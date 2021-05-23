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TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 23 Mayıs 2021 Pazar EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

Gündemi bir süredir meşgul eden TRT EBA TV lise canlı yayın akışı Pazar EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler haberinin sıcak ayrıntıları basına aktarılmaya devam ederken, biz de 23 Mayıs 2021 Pazar günü yayınlanan haberimizde güncel gelişmeleri paylaştık! Hemen 23.05.2021li haberimizden hakkında en yeni ayrıntıları edinebilirsiniz.

23 Mayıs 2021 Pazar 00:01
TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 23 Mayıs 2021 Pazar EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
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TRT EBA TV, her hafta ders yayınlarıyla öğrencilerin eğitimlerinin aksamamasını sağlıyor. EBA TV yayınlarını milyonlarca öğrenci takip ediyor.

Lise öğrencileri hangi derslerin ne zaman yayınlandığını öğrenmek ve kendi derslerini kaçırmamak için “EBA TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

EBA TV 2020 yılında ne çok aratılan ve kullanılan site oldu. Özellikle lise öğrencileri üniversitesi sınavında zorluk çekmemek için EBA TV derslerini takip ediyor. EBA TV lise yayın akışı içerisinde müfredata uygun derslerin yanı sıra üniversiteye hazırlanan öğrencilere önek soru ve testler aktarılıyor. EBA TV Pazartesi yayın akışı sabah 9:50'de Eba Spor ile başlıyor ardından 10:00’da Türk Dili ve Edebiyat dersi ile devam ediyor. Son olarak 23:50'de Felsefe dersi ile günü bitirmektedir. EBA TV Pazar yayın akışı günün 24 saati aralıksız olarak devam ediyor.

TRT EBA TV lise 23 Mayıs 2021  16 Mayıs Pazar yayın akışı; https://cdnvideo.eba.gov.tr/programlar/ebatvyayinakisi/lise.pdf

 

09:00 Erken Çocukluk Eğitimi

10:00 Uzaktan Erişim Trt Eba

11:00 Türkçe-4 İlköğretim

11:30 Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi-4 İlkokul

12:00 İngilizce-4 İlköğretim

12:30 Matematik-4 İlköğretim

13:00 Hayat Bilgisi-3 İlköğretim

13:30 Fen Bilimleri-3 İlköğretim

14:00 İngilizce-3 İlkokul

14:30 Türkçe-2 İlköğretim

15:00 Hayat Bilgisi-2 İlköğretim

15:30 İngilizce-2 İlkokul

16:00 Türkçe-1 İlköğretim

16:30 Hayat Bilgisi-1 İlköğretim

17:00 Matematik-1 İlköğretim

17:30 Özel Eğitim Matematik

18:00 Kavram Öğretimi

18:30 Yabancı Öğrenciler İçin Türkçe

19:00 Yabancı Öğrenciler İçin Türkçe

19:30 Erken Çocukluk Eğitimi

20:30 Öğretmenler Odası

21:00 Kapanış

 

TRT EBA TV lise canlı yayınını izlemek için https://www.trtizle.com/canli/tv/trt-eba-lise


Son Güncelleme: 23.05.2021 00:01
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Anahtar Kelimeler:
SınavEğitimDersYayın AkışıLisePazarTrt Eba Tv
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