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TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 23 Ocak 2021 Cumartesi EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

TRT EBA TV lise canlı yayın akışı Cumartesi EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler haberinin gündeme gelmesinin ardından okurlarımızın birçoğu tarafından merak edilen ayrıntılara yer verdiğimiz 23 Ocak 2021 Cumartesi tarihli haberimizden yeni detayları da öğrenebilirsiniz.

23 Ocak 2021 Cumartesi 00:01
TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 23 Ocak 2021 Cumartesi EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
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TRT EBA TV ders yayınlarıyla uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerin derslerden geri kalmamasını sağlıyor. EBA TV yayınları milyonlarca öğrenci tarafından takip ediliyor.

Lise öğrencileri kendi ders saatlerinin ne zaman olduğunu öğrenmek için “EBA TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TRT EBA TV lise yayın akışı içerisinde 9, 10, 11 ve 12.sınıfların dersleri yer alıyor. Müfredata göre derslerin yer aldığı yayınlarda üniversite sınavına hazırlanan lise son öğrencileri için sınava yönelik içeriklerde yer alıyor. TRT EBA TV Cumartesi lise yayın akışı sabah 09:50’de EBA Spor eğitimleriyle başlıyor. Sabah başlayan dersler 24 saat boyunca devam ediyor.

Eksik kalan ders saatleri açıklandıkça eklenecektir.

TRT EBA TV lise 23 Ocak 2021 Cumartesi yayın akışı

09:50EBA SPOR

10:00TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-9 LİSE

10:10MATEMATİK-9 LİSE

10:30TARİH-9 LİSE

10:40FİZİK-9 LİSE

10:50TENEFÜS

11:00COĞRAFYA-9 LİSE

11:10KİMYA-9 LİSE

11:20İNGİLİZCE-9 LİSE

11:30BİYOLOJİ-9 LİSE

11:40DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-9 LİSE

11:50TENEFÜS

12:00TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-10 LİSE

12:10MATEMATİK-10 LİSE

12:30TARİH-10 LİSE

12:40FİZİK-10 LİSE

12:50FELSEFE-10 LİSE

13:00COĞRAFYA-10 LİSE

13:10KİMYA-10 LİSE

13:20İNGİLİZCE-10 LİSE

13:30BİYOLOJİ-10 LİSE

13:40DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-10 LİSE

13:50TENEFÜS

14:00TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TYT HAZIRLIK

14:20MATEMATİK TYT HAZIRLIK

14:40TARİH TYT HAZIRLIK

14:50TENEFÜS

15:00FİZİK TYT HAZIRLIK

15:20COĞRAFYA TYT HAZIRLIK

15:30KİMYA TYT HAZIRLIK

15:50TENEFÜS

16:00BİYOLOJİ TYT HAZIRLIK

16:20GEOMETRİ / PROBLEMLER TYT HAZIRLIK

16:40DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ TYT HAZIRLIK

16:50FELSEFE TYT HAZIRLIK

17:00TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-9 TEKRAR

17:10MATEMATİK-9 TEKRAR

17:30TARİH-9 TEKRAR

17:40FİZİK-9 TEKRAR

TRT EBA TV lise canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ



Son Güncelleme: 23.01.2021 00:01
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Anahtar Kelimeler:
Yayın AkışıLiseCumartesiTrt Eba Tv
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