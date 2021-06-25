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TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 25 Haziran 2021 Cuma EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

Basında yankı uyandırarak kısa sürede dikkatleri üzerine toplayan TRT EBA TV lise canlı yayın akışı Cuma EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler haberi ile ilgili taze gelişmeleri okumak için siz de 25.06.2021li haberimize göz atabilirsiniz.

25 Haziran 2021 Cuma 00:01
TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 25 Haziran 2021 Cuma EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
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TRT EBA TV her hafta lise müfredatına uygun dersleri öğrencilerle buluşturuyor. Milyonlarca lise öğrencisi EBA TV üzerinden dersleri takip ediyor.

Lise öğrencileri kendi derslerinin hangi saatlerde olduğunu öğrenmek için “EBA TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

EBA TV okullara ara verilmesinin ardından öğrencilerin derslerini aksatmaması için hazırlandı. Pandemi sürecinde eğitim öğretim EBA TV üzerinden gerçekleşti. Öğrenciler EBA TV günlük yayın akışı içerisinde yer alan derslerle eğitimlerine devam etti. EBA TV lise yayın akışında Cuma günü eğitimler 00.00 Sağlık Hizmetleri ile başlamaktadır. Daha sonra Bilişim Teknolojileri Tekrarı ile devam ediyor. 24 saat devam eden ders yayınları sınıflara göre belirlenerek aktarılıyor. 

TRT  EBA TV lise 18 Haziran 2021 Cuma yayın akışı

18:00İNGİLİZCE-10 LİSE

18:30DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-11 LİSE 

19:00 İNGİLİZCE-11 LİSE

19:30İNGİLİZCE-12 LİSE

20:00REHBERLİK

20:30YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE LİSE

21:00ARAPÇA-10 LİSE

21:30MESLEKİ ARAPÇA-11 LİSE

22:00MESLEKİ ARAPÇA-12 LİSE

22:30MESLEKİ GELİŞİM ATÖLYESİ-9

23:00SAĞLIK HİZMETLERİ-10

23:30BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ-10

 

 

TRT EBA TV lise canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ

Son Güncelleme: 25.06.2021 00:01
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Anahtar Kelimeler:
LiseYayın AkışıCumaTrt Eba Tv
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