYT HAZIRLIK
23:20 GEOMETRİ AYT HAZIRLIK
23:40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ AYT HAZIRLIK
23:50 FELSEFE AYT HAZIRLIK
00:00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-11
00:10 MATEMATİK-11
00:30 TARİH-11
00:40 FİZİK-11
00:50 FELSEFE-11
01:00 COĞRAFYA-11
01:10 KİMYA-11
01:20 İNGİLİZCE-11
01:30 BİYOLOJİ-11
01:40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-11
02:00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-12
02:10 MATEMATİK-12
02:30 T.C. İNKİLAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-12
02:40 FİZİK-12
02:50 TENEFÜS
03:00 COĞRAFYA-12
03:10 KİMYA-12
03:20 İNGİLİZCE-12
03:30 BİYOLOJİ-12
03:40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-12
04:00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI AYT HAZIRLIK
04:20 MATEMATİK AYT HAZIRLIK
04:40 TARİH AYT HAZIRLIK
04:50 TENEFÜS
05:00 FİZİK AYT HAZIRLIK
05:20 COĞRAFYA AYT HAZIRLIK
05:30 KİMYA AYT HAZIRLIK
05:50 TENEFÜS
06:00 BİYOLOJİ AYT HAZIRLIK
06:20 GEOMETRİ AYT HAZIRLIK
06:40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ AYT HAZIRLIK
06:50 FELSEFE AYT HAZIRLIK
07:00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-11
07:10 MATEMATİK-11
07:30 TARİH-11
07:40 FİZİK-11
07:50 FELSEFE-11
08:00 COĞRAFYA-11
08:10 KİMYA-11
08:20 İNGİLİZCE-11
TRT EBA TV lise canlı yayınını izlemek için https://www.trtizle.com/canli/tv/trt-eba-lise