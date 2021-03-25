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TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 25 Mart 2021 Perşembe EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

Gündeme giriş yaptığı andan bu yana merak konusu olan TRT EBA TV lise canlı yayın akışı Perşembe EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler haberine dair siz de yeni detayları merak ediyorsanız, hemen şimdi 25.03.2021 tarihli haberimize göz atabilirsiniz.

25 Mart 2021 Perşembe 00:06
TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 25 Mart 2021 Perşembe EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
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TRT EBA TV her hafta yayınladıkları derslerle öğrencilerin derslerinden eksik kalmamasını sağlıyor. EBA TV yayınlarını milyonlarca öğrenci takip ediyor.

Lise öğrencileri hangi dersin ne zaman olduğunu öğrenmek ve dersleri kaçırmamak için “EBA TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TRT EBA TV uygulaması 2020 yılında ne çok giriş yapılan site oldu. Öğrencileri TRT EBA TV günlük yayın akışlarını araştırarak dersleri takip ediyor. TRT EBA TV lise yayın akışında aşağıdaki tabloda bulabilirsiniz. Diğer ders programlarına ulaşmak için link; https://www.eba.gov.tr/#/anasayfa

TRT EBA TV lise 25 Mart 2021 18 Mart Perşembe yayın akışı;

  00.00 COĞRAFYA-9 (Tekrar) Eş Sıcaklık Eğrisi (İzoterm) ve Dünya Sıcaklık Haritaları EBA İzle TRT İzle *
  00.30 KİMYA-9 (Tekrar) Zayıf Etkileşimler II EBA İzle TRT İzle *
  01.00 COĞRAFYA-10 (Tekrar) Nüfus Özellikleri ve Önemi EBA İzle TRT İzle *
  01.30 KİMYA-10 (Tekrar) Homojen ve Heterojen Karışımlar VII EBA İzle TRT İzle *
  02.00 COĞRAFYA-11 (Tekrar) İlk Kültür Merkezleri EBA İzle TRT İzle *
  02.30 KİMYA-11 (Tekrar) Sıvı Çözeltiler ve Çözünürlük VII EBA İzle TRT İzle *
  03.00 COĞRAFYA-12 (Tekrar) Ülkelerin Konumunun Bölgesel ve Küresel Etkileri EBA İzle TRT İzle *
  03.30 KİMYA-12 (Tekrar) Organik Bileşikler I EBA İzle TRT İzle *
  04.00 9-10-11-12 TBA (Tekrar) Robotik Kodlama Atölyesi   TRT İzle *
  04.30 AKAİD-11 (Tekrar) Kur’an’da Adı Geçen Peygamberler, Peygamberler ve Tevhid Mücadelesi, Peygamberlere İmanın İnsana Kazandırdıkları EBA İzle TRT İzle *
  05.00 TEFSİR-11 (Tekrar) Kur’an’ın Kur’an ile Tefsiri EBA İzle TRT İzle *
  05.30 HİTABET VE MESLEKİ UYGULAMA-11 (Tekrar) Aşır EBA İzle TRT İzle *
  06.00 ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ 9 (Tekrar) OHM Kanunu EBA İzle TRT İzle *
  06.30 ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 9 (Tekrar) Dramatik Etkinlik Planı Hazırlarken Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar EBA İzle TRT İzle *
  07.00 MUHASEBE VE FİNANSMAN 9 (Tekrar) Verilerle Çalışma EBA İzle TRT İzle *
  08.50 TBA SPOR Sabah Sporu    
  09.00 BİYOLOJİ-9 Hücre Zarı    
  09.30 9-10-11-12 TBA Animasyon Kampı    
  10.00 BİYOLOJİ-10 Soyağaçları-II    
  10.30 FELSEFE-10 Bilim-Hayat İlişkisi: B.Russell'ın “Bilgelikle Birleşen Bilim" Görüşü    
  11.00 BİYOLOJİ-11 Solunum Sistemi- I    
  11.30 FELSEFE-11 15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşlerinin Analizi ( T.Hobbes-F.Bacon)    
  12.00 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-12 Kültürümüzde Etkin Olan Tasavvufi Yorumlar    
  12.30 BİYOLOJİ-12 Bitkisel Dokular-I    
  13.00 9-10-11-12 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE Sağlık Elimizde Organlar-Fiziksel Özellikler    
  13.30 DİNLER TARİHİ-12 Hinduizm’de İnanç, Ritüeller, Semboller ve Kutsal Mekânlar    
  14.00 İSLAM KÜLTÜR VE MEDENİYETİ-12 İlmi Faaliyetlerin Diğer Medeniyetlere Etkileri, İlim Kurumları, Mescitler, Kütüphaneler    
  14.30 KELAM-12 Selefilik    
  15.00 ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ 9 Krichhoff Kanunları    
  15.30 SAĞLIK HİZMETLERİ 10 Kalbin Yapısı ve İşlevleri    
  16.00 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ-10 Karar Kontrol Deneyimleri    
  16.30 BİYOLOJİ-9 (Tekrar) Hücre Zarı    
  17.00 9-10-11-12 TBA (Tekrar) Animasyon Kampı    
  17.30 BİYOLOJİ-10 (Tekrar) Soyağaçları-II    
  18.00 FELSEFE-10 (Tekrar) Bilim-Hayat İlişkisi: B.Russell'ın “Bilgelikle Birleşen Bilim" Görüşü    
  18.30 BİYOLOJİ-11 (Tekrar) Solunum Sistemi- I    
  19.00 FELSEFE-11 (Tekrar) 15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşlerinin Analizi ( T.Hobbes-F.Bacon)    
  19.30 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-12 (Tekrar) Kültürümüzde Etkin Olan Tasavvufi Yorumlar    
  20.00 BİYOLOJİ-12 (Tekrar) Bitkisel Dokular-I    
  20.30 9-10-11-12 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE (Tekrar) Sağlık Elimizde Organlar-Fiziksel Özellikler    
  21.00 DİNLER TARİHİ-12 (Tekrar) Hinduizm’de İnanç, Ritüeller, Semboller ve Kutsal Mekânlar    
  21.30 İSLAM KÜLTÜR VE MEDENİYETİ-12 (Tekrar) İlmi Faaliyetlerin Diğer Medeniyetlere Etkileri, İlim Kurumları, Mescitler, Kütüphaneler    
  22.00 KELAM-12 (Tekrar) Selefilik    
  22.30 ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ 9 (Tekrar) Krichhoff Kanunları    
  23.00 SAĞLIK HİZMETLERİ 10 (Tekrar) Kalbin Yapısı ve İşlevleri    
  23.30 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ-10 (Tekrar) Karar Kontrol Deneyimleri


Son Güncelleme: 25.03.2021 00:06
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Anahtar Kelimeler:
LisePerşembeYayın AkışıTrt Eba Tv
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