İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Trafik sigorta tazminatıyla ilgili kanun teklifi TBMM'de kabul edildi!
Son Dakika
Trafik sigorta tazminatıyla ilgili kanun...
Vergi, ceza ve prim borçları.. Hepsi siliniyor!
Son Dakika
Vergi, ceza ve prim borçları.....
Kaan Yıldırım'dan Hadise hakkında flaş açıklama!
Kaan Yıldırım'dan Hadise hakkında flaş...
BioNTech aşısı yüzde kaç oranında koruyor? Yan etkileri neler?
Son Dakika
BioNTech aşısı yüzde kaç oranında...

TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 24 Haziran 2021 Perşembe EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

Haziran 24 2021 günü haberlerimiz arasında yer alan TRT EBA TV lise canlı yayın akışı EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler ile ilgili gündeme yeni ayrıntılar aktarılıyor. TRT EBA TV lise canlı yayın akışı EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler konusunda yaşanan tüm güncel gelişmelerden 24 Haziran 2021 Perşembe tarihli haberimizi okuyarak bilgi sahibi olabilirsiniz.

24 Haziran 2021 Perşembe 00:00
TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 24 Haziran 2021 Perşembe EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Takip Et:

Pandemi nedeniyle okullarda yüz yüze eğitime ara verildi. Yüz yüze eğitimine verilen aranın ardından öğrenciler derslerine uzaktan eğitim modeliyle devam ediyor. Uzaktan eğitim modeli kapsamında dersler online olarak TRT EBA TV üzerinden gerçekleştiriliyor.

TRT EBA TV lise yayın akışı 24 Haziran 2021 Perşembe

TRT EBA TV, uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerin derslerden geri kalmaması adına canlı ders yayınları gerçekleştiriyor. Öğrenciler EBA TV sayesinde derslerinden geri kalmıyor. TRT EBA TV lise ders yayınları haftalık olarak MEB müfredatına göre açıklanıyor. Öğrenciler derslerini kaçırmamak için her gün TRT EBA TV yayın akışını araştırıyor.

EBA TV, 2021 yılında ne çok aratılan sitelerden biri oldu. Lise öğrencileri dersleri anında takip etmek için “24 Haziran 2021 Perşembe EBA TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TRT EBA TV lise yayın akışı içerisinde müfredatta yer alan tüm dersler yer alıyor. Haftanın her günü belirli saatlerde yapılan dersler konulara göre ayrılıyor. Öğrenciler ders saatlerini kaçırmamak için canlı yayın akışını araştırıyor.

24 Haziran 2021 Perşembe TRT EBA TV lise yayın akışı

 

12:30BİYOLOJİ-12 LİSE

13:00YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE LİSE

13:30 DİNLER TARİHİ-12 LİSE

14:00İSLAM KÜLTÜR VE MEDENİYETİ-12 LİSE

14:30KELAM-12 LİSE

15:00ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ-9

15:30SAĞLIK HİZMETLERİ-10

16:00BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ-10

16:30BİYOLOJİ-9 LİSE

17:00TASARIM BECERİ ATÖLYELERİ LİSE

17:30BİYOLOJİ-10 LİSE

18:00FELSEFE-10 LİSE

18:30BİYOLOJİ-11 LİSE

19:00FELSEFE-11 LİSE

19:30DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-12 LİSE

20:00BİYOLOJİ-12 LİSE

20:30YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE LİSE

21:00DİNLER TARİHİ-12 LİSE

21:30İSLAM KÜLTÜR VE MEDENİYETİ-12 LİSE

22:00KELAM-12 LİSE

22:30ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ-9

23:00SAĞLIK HİZMETLERİ-10

23:30BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ-10

24 Haziran 2021 Perşembe TRT EBA TV lise yayın akışı için tıklayınız…

TRT EBA TV lise frekans bilgileri

TRT EBA TV 3 farklı kanaldan HD ve SD olmak üzere 6 yayın yapıyor. Bu kanallar TRT EBA TV İlkokul, TRT EBA TV Ortaokul ve TRT EBA TV Lise kanallarıdır. Her bir kanalın HD ve SD yayınları bulunmaktadır.

