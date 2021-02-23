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TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 23 Şubat 2021 Salı EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

Okurlarımızın meraklarını uyandıran ve bir süredir gündemde yer alan TRT EBA TV lise canlı yayın akışı Salı EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler haberi ile ilgili olarak taze gelişmelerden haberdar olmak istiyorsanız, 23 Şubat 2021 tarihli haberimizden ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

23 Şubat 2021 Salı 00:01
TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 23 Şubat 2021 Salı EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
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TRT EBA TV, her hafta ders yayınlarıyla öğrencilerin eğitimlerinden geri kalmamasını sağlıyor. EBA TV yayınları milyonlarca öğrenci tarafından takip ediliyor.

Lise öğrencileri ve kendi derslerinin hangi saatlerde olduğunu ve hangi derslerin işleneceğini öğrenmek için “EBA TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

EBA TV 2020 yılında intenette en çok aratılan site olma başarısını gösterdi. TRT EBA TV günlük yayınlarıyla uzaktan eğitim sürecinde okuldan uzak kalan öğrencilerin derslerinden geri kalmamasını sağlıyor. TRT EBA TV lise yayın akışında müfredat derslerinin yanı sıra üniversiteye hazırlanan öğrencilere etütlerde yapılıyor. EBA TV Salı yayı akışı sabah 08:50’de EBA Spor eğitimiyle başlarken 24 saat boyunca devam ediyor.

 

TRT EBA TV lise 23 Şubat 2021 Salı yayın akışı

09:50 EBA SPOR

10:00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-9 LİSE

10:10 MATEMATİK-9 LİSE

10:30 TARİH-9 LİSE

10:40 FİZİK-9 LİSE

10:50 TENEFÜS

11:00 COĞRAFYA-9 LİSE

11:10 KİMYA-9 LİSE

11:20 İNGİLİZCE-9 LİSE

11:30 BİYOLOJİ-9 LİSE

11:40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-9 LİSE

11:50 TENEFÜS

12:00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-10 LİSE

12:10 MATEMATİK-10 LİSE

12:30 TARİH-10 LİSE

12:40 FİZİK-10 LİSE

12:50 FELSEFE-10 LİSE

13:00 COĞRAFYA-10 LİSE

13:10 KİMYA-10 LİSE

13:20 İNGİLİZCE-10 LİSE

13:30 BİYOLOJİ-10 LİSE

13:40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-10 LİSE

13:50 TENEFÜS

14:00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TYT HAZIRLIK

14:20 MATEMATİK TYT HAZIRLIK

14:40 TARİH TYT HAZIRLIK

14:50 TENEFÜS

15:00 FİZİK TYT HAZIRLIK

15:20 COĞRAFYA TYT HAZIRLIK

15:40 KİMYA TYT HAZIRLIK

15:50 TENEFÜS

16:00 BİYOLOJİ TYT HAZIRLIK

16:20 GEOMETRİ / PROBLEMLER TYT HAZIRLIK

16:40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ TYT HAZIRLIK

16:50 FELSEFE TYT HAZIRLIK

17:00 TASARIM BECERİ ATÖLYELERİ LİSE

17:30 TASARIM BECERİ ATÖLYELERİ LİSE

18:00 TASARIM BECERİ ATÖLYELERİ LİSE

18:30 TASARIM BECERİ ATÖLYELERİ LİSE

19:00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-9 LİSE

19:10 MATEMATİK-9 LİSE

19:30 TARİH-9 LİSE

19:40 FİZİK-9 LİSE

19:50 TENEFÜS

20:00 COĞRAFYA-9 LİSE

20:10 KİMYA-9 LİSE

20:20 İNGİLİZCE-9 LİSE

20:30 BİYOLOJİ-9 LİSE

20:40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-9 LİSE

20:50 TENEFÜS

21:00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-10 LİSE

21:10 MATEMATİK-10 LİSE

21:30 TARİH-10 LİSE

21:40 FİZİK-10 LİSE

21:50 FELSEFE-10 LİSE

22:00 COĞRAFYA-10 LİSE

22:10 KİMYA-10 LİSE

22:20 İNGİLİZCE-10 LİSE

22:30 BİYOLOJİ-10 LİSE

22:40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-10 LİSE

22:50 TENEFÜS

23:00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TYT HAZIRLIK

23:20 MATEMATİK TYT HAZIRLIK

23:40 TARİH TYT HAZIRLIK

00:00 FİZİK TYT HAZIRLIK

 
 

 

 

TRT EBA TV lise canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ



Son Güncelleme: 23.02.2021 00:01
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LiseYayın AkışıSalıTrt Eba Tv
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