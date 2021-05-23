TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 23 Mayıs 2021 Pazar EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

TRT EBA TV, her hafta ders yayınlarıyla öğrencilerin eğitimlerinin aksamamasını sağlıyor. EBA TV yayınlarını milyonlarca öğrenci takip ediyor.

Lise öğrencileri hangi derslerin ne zaman yayınlandığını öğrenmek ve kendi derslerini kaçırmamak için “EBA TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

EBA TV 2020 yılında ne çok aratılan ve kullanılan site oldu. Özellikle lise öğrencileri üniversitesi sınavında zorluk çekmemek için EBA TV derslerini takip ediyor. EBA TV lise yayın akışı içerisinde müfredata uygun derslerin yanı sıra üniversiteye hazırlanan öğrencilere önek soru ve testler aktarılıyor. EBA TV Pazartesi yayın akışı sabah 9:50'de Eba Spor ile başlıyor ardından 10:00’da Türk Dili ve Edebiyat dersi ile devam ediyor. Son olarak 23:50'de Felsefe dersi ile günü bitirmektedir. EBA TV Pazar yayın akışı günün 24 saati aralıksız olarak devam ediyor.

TRT EBA TV lise 23 Mayıs 2021 16 Mayıs Pazar yayın akışı; https://cdnvideo.eba.gov.tr/programlar/ebatvyayinakisi/lise.pdf

09:00 Erken Çocukluk Eğitimi 10:00 Uzaktan Erişim Trt Eba 11:00 Türkçe-4 İlköğretim 11:30 Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi-4 İlkokul 12:00 İngilizce-4 İlköğretim 12:30 Matematik-4 İlköğretim 13:00 Hayat Bilgisi-3 İlköğretim 13:30 Fen Bilimleri-3 İlköğretim 14:00 İngilizce-3 İlkokul 14:30 Türkçe-2 İlköğretim 14:30 Türkçe-2 İlköğretim 15:00 Hayat Bilgisi-2 İlköğretim 15:30 İngilizce-2 İlkokul 16:00 Türkçe-1 İlköğretim 16:30 Hayat Bilgisi-1 İlköğretim 17:00 Matematik-1 İlköğretim 17:30 Özel Eğitim Matematik 18:00 Kavram Öğretimi 18:30 Yabancı Öğrenciler İçin Türkçe 19:00 Yabancı Öğrenciler İçin Türkçe 19:30 Erken Çocukluk Eğitimi 20:30 Öğretmenler Odası 21:00 Kapanış



TRT EBA TV lise canlı yayınını izlemek için https://www.trtizle.com/canli/tv/trt-eba-lise