TRT EBA TV Lise frekans bilgileri ise şu şekildedir;

HD Alış bilgileri:

Alış frekansı:12.084 MHz

Polarizasyon: Yatay (H)

Sembol oranı: 13.750

FEC: 2/3

SD Alış bilgileri:

Alış frekansı:11.916 MHz

Polarizasyon: Dikey (V)

Sembol oranı: 30.000

FEC: 3/4

24 Haziran 2021 Perşembe​ TRT EBA TV lise canlı yayın

TRT EBA TV lise yayın akışında Türkçe, Matematik, Türk Dili ve Edebiyatı, Fizik, Geometri gibi derslerin yanı sıra Arapça, Özel Eğitim Türkçe, Muhasebe gibi alan dersleri de gerçekleştirilecek.

24 Haziran 2021 Perşembe TRT EBA TV lise canlı yayın izlemek için tıklayınız…


Son Güncelleme: 24.06.2021 00:00
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
SınavEğitimDersYayın AkışıLisePazarTrt Eba Tv
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Nihilizm nedir, anlamı ne demektir?
Nihilizm nedir, anlamı ne demektir?
Veba Geceleri romanı konusu ve hikayesi nedir? Orhan Pamuk’un son romanı veba geceleri neyi anlatır?
Veba Geceleri romanı konusu ve hikayesi nedir? Orhan Pamuk’un son romanı veba geceleri neyi anlatır?
Subaylık başvurusu nasıl yapılır? 2021 subaylık şartları
Subaylık başvurusu nasıl yapılır? 2021 subaylık şartları
Belediye tarafından verilen tablet yardımı başvurusu nasıl yapılır? Belediye tablet yardımı başvuru şartları?
Belediye tarafından verilen tablet yardımı başvurusu nasıl yapılır? Belediye tablet yardımı başvuru şartları?
e-Okul adrese dayalı okul sorgulama ekranı 2021
e-Okul adrese dayalı okul sorgulama ekranı 2021
BİLSEM kayıtları ne zaman başlayacak? 2021 Bilsem kayıt tarihleri açıklandı mı?
BİLSEM kayıtları ne zaman başlayacak? 2021 Bilsem kayıt tarihleri açıklandı mı?

Popüler Haberler

TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 24 Haziran 2021 Perşembe EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 24 Haziran 2021 Perşembe EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 24 Haziran 2021 Perşembe EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 24 Haziran 2021 Pazar EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
24 Haziran 2021 Perşembe TV 8 yayın akışı TV 8 kanalında bugün neler var?
24 Haziran 2021 Perşembe TRT Spor yayın akışında hangi diziler var? Saat kaçta hangi program var?
Niyazi Taligacı kimdir? Niyazi Taligaci hakkında bilgiler
Hande Kazanova kimdir, yaşı, boyu, kilosu ve İnstagram hesabı
TV'de bugün hangi maç var, hangi kanalda yayınlanıyor? 23 Haziran 2021 Çarşamba
TV 8 yayın akışı, bugün nasıl olacak? 23 Haziran 2021 Çarşamba TV 8 dizi, film ve programları
A101'de satılan E Scooty AS85 elektrikli scooter nasıl, alınır mı?
Reşat Strik Müslüman mı, dini ne?
Kefaret 30.bölüm fragmanı ve 13 Haziran 2021 Pazar özeti Fox TV
İş Bankası 5000 TL kredi başvurusu
Müge Anlı ATV canlı izle –7 Haziran 2021 Pazartesi tek parça Müge Anlı yeni son bölüm tekrarı izle
Avika Gor kim, kaç yaşında? Avika Gor hayatı!
Kanal 7'de 23 Haziran 2021 Çarşamba tarihinde ne var? 23 Haziran 2021 Çarşamba yayın akışında neler yer alıyor?
Şok Market'de satılacak Alcatel 1T 10'' tablet nasıl, alınır mı?
iPhone telefondan garanti sorgulama işemi nasıl yapılır?
4B'li erken emeklilik borçlanması yapma şartları nelerdir? Nasıl erken emekli olabilirim?
Serhan Kurt kimdir, sevgilisi var mı? Rol aldığı yapımlar neler?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.