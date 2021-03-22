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TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 22 Mart 2021 Pazartesi EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

22 Mart 2021 tarihi itibari ile basın bültenini bir süre boyunca oldukça meşgul eden TRT EBA TV lise canlı yayın akışı Pazartesi EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler konusu okurlarımız tarafından da merak konusu. TRT EBA TV lise canlı yayın akışı Pazartesi EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler ile ilgili haberinin sıcak gelişmelerini 22 Mart 2021 Pazartesi tarihli haberimizde kaleme aldık. Hemen okuyarak merak ettiklerinizi öğrenebilirsiniz.

22 Mart 2021 Pazartesi 00:00
TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 22 Mart 2021 Pazartesi EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
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TRT EBA TV üzerinden yapılan yayınları milyonlarca öğrenci takip ediyor. TRT EBA TV yayınları uzaktan eğitim sürecinde okullarından uzak kalan öğrencilerin derslerinden eksik kalmamalarını sağlıyor.

Lise öğrencileri derslerini eksik kalmamak ve kendi derslerinin ne zaman olduğunu öğrenmek için “EBA TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

EBA TV lise yayın akışı içerisinde 9, 10, 11 ve 12.sınıfların dersleri yer alıyor. Özellikle lise son sınıf öğrencilerinin hazırlandıkları üniversite sınavı kapsamında özel dersleri de gerçekleştiriliyor. EBA TV Pazartesi yayın akışı sabah 09.00'da EBA Spor eğitimiyle başlıyor. 24 saat boyunca devam eden yayınlarda müfredatta yer alan konuların yanı sıra üniversite sınavına yönelik etütlerde yer alıyor.  

TRT EBA TV lise 22 Mart 2021 Haftalık Ders Programına şu adresten ulaşabilirsiniz;

https://www.eba.gov.tr/program.pdf

 

 



Son Güncelleme: 22.03.2021 00:00
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PazartesiYayın AkışıLiseTrt Eba Tv
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