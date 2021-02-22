TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 22 Şubat 2021 Pazartesi EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

TRT EBA TV üzerinden yapılan yayınları milyonlarca öğrenci takip ediyor. TRT EBA TV yayınları uzaktan eğitim sürecinde okullarından uzak kalan öğrencilerin derslerinden eksik kalmamalarını sağlıyor.
Lise öğrencileri derslerini eksik kalmamak ve kendi derslerinin ne zaman olduğunu öğrenmek için “EBA TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.
EBA TV lise yayın akışı içerisinde 9, 10, 11 ve 12.sınıfların dersleri yer alıyor. Özellikle lise son sınıf öğrencilerinin hazırlandıkları üniversite sınavı kapsamında özel dersleri de gerçekleştiriliyor. EBA TV Pazartesi yayın akışı sabah 08:50’de EBA Spor eğitimiyle başlıyor. 24 saat boyunca devam eden yayınlarda müfredatta yer alan konuların yanı sıra üniversite sınavına yönelik etütlerde yer alıyor.
TRT EBA TV lise 22 Şubat 2021 Pazartesi yayın akışı
02:00 TASARIM BECERİ ATÖLYELERİ LİSE
02:30 TASARIM BECERİ ATÖLYELERİ LİSE
03:30 TASARIM BECERİ ATÖLYELERİ LİSE
04:00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-9 LİSE
04:10 MATEMATİK-9 LİSE
04:30 TARİH-9 LİSE
04:40 FİZİK-9 LİSE
05:00 COĞRAFYA-9 LİSE
05:10 KİMYA-9 LİSE
05:20 İNGİLİZCE-9 LİSE
05:30 BİYOLOJİ-9 LİSE
05:40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-9 LİSE
05:50 TENEFÜS
06:00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-10 LİSE
06:10 MATEMATİK-10 LİSE
06:30 TARİH-10 LİSE
06:40 FİZİK-10 LİSE
06:50 FELSEFE-10 LİSE
07:00 COĞRAFYA-10 LİSE
07:10 KİMYA-10 LİSE
07:50 TENEFÜS
08:00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TYT HAZIRLIK
08:50 TENEFÜS
09:00 FİZİK TYT HAZIRLIK
09:20 COĞRAFYA TYT HAZIRLIK
09:50 EBA SPOR
10:00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-11 LİSE
10:10 MATEMATİK-11 LİSE
10:30 TARİH-11 LİSE
10:40 FİZİK-11 LİSE
10:50 FELSEFE-11 LİSE
11:00 COĞRAFYA-11 LİSE
11:10 KİMYA-11 LİSE
11:20 İNGİLİZCE-11 LİSE
11:30 BİYOLOJİ-11 LİSE
11:40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-11 LİSE
11:50 TENEFÜS
12:00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-12 LİSE
12:10 MATEMATİK-12 LİSE
12:30 T.C. İNKİLAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-12 LİSE
12:40 FİZİK-12 LİSE
12:50 TENEFÜS
13:00 COĞRAFYA-12 LİSE
13:10 KİMYA-12 LİSE
13:30 BİYOLOJİ-12 LİSE
13:40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-12 LİSE
13:50 TENEFÜS
14:00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI AYT HAZIRLIK
14:20 MATEMATİK AYT HAZIRLIK
14:40 TARİH AYT HAZIRLIK
14:50 TENEFÜS
15:00 FİZİK AYT HAZIRLIK
15:20 COĞRAFYA AYT HAZIRLIK
15:40 KİMYA AYT HAZIRLIK
15:50 TENEFÜS
16:00 BİYOLOJİ AYT HAZIRLIK
16:20 GEOMETRİ AYT HAZIRLIK
16:40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ AYT HAZIRLIK
16:50 FELSEFE AYT HAZIRLIK
17:00 TASARIM BECERİ ATÖLYELERİ LİSE
17:30 TASARIM BECERİ ATÖLYELERİ LİSE
18:00 TASARIM BECERİ ATÖLYELERİ LİSE
18:30 TASARIM BECERİ ATÖLYELERİ LİSE
19:00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-11 LİSE
19:10 MATEMATİK-11 LİSE
19:30 TARİH-11 LİSE
19:40 FİZİK-11 LİSE
19:50 FELSEFE-11 LİSE
20:00 COĞRAFYA-11 LİSE
20:10 KİMYA-11 LİSE
20:20 İNGİLİZCE-11 LİSE
20:30 BİYOLOJİ-11 LİSE
20:40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-11 LİSE
20:50 TENEFÜS
21:00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-12 LİSE
21:10 MATEMATİK-12 LİSE
21:30 T.C. İNKİLAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-12 LİSE
21:40 FİZİK-12 LİSE
21:50 COĞRAFYA-12 LİSE
22:00 KİMYA-12 LİSE
22:10 İNGİLİZCE-12 LİSE
22:20 BİYOLOJİ-12 LİSE
22:30 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-12 LİSE
22:40 TENEFÜS
22:50 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI AYT HAZIRLIK
23:10 MATEMATİK AYT HAZIRLIK
23:30 TARİH AYT HAZIRLIK
23:40 TENEFÜS
23:50 FİZİK AYT HAZIRLIK
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