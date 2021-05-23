TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 23 Mayıs 2021 Pazar EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

TRT EBA TV, her hafta ders yayınlarıyla öğrencilerin eğitimlerinin aksamamasını sağlıyor. EBA TV yayınlarını milyonlarca öğrenci takip ediyor.
Lise öğrencileri hangi derslerin ne zaman yayınlandığını öğrenmek ve kendi derslerini kaçırmamak için “EBA TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.
EBA TV 2020 yılında ne çok aratılan ve kullanılan site oldu. Özellikle lise öğrencileri üniversitesi sınavında zorluk çekmemek için EBA TV derslerini takip ediyor. EBA TV lise yayın akışı içerisinde müfredata uygun derslerin yanı sıra üniversiteye hazırlanan öğrencilere önek soru ve testler aktarılıyor. EBA TV Pazartesi yayın akışı sabah 9:50'de Eba Spor ile başlıyor ardından 10:00’da Türk Dili ve Edebiyat dersi ile devam ediyor. Son olarak 23:50'de Felsefe dersi ile günü bitirmektedir. EBA TV Pazar yayın akışı günün 24 saati aralıksız olarak devam ediyor.
TRT EBA TV lise 23 Mayıs 2021 16 Mayıs Pazar yayın akışı; https://cdnvideo.eba.gov.tr/programlar/ebatvyayinakisi/lise.pdf
09:00 Erken Çocukluk Eğitimi
10:00 Uzaktan Erişim Trt Eba
11:00 Türkçe-4 İlköğretim
11:30 Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi-4 İlkokul
12:00 İngilizce-4 İlköğretim
12:30 Matematik-4 İlköğretim
13:00 Hayat Bilgisi-3 İlköğretim
13:30 Fen Bilimleri-3 İlköğretim
14:00 İngilizce-3 İlkokul
15:00 Hayat Bilgisi-2 İlköğretim
15:30 İngilizce-2 İlkokul
16:00 Türkçe-1 İlköğretim
16:30 Hayat Bilgisi-1 İlköğretim
17:00 Matematik-1 İlköğretim
17:30 Özel Eğitim Matematik
18:00 Kavram Öğretimi
18:30 Yabancı Öğrenciler İçin Türkçe
19:00 Yabancı Öğrenciler İçin Türkçe
19:30 Erken Çocukluk Eğitimi
20:30 Öğretmenler Odası
21:00 Kapanış
TRT EBA TV lise canlı yayınını izlemek için https://www.trtizle.com/canli/tv/trt-eba-lise