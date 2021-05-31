TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 24 Mayıs 2021 Pazartesi EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler TAMAMDIR

Pandemi nedeniyle okullarda yüz yüze eğitime ara verildi. Yüz yüze eğitimine verilen aranın ardından öğrenciler derslerine uzaktan eğitim modeliyle devam ediyor. Uzaktan eğitim modeli kapsamında dersler online olarak TRT EBA TV üzerinden gerçekleştiriliyor.
TRT EBA TV lise yayın akışı 31 Mayıs 2021 Pazartesi
TRT EBA TV, uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerin derslerden geri kalmaması adına canlı ders yayınları gerçekleştiriyor. Öğrenciler EBA TV sayesinde derslerinden geri kalmıyor. TRT EBA TV lise ders yayınları haftalık olarak MEB müfredatına göre açıklanıyor. Öğrenciler derslerini kaçırmamak için her gün TRT EBA TV yayın akışını araştırıyor.
EBA TV, 2021 yılında ne çok aratılan sitelerden biri oldu. Lise öğrencileri dersleri anında takip etmek için “31 Mayıs 2021 Pazartesi EBA TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.
TRT EBA TV lise yayın akışı içerisinde müfredatta yer alan tüm dersler yer alıyor. Haftanın her günü belirli saatlerde yapılan dersler konulara göre ayrılıyor. Öğrenciler ders saatlerini kaçırmamak için canlı yayın akışını araştırıyor.
31 Mayıs 2021 Pazartesi TRT EBA TV lise yayın akışı
08:50İstiklal Marşı
08:50EBA SPOR
09:00TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-9 LİSE
09:30MATEMATİK-9 LİSE
10:00TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-10 LİSE
10:30MATEMATİK-10 LİSE
11:00TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-11 LİSE
11:30MATEMATİK-11 LİSE
12:00TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-12 LİSE
12:30MATEMATİK-12 LİSE
13:00YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE LİSE
13:30KUR'AN-I KERİM LİSE
14:00ARAPÇA-9 LİSE
14:30TEMEL DİNİ BİLGİLER-9 LİSE
15:00ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ-9
15:30MUHASEBE VE FİNANSMAN-9
16:00MAKİNE TEKNOLOJİLERİ-9
16:30TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-9 LİSE
17:00MATEMATİK-9 LİSE
17:30TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-10 LİSE
18:00MATEMATİK-10 LİSE
18:30TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-11 LİSE
19:00MATEMATİK-11 LİSE
19:30TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-12 LİSE
20:00MATEMATİK-12 LİSE
20:30YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE LİSE
21:00KUR'AN-I KERİM LİSE
21:30ARAPÇA-9 LİSE
22:00TEMEL DİNİ BİLGİLER-9 LİSE
23:00MUHASEBE VE FİNANSMAN-9
23:30MAKİNE TEKNOLOJİLERİ-9
00:00TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-9 LİSE
00:30MATEMATİK-9 LİSE
01:00TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-10 LİSE
01:30MATEMATİK-10 LİSE
02:00TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-11 LİSE
02:30MATEMATİK-11 LİSE
03:00TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-12 LİSE
03:30MATEMATİK-12 LİSE
04:00YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE LİSE
04:30KUR'AN-I KERİM LİSE
05:00ARAPÇA-9 LİSE
05:30TEMEL DİNİ BİLGİLER-9 LİSE
06:00ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ-9
06:25MUHASEBE VE FİNANSMAN-9
06:50MAKİNE TEKNOLOJİLERİ-9
07:20TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-9 LİSE
07:50MATEMATİK-9 LİSE
08:20TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-10 LİSE
31 Mayıs 2021 Pazartesi TRT EBA TV lise yayın akışı için tıklayınız…
TRT EBA TV lise frekans bilgileri
TRT EBA TV 3 farklı kanaldan HD ve SD olmak üzere 6 yayın yapıyor. Bu kanallar TRT EBA TV İlkokul, TRT EBA TV Ortaokul ve TRT EBA TV Lise kanallarıdır. Her bir kanalın HD ve SD yayınları bulunmaktadır.
TRT EBA TV Lise frekans bilgileri ise şu şekildedir;
HD Alış bilgileri:
Alış frekansı:12.084 MHz
Polarizasyon: Yatay (H)
Sembol oranı: 13.750
FEC: 2/3
SD Alış bilgileri:
Alış frekansı:11.916 MHz
Polarizasyon: Dikey (V)
Sembol oranı: 30.000
FEC: 3/4
31 Mayıs 2021 Pazartesi TRT EBA TV lise canlı yayın
TRT EBA TV lise yayın akışında Türkçe, Matematik, Türk Dili ve Edebiyatı, Fizik, Geometri gibi derslerin yanı sıra Arapça, Özel Eğitim Türkçe, Muhasebe gibi alan dersleri de gerçekleştirilecek.
31 Mayıs 2021 Pazartesi TRT EBA TV lise canlı yayın izlemek için tıklayınız…