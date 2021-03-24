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TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 24 Mart 2021 Çarşamba EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

Merak uyandıran TRT EBA TV lise canlı yayın akışı Çarşamba EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler haberinin devam eden gelişmelerinden haberdar olmak için siz de hemen 24 Mart 2021 Çarşamba günü yayına aldığımız haberimizi okuyabilirsiniz.

24 Mart 2021 Çarşamba 00:01
TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 24 Mart 2021 Çarşamba EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
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TRT EBA TV üzerinden her hafta ders yayınlarını öğrencilerle buluşturuyor. EBA TV ders yayınları milyonlarca öğrenci tarafından takip ediliyor.

Lise öğrencileri derslerinden geri kalmamak için EBA TV’de bugün ne var sorusunu araştırıyor.

TRT EBA TV lise yayın akışı içerisinde müfredatta yer alan derslerin yanı sıra üniversite sınavına hazırlanan lise son sınıf öğrencileri için hazırlanan sınava hazırlık dersleri de yer alıyor. TRT EBA Pazartesi yayın akışında Tarih, Fizik, İnkılap, dersleri yanı sıra ders yayınlarını 24 saat sürdürüyor.

TRT EBA TV lise 15 Şubat Pazartesi yayın akışı

4:30TEMEL DİNİ BİLGİLER-9 LİSE

15:00ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ-9

TRT EBA Lise

15:30 MUHASEBE VE FİNANSMAN-9

16:00MAKİNE TEKNOLOJİLERİ-9

16:30TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-9 LİSE

17:00MATEMATİK-9 LİSE

17:30TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-10 LİSE

18:00MATEMATİK-10 LİSE

18:30TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-11 LİSE

19:00MATEMATİK-11 LİSE

19:30TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-12 LİSE

20:00MATEMATİK-12 LİSE

20:30YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE LİSE

21:00KUR'AN-I KERİM LİSE

21:30ARAPÇA-9 LİSE

22:00TEMEL DİNİ BİLGİLER-9 LİSE

22:30ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ-9

23:00MUHASEBE VE FİNANSMAN-9

23:30MAKİNE TEKNOLOJİLERİ-9

TRT EBA TV lise canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ



Son Güncelleme: 24.03.2021 00:01
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Anahtar Kelimeler:
Yayın AkışıçarşambaLiseTrt Eba Tv
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