TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 25 Haziran 2021 Cuma EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

TRT EBA TV her hafta lise müfredatına uygun dersleri öğrencilerle buluşturuyor. Milyonlarca lise öğrencisi EBA TV üzerinden dersleri takip ediyor.

Lise öğrencileri kendi derslerinin hangi saatlerde olduğunu öğrenmek için “EBA TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

EBA TV okullara ara verilmesinin ardından öğrencilerin derslerini aksatmaması için hazırlandı. Pandemi sürecinde eğitim öğretim EBA TV üzerinden gerçekleşti. Öğrenciler EBA TV günlük yayın akışı içerisinde yer alan derslerle eğitimlerine devam etti. EBA TV lise yayın akışında Cuma günü eğitimler 00.00 Sağlık Hizmetleri ile başlamaktadır. Daha sonra Bilişim Teknolojileri Tekrarı ile devam ediyor. 24 saat devam eden ders yayınları sınıflara göre belirlenerek aktarılıyor.

TRT EBA TV lise 18 Haziran 2021 Cuma yayın akışı

18:00İNGİLİZCE-10 LİSE

18:30DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-11 LİSE

19:00 İNGİLİZCE-11 LİSE

19:30İNGİLİZCE-12 LİSE

20:00REHBERLİK

20:30YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE LİSE

21:00ARAPÇA-10 LİSE

21:30MESLEKİ ARAPÇA-11 LİSE

22:00MESLEKİ ARAPÇA-12 LİSE

22:30MESLEKİ GELİŞİM ATÖLYESİ-9

23:00SAĞLIK HİZMETLERİ-10

23:30BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ-10

