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TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 22 Haziran 2021 Salı EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

Basında yer aldığı ilk andan itibaren yankı uyandıran TRT EBA TV lise canlı yayın akışı Salı EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler haberine dair tüm yeni ayrıntılar 22.06.2021 tarihli haberimizde yer alıyor. Şimdi okuyarak tüm gelişmeleri keşfedin!

22 Haziran 2021 Salı 00:00
TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 22 Haziran 2021 Salı EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
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TRT EBA TV, her hafta ders yayınlarıyla öğrencilerin eğitimlerinden geri kalmamasını sağlıyor. EBA TV yayınları milyonlarca öğrenci tarafından takip ediliyor.

Lise öğrencileri ve kendi derslerinin hangi saatlerde olduğunu ve hangi derslerin işleneceğini öğrenmek için “EBA TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

EBA TV 2020 yılında intenette en çok aratılan site olma başarısını gösterdi. TRT EBA TV günlük yayınlarıyla uzaktan eğitim sürecinde okuldan uzak kalan öğrencilerin derslerinden geri kalmamasını sağlıyor. TRT EBA TV lise yayın akışında müfredat derslerinin yanı sıra üniversiteye hazırlanan öğrencilere etütlerde yapılıyor. EBA TV Salı yayı akışı sabah 08:50’de EBA Spor eğitimiyle başlarken 24 saat boyunca devam ediyor.

 

TRT EBA TV lise 8 Haziran Salı yayın akışı

08:50 EBA SPOR

09:00 TARİH-9 LİSE

09:30 FİZİK-9 LİSE

10:00 TARİH-10 LİSE

10:30 FİZİK-10 LİSE

11:00 TARİH-11 LİSE

11:30 FİZİK-11 LİSE

12:00 T.C. İNKİLAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-12 LİSE

12:30 FİZİK-12 LİSE

13:00 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE LİSE

13:30 SİYER-10 LİSE

14:00 FIKIH-10 LİSE

14:30 HADİS-10 LİSE

15:00 MUHASEBE VE FİNANSMAN-9

15:30 MAKİNE TEKNOLOJİLERİ-9

16:00 ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ-9

16:30-

 

TRT EBA TV lise canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ


Son Güncelleme: 22.06.2021 00:00
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Anahtar Kelimeler:
LiseYayın AkışıSalıTrt Eba Tv
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