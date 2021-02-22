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TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 22 Şubat 2021 Pazartesi EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

TRT EBA TV lise canlı yayın akışı Pazartesi EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler haberinin gündeme gelmesinin ardından okurlarımızın birçoğu tarafından merak edilen ayrıntılara yer verdiğimiz 22 Şubat 2021 Pazartesi tarihli haberimizden yeni detayları da öğrenebilirsiniz.

22 Şubat 2021 Pazartesi 00:00
TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 22 Şubat 2021 Pazartesi EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
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TRT EBA TV üzerinden yapılan yayınları milyonlarca öğrenci takip ediyor. TRT EBA TV yayınları uzaktan eğitim sürecinde okullarından uzak kalan öğrencilerin derslerinden eksik kalmamalarını sağlıyor.

Lise öğrencileri derslerini eksik kalmamak ve kendi derslerinin ne zaman olduğunu öğrenmek için “EBA TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

EBA TV lise yayın akışı içerisinde 9, 10, 11 ve 12.sınıfların dersleri yer alıyor. Özellikle lise son sınıf öğrencilerinin hazırlandıkları üniversite sınavı kapsamında özel dersleri de gerçekleştiriliyor. EBA TV Pazartesi yayın akışı sabah 08:50’de EBA Spor eğitimiyle başlıyor. 24 saat boyunca devam eden yayınlarda müfredatta yer alan konuların yanı sıra üniversite sınavına yönelik etütlerde yer alıyor.  

TRT EBA TV lise 22 Şubat 2021 Pazartesi yayın akışı

02:00 TASARIM BECERİ ATÖLYELERİ LİSE

02:30 TASARIM BECERİ ATÖLYELERİ LİSE

03:30 TASARIM BECERİ ATÖLYELERİ LİSE

04:00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-9 LİSE

04:10 MATEMATİK-9 LİSE

04:30 TARİH-9 LİSE

04:40 FİZİK-9 LİSE

05:00 COĞRAFYA-9 LİSE

05:10 KİMYA-9 LİSE

05:20 İNGİLİZCE-9 LİSE

05:30 BİYOLOJİ-9 LİSE

05:40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-9 LİSE

05:50 TENEFÜS

06:00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-10 LİSE

06:10 MATEMATİK-10 LİSE

06:30 TARİH-10 LİSE

06:40 FİZİK-10 LİSE

06:50 FELSEFE-10 LİSE

07:00 COĞRAFYA-10 LİSE

07:10 KİMYA-10 LİSE

07:50 TENEFÜS

08:00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TYT HAZIRLIK

08:50 TENEFÜS

09:00 FİZİK TYT HAZIRLIK

09:20 COĞRAFYA TYT HAZIRLIK

09:50 EBA SPOR

10:00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-11 LİSE

10:10 MATEMATİK-11 LİSE

10:30 TARİH-11 LİSE

10:40 FİZİK-11 LİSE

10:50 FELSEFE-11 LİSE

11:00 COĞRAFYA-11 LİSE

11:10 KİMYA-11 LİSE

11:20 İNGİLİZCE-11 LİSE

11:30 BİYOLOJİ-11 LİSE

11:40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-11 LİSE

11:50 TENEFÜS

12:00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-12 LİSE

12:10 MATEMATİK-12 LİSE

12:30 T.C. İNKİLAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-12 LİSE

12:40 FİZİK-12 LİSE

12:50 TENEFÜS

13:00 COĞRAFYA-12 LİSE

13:10 KİMYA-12 LİSE

13:20 İNGİLİZCE-12 LİSE

13:30 BİYOLOJİ-12 LİSE

13:40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-12 LİSE

13:50 TENEFÜS

14:00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI AYT HAZIRLIK

14:20 MATEMATİK AYT HAZIRLIK

14:40 TARİH AYT HAZIRLIK

14:50 TENEFÜS

15:00 FİZİK AYT HAZIRLIK

15:20 COĞRAFYA AYT HAZIRLIK

15:40 KİMYA AYT HAZIRLIK

15:50 TENEFÜS

16:00 BİYOLOJİ AYT HAZIRLIK

16:20 GEOMETRİ AYT HAZIRLIK

16:40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ AYT HAZIRLIK

16:50 FELSEFE AYT HAZIRLIK

17:00 TASARIM BECERİ ATÖLYELERİ LİSE

17:30 TASARIM BECERİ ATÖLYELERİ LİSE

18:00 TASARIM BECERİ ATÖLYELERİ LİSE

18:30 TASARIM BECERİ ATÖLYELERİ LİSE

19:00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-11 LİSE

19:10 MATEMATİK-11 LİSE

19:30 TARİH-11 LİSE

19:40 FİZİK-11 LİSE

19:50 FELSEFE-11 LİSE

20:00 COĞRAFYA-11 LİSE

20:10 KİMYA-11 LİSE

20:20 İNGİLİZCE-11 LİSE

20:30 BİYOLOJİ-11 LİSE

20:40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-11 LİSE

20:50 TENEFÜS

21:00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-12 LİSE

21:10 MATEMATİK-12 LİSE

21:30 T.C. İNKİLAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-12 LİSE

21:40 FİZİK-12 LİSE

21:50 COĞRAFYA-12 LİSE

22:00 KİMYA-12 LİSE

22:10 İNGİLİZCE-12 LİSE

22:20 BİYOLOJİ-12 LİSE

22:30 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-12 LİSE

22:40 TENEFÜS

22:50 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI AYT HAZIRLIK

23:10 MATEMATİK AYT HAZIRLIK

23:30 TARİH AYT HAZIRLIK

23:40 TENEFÜS

23:50 FİZİK AYT HAZIRLIK

TRT EBA TV lise canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ

 



Son Güncelleme: 22.02.2021 00:00
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PazartesiYayın AkışıLiseTrt Eba Tv
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