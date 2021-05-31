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TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 24 Mayıs 2021 Pazartesi EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler TAMAMDIR

TRT EBA TV lise canlı yayın akışı Pazartesi EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler merak ediliyor. 24 Mayıs 2021 Pazartesi EBA TV lise ders programı açıklandı. TRT EBA TV lise canlı yayın akışını haberimizde bulabilirsiniz.

31 Mayıs 2021 Pazartesi 23:50
TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 24 Mayıs 2021 Pazartesi EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler TAMAMDIR
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Pandemi nedeniyle okullarda yüz yüze eğitime ara verildi. Yüz yüze eğitimine verilen aranın ardından öğrenciler derslerine uzaktan eğitim modeliyle devam ediyor. Uzaktan eğitim modeli kapsamında dersler online olarak TRT EBA TV üzerinden gerçekleştiriliyor.

TRT EBA TV lise yayın akışı 31 Mayıs 2021 Pazartesi

TRT EBA TV, uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerin derslerden geri kalmaması adına canlı ders yayınları gerçekleştiriyor. Öğrenciler EBA TV sayesinde derslerinden geri kalmıyor. TRT EBA TV lise ders yayınları haftalık olarak MEB müfredatına göre açıklanıyor. Öğrenciler derslerini kaçırmamak için her gün TRT EBA TV yayın akışını araştırıyor.

EBA TV, 2021 yılında ne çok aratılan sitelerden biri oldu. Lise öğrencileri dersleri anında takip etmek için “31 Mayıs 2021 Pazartesi EBA TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TRT EBA TV lise yayın akışı içerisinde müfredatta yer alan tüm dersler yer alıyor. Haftanın her günü belirli saatlerde yapılan dersler konulara göre ayrılıyor. Öğrenciler ders saatlerini kaçırmamak için canlı yayın akışını araştırıyor.

31 Mayıs 2021 Pazartesi TRT EBA TV lise yayın akışı

08:50İstiklal Marşı

08:50EBA SPOR

09:00TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-9 LİSE

09:30MATEMATİK-9 LİSE

10:00TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-10 LİSE

10:30MATEMATİK-10 LİSE

11:00TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-11 LİSE

11:30MATEMATİK-11 LİSE

12:00TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-12 LİSE

12:30MATEMATİK-12 LİSE

13:00YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE LİSE

13:30KUR'AN-I KERİM LİSE

14:00ARAPÇA-9 LİSE

14:30TEMEL DİNİ BİLGİLER-9 LİSE

15:00ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ-9

15:30MUHASEBE VE FİNANSMAN-9

16:00MAKİNE TEKNOLOJİLERİ-9

16:30TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-9 LİSE

17:00MATEMATİK-9 LİSE

17:30TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-10 LİSE

18:00MATEMATİK-10 LİSE

18:30TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-11 LİSE

19:00MATEMATİK-11 LİSE

19:30TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-12 LİSE

20:00MATEMATİK-12 LİSE

20:30YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE LİSE

21:00KUR'AN-I KERİM LİSE

21:30ARAPÇA-9 LİSE

22:00TEMEL DİNİ BİLGİLER-9 LİSE

22:30ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ-9

23:00MUHASEBE VE FİNANSMAN-9

23:30MAKİNE TEKNOLOJİLERİ-9

00:00TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-9 LİSE

00:30MATEMATİK-9 LİSE

01:00TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-10 LİSE

01:30MATEMATİK-10 LİSE

02:00TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-11 LİSE

02:30MATEMATİK-11 LİSE

03:00TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-12 LİSE

03:30MATEMATİK-12 LİSE

04:00YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE LİSE

04:30KUR'AN-I KERİM LİSE

05:00ARAPÇA-9 LİSE

05:30TEMEL DİNİ BİLGİLER-9 LİSE

06:00ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ-9

06:25MUHASEBE VE FİNANSMAN-9

06:50MAKİNE TEKNOLOJİLERİ-9

07:20TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-9 LİSE

07:50MATEMATİK-9 LİSE

08:20TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-10 LİSE

31 Mayıs 2021 Pazartesi TRT EBA TV lise yayın akışı için tıklayınız…

TRT EBA TV lise frekans bilgileri

TRT EBA TV 3 farklı kanaldan HD ve SD olmak üzere 6 yayın yapıyor. Bu kanallar TRT EBA TV İlkokul, TRT EBA TV Ortaokul ve TRT EBA TV Lise kanallarıdır. Her bir kanalın HD ve SD yayınları bulunmaktadır.

TRT EBA TV Lise frekans bilgileri ise şu şekildedir;

HD Alış bilgileri:

Alış frekansı:12.084 MHz

Polarizasyon: Yatay (H)

Sembol oranı: 13.750

FEC: 2/3

SD Alış bilgileri:

Alış frekansı:11.916 MHz

Polarizasyon: Dikey (V)

Sembol oranı: 30.000

FEC: 3/4

31 Mayıs 2021 Pazartesi​ TRT EBA TV lise canlı yayın

TRT EBA TV lise yayın akışında Türkçe, Matematik, Türk Dili ve Edebiyatı, Fizik, Geometri gibi derslerin yanı sıra Arapça, Özel Eğitim Türkçe, Muhasebe gibi alan dersleri de gerçekleştirilecek.

31 Mayıs 2021 Pazartesi TRT EBA TV lise canlı yayın izlemek için tıklayınız…


Son Güncelleme: 31.05.2021 23:50
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Anahtar Kelimeler:
SınavEğitimDersYayın AkışıLisePazarTrt Eba Tv
